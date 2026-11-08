Până la 15.000 de lei de la stat pentru prosumatori, pentru baterii de stocare. Când încep înscrierile în programul AFM

De finanțare pot beneficia exclusiv utilizatorii care dețin deja sisteme de panouri fotovoltaice montate și racordate la rețeaua de distribuție.

Programul urmărește să îi ajute pe prosumatori să valorifice mai eficient energia produsă de panourile fotovoltaice și să reducă dependența de rețeaua de distribuție, în special în perioadele în care instalațiile solare nu produc suficientă energie.

„Programul Sisteme de stocare a energiei electrice va demara la jumătatea lunii noiembrie, cu etapa de validare a instalatorilor, urmată de deschiderea înscrierilor pentru persoanele fizice. Prin acest program, ne propunem să oferim unui număr cât mai mare de beneficiari oportunitatea de a investi în sisteme de stocare, de a utiliza mai eficient energia produsă din surse regenerabile și de a avea un control mai bun asupra propriului consum. În același timp, aceste investiții contribuie la creșterea autonomiei energetice și la reducerea presiunii asupra rețelei electrice”, a declarat Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Pragul subvenției

Subvenția oferită prin intermediul AFM acoperă maximum 75% din costurile totale generate de achiziția și montarea echipamentelor, în limita plafonului de 15.000 de lei, sumă care include TVA. Orice diferență rezultată până la suma totală a investiției, precum și posibilele cheltuieli care nu intră în aria de eligibilitate, rămâne în sarcina proprietarului.

Regulile tehnice detaliate în ghidul de finanțare impun un cost eligibil plafonat la maximum 1.500 de lei pentru fiecare kilowatt-oră de capacitate de stocare montată. Sistemul de baterii trebuie să fie complet nou, să dețină o capacitate utilă de cel puțin 10 kWh și să aibă capacitatea tehnică de a prelua în mod automat surplusul de energie provenit de la panourile fotovoltaice ale locuinței.

Va exista o modificare în ceea ce privește selecția dosarelor, care nu se va face în funcție de ordinea depunerii. AFM a stabilit un sistem de ierarhizare a proiectelor în ordine descrescătoare a punctajului acumulat pe baza datelor completate.

Calendar

Persoanele fizice vor putea depune cererile de finanțare în perioada 20 noiembrie 2026, ora 10:00 – 25 noiembrie 2026, ora 23:59.

Înscrierea se va realiza prin intermediul aplicației informatice puse la dispoziție de AFM, unde solicitanții vor completa cererea de finanțare și vor încărca documentele necesare.

Între 16 și 20 noiembrie, se va desfășura etapa de validare a instalatorilor.

cererea de finanțare, completată și încărcată în aplicație, fără a fi semnată;

actul de identitate al solicitantului;

certificatul fiscal emis de ANAF;

certificatul fiscal emis de primăria de domiciliu;

contractul de prosumator;

certificatul de racordare;

o factură de energie electrică, emisă în ultimele 6 luni.

Totodată, solicitanții nu trebuie să aibă datorii restante la bugetul de stat sau la bugetul local.