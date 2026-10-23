Scandal între Theodor Paleologu și Mihail Neamțu: „O canalie cretină”. De la ce a pornit conflictul

De la ce a pornit cearta

Luni, 19 octombrie, la matinalul dela Digi FM, Theodor Paleologu a afirmat: „când e vorba de furat este imposibil să nu fie cel puțin și un român”.

„Douăzeci de milioane de oameni, puși la zid într-o singură frază: ingineri, medici, profesori, muncitori din diaspora care trimit acasă, an de an, miliarde de euro câștigați cinstit, copii din școlile Franței și părinți care le plătesc chiria. Toți, în logica domnului Paleologu, suspecți de serviciu.”, a răspuns Neamțu pe pagina AUR.

Deputatul AUR a făcut o postare critică la adresa lui Paleologu, amintind de un premiu de 50.000 de dolari oferit de fundația omului de afaceri Sorin Ovidiu Vântu în anul 2000.

„Dar, de vreme ce domnul Paleologu a deschis subiectul furtului, să-l ducem până la capăt. Cu nume, date și locuri. La 1 martie 2000, la Ateneul Român, în prezența șefului statului, Alexandru Paleologu, tatăl lui Theodor Paleologu, primea un premiu în valoare de 50.000 de dolari. Banii veneau de la fundația lui Sorin Ovidiu Vîntu.”, afirmă acesta.

Neamțu amintește că două luni mai târziu, Fondul Național de Investiții (FNI) s-a prăbușit, „înghițind economiile a sute de mii de români modești, oameni care își puseseră bătrânețile la adăpost cu încredere în stat și în presa care le lăuda fondul”.

„Alexandru Paleologu a spus-o el însuși, cu franchețe, în revista 22: nu consacrarea îl interesa, ci banii, pentru că, nemaicandidând, voia să lase familiei „o condiție materială bună”. Un an mai târziu, fiul pleca la Harvard.”, a mai spus Mihail Neamțu.

Acesta a cerut, în numele AUR, ca Theodor Paleologu să-și retragă afirmația și să restituie păgubiților FNI cei 50.000 de dolari.

Paleologu despre Neamțu: „O canalie cretină”

Theodor Paleologu a răspuns acuzațiilor care-l vizau direct pe el și tatăl său, venite dinspre fostul său colaborator.

„O canalie cretină care nu demult se ducea să cerșească cu punga la Becali tot repetă că Sorin Ovidiu Vântu m-a trimis la Harvard. Așa își imaginează troglodiții auriști că merg lucrurile peste tot în lume.

La Harvard am fost research assistant al profesorului Harvey Mansfield în 1999-2000 și postdoctoral fellow în 2002-2003. Am lucrat acolo și am fost remunerat”, a scris Paleologu pe Facebook.

Politicianul a adăugat că „trăim într-o epocă în care orice imbecilitate, orice minciună, orice mîrșăvie ajunge să fie preluată și trîmbițată de un partid antiromânesc, trădător și extremist, încolonat în spatele unui șarlatan dement și al unui golan de cea mai joasă speță.”

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