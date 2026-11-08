Messi a câștigat din nou Gheata de Aur în MLS. Un record pe care nimeni nu l-a mai reușit în istoria ligii

Cu 26 de goluri marcate în 31 de apariții, Lionel Messi a reușit un record în MLS, iar echipa lui, Inter Miami, a rămas totuși departe de primul loc în Conferința de Est.

Liliana Vornicu
Messi a câștigat din nou Gheata de Aur în MLS. Un record pe care nimeni nu l-a mai reușit în istoria ligii

Cu 26 de goluri marcate în 31 de apariții, Lionel Messi a reușit un record în MLS, iar echipa lui, Inter Miami, a rămas totuși departe de primul loc în Conferința de Est.

Atacantul lui Inter Miami, Lionel Messi, a câștigat Gheata de Aur în MLS și a devenit primul jucător din istoria ligii nord-americane care reușește asta în două sezoane la rând. Premiul vine în ultima etapă a sezonului regulat, înaintea play-off-urilor Cupei MLS.

Cifrele sezonului

Messi, de opt ori câștigător al Balonului de Aur, a marcat 26 de goluri în 31 de partide, potrivit news.ro.

Locul următor în clasamentul marcatorilor este ocupat de Peter Musa, de la FC Dallas, aflat la patru goluri distanță, iar englezul Sam Surridge, de la Nashville, are cu cinci goluri mai puțin.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani a mai oferit 17 pase decisive pe parcursul sezonului.

Un record în lista câștigătorilor

Messi este al șaselea jucător care obține trofeul de două ori, alături de, printre alții, Bradley Wright-Phillips, fost atacant la Charlton Athletic și Southampton. Spre deosebire de ceilalți, argentinianul este primul care a câștigat premiul în doi ani consecutivi.

Ținta următoare: al treilea titlu de MVP

Câștigătorul Cupei Mondiale ar putea intra în curând din nou în istorie, arată sursa citată, deoarece își propune să devină primul jucător cu trei titluri de MVP în MLS.

Argentinianul a primit distincția în 2024, când Inter Miami a câștigat Supporters’ Shield, și în 2025, când echipa a luat Cupa MLS.

Play-off-ul, fără avantajul primului loc

În pofida evoluțiilor lui Messi, Miami nu a încheiat pe primul loc în Conferința de Est a MLS, ci la 17 puncte în urma echipei Nashville, a cărei atacant este Surridge.

În prima rundă a play-off-urilor Cupei MLS, conform aceleiași surse, Miami va înfrunta Columbus Crew în trei meciuri, iar disputa începe la sfârșitul acestei luni.

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