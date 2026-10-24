Chișinăul expulzează un diplomat rus după ce o dronă rusească s-a prăbușit în Republica Moldova

O nouă incursiune a războiului din Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova a provocat tensiuni diplomatice între Chișinău și Moscova.

O dronă de atac rusească s-a prăbușit vineri în apropierea satului Chiștelnița, raionul Telenești, la aproximativ 100 de metri de o locuință și în vecinătatea unei infrastructuri energetice. Deși incidentul nu s-a soldat cu victime, autoritățile moldovene îl consideră o amenințare gravă la adresa securității naționale.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției, alarma a fost dată de un localnic care a observat aparatul căzut. Zona a fost imediat izolată, iar forțele de ordine au intervenit pentru a securiza perimetrul și pentru a elimina orice risc pentru populație.

Incidentul a avut loc în aceeași zi în care Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat detectarea unei drone care a survolat fără autorizație spațiul aerian al Republicii Moldova. Aparatul a fost monitorizat timp de mai multe minute, după ce a pătruns dinspre regiunea ucraineană Vinița și a traversat mai multe raioane din centrul țării înainte de a dispărea de pe radare.

Maia Sandu: „Condamnăm acest nou act periculos”

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm incidentul și a atribuit responsabilitatea Federației Ruse.

„Războiul dus de Rusia continuă să pună în pericol viețile cetățenilor Republicii Moldova. Astăzi, o dronă de atac rusească de tip Geran a încălcat spațiul nostru aerian și s-a prăbușit în apropierea unor locuințe și a unei instalații energetice. Condamnăm acest nou act periculos”, a transmis șefa statului pe platforma X.

Declarația vine într-un context în care Republica Moldova acuză în mod repetat efectele conflictului din Ucraina asupra propriei securități, după mai multe incidente similare înregistrate în ultimii ani.

Chișinăul răspunde prin expulzarea unui diplomat rus

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a calificat incidentul drept „o încălcare gravă a suveranității și securității statului” și a anunțat o măsură diplomatică imediată: declararea unui angajat al Ambasadei Federației Ruse la Chișinău drept persona non grata.

„Astfel de acţiuni sunt inacceptabile şi demonstrează, încă o dată, riscurile generate de războiul de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Republica Moldova solicită Federaţiei Ruse să înceteze acţiunile care pun în pericol securitatea regională şi vieţile oamenilor”, au transmis reprezentanții diplomației moldovene.

Solidaritate din partea Ucrainei

Ministrul ucrainean de Externe, Andrei Sîbiha, și-a exprimat solidaritatea cu Republica Moldova și a condamnat încălcarea spațiului aerian moldovenesc.

„Ne alăturăm Republicii Moldova în condamnarea fermă a încălcării flagrante de către Rusia a spaţiului aerian moldovenesc. Acţiunile agresive ale Moscovei ameninţă securitatea mult dincolo de graniţele Ucrainei şi impun un răspuns european ferm şi unit”, a declarat șeful diplomației ucrainene.

De cealaltă parte, presa de stat rusă a amintit că relațiile dintre Moscova și Chișinău sunt tensionate de mai mulți ani, inclusiv după expulzarea, în 2023, a zeci de diplomați ruși. Autoritățile ruse au îndemnat Republica Moldova să renunțe la „retorica conflictuală”, susținând că doresc menținerea unor relații de prietenie cu statul vecin.

Prăbușirea dronei de la Chiștelnița este însă un nou semnal de alarmă pentru autoritățile moldovene, care avertizează că repercusiunile războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei sunt resimțite tot mai aproape de granițele și de cetățenii Republicii Moldova.