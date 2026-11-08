Drone detectate în apropiere de Insula Șerpilor

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, duminică, faptul că= sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei.

„Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 1402 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au anunţat reprezentanţii MApN, conform news.ro.

Ei au precizat ulterior că ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

De asemenea, la scurt timp, sistemul de supraveghere radar a detectat o nouă ţintă aeriană la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Şerpilor, iar două elicoptere NH-90 ale Forţelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.