Lionel Messi, omagiat cu Premiul Prințesa de Asturias. E primul fotbalist care primește prestigioasa distincție

Lionel Messi a primit Premiul Prințesa de Asturias, una dintre cele mai prestigioase distincții culturale și umanitare din Spania. Argentinianul este primul fotbalist recompensat cu această onoare.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Lionel Messi, omagiat cu Premiul Prințesa de Asturias. E primul fotbalist care primește prestigioasa distincție

A fost, din nou, ziua lui Lionel Messi, la Cupa Mondială FOTO: X/@WENewsEnglish

Lionel Messi a primit Premiul Prințesa de Asturias, una dintre cele mai prestigioase distincții culturale și umanitare din Spania. Argentinianul este primul fotbalist recompensat cu această onoare.

 

Lionel Messi a adăugat un nou trofeu impresionant unei cariere deja legendare. De această dată însă, nu pentru performanțele sale de pe teren, ci pentru impactul pe care l-a avut în afara lui. Starul argentinian a fost a primit Premiul Prințesa de Asturias, una dintre cele mai prestigioase distincții culturale și umanitare acordate în această țară.

Ceremonia a avut loc în elegantul teatru Campoamor din Oviedo, în prezența familiei regale spaniole și a numeroase personalități ale vieții publice. Pentru a participa la eveniment, Messi a făcut o călătorie fulger din Statele Unite, unde evoluează în prezent, efectuând un drum dus-întors în doar două zile cu un avion privat. Cu o seară înainte de ceremonie, acesta a participat la o cină oficială alături de regele Felipe al VI-lea al Spaniei.

Premiul primit are o semnificație aparte

Argentinianul a devenit primul fotbalist din istorie care este distins cu această onoare, rezervată personalităților care au contribuit în mod excepțional la dezvoltarea culturii, științei, sportului sau acțiunilor umanitare.

La înmânarea premiului, prințesa Leonor a evidențiat atât performanțele sportive ale campionului mondial, cât și activitatea sa socială.

„Cariera sa sportivă excepțională, talentul său strălucitor și activitatea caritabilă constantă menită să promoveze accesul la educație și la îngrijiri medicale pentru copiii cei mai defavorizați” au stat la baza acordării distincției, a spus prințesa. Ea a adăugat că Messi „și-a câștigat respectul și admirația tuturor prin perseverența sa, umilința sa și angajamentul său față de jocul de echipă”.

Messi e ambasador UNICEF

Dincolo de cele opt Baloane de Aur, trofeele cucerite cu FC Barcelona și titlul mondial obținut cu Argentina în 2022, Messi s-a remarcat și prin activitatea sa umanitară. Din 2010 este ambasador UNICEF, iar prin Fundația Lionel Messi susține proiecte dedicate copiilor vulnerabili, facilitând accesul acestora la educație și servicii medicale.

Distincția primită la Oviedo îl transformă pe Lionel Messi  într-un simbol al excelenței sportive și al implicării sociale.

 

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