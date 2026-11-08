Drone detectate în apropiere de Insula Șerpilor

Locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Elena Crangasu - senior editor
Drone detectate în apropiere de Insula Șerpilor

Locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert.

Două ţinte aeriene au fost detectate, duminică după amiază, la zeci de kilometri de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei, aeronave şi elicoptere ale Forţelor Armate Spaniole fiind ridicate de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, locuitorii din estul judeţului Tulcea au primit mesaj RO-Alert, informează news.ro.

Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale au anunţat că, duminică, faptul că= sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o ţintă aeriană la aproximativ 30 de kilometri est de Insula Şerpilor, în spaţiul aerian al Ucrainei.

„Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din estul judeţului Tulcea, iar la ora 1402 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au anunţat reprezentanţii MApN, conform news.ro.

Ei au precizat ulterior că ţinta a dispărut de pe radar la est de Sulina.

De asemenea, la scurt timp, sistemul de supraveghere radar a detectat o nouă ţintă aeriană la aproximativ 55 de kilometri vest de Insula Şerpilor, iar două elicoptere NH-90 ale Forţelor Armate Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu.

 

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