Petrișor Peiu așteaptă suspendarea lui Nicușor Dan. AUR nu va susține proiectele majore ale Guvernului Niculescu

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, afirmă că partidul nu va susține proiectele majore ale Guvernului Niculescu, pe care îl consideră un guvern PSD. El critică deficitul bugetar, cheltuielile publice, listarea companiilor de stat prin plasament privat și susține că AUR continuă procedura pentru demiterea președintelui Nicușor Dan.

Liderul senatorilor AUR și președintele Consiliului Național de Conducere al formațiunii, Petrișor Peiu, a declarat, într-un interviu acordat Libertatea, că partidul nu va susține proiectele majore ale Guvernului Niculescu. El susține că Executivul este, în realitate, un guvern PSD, iar AUR va rămâne în opoziție.

Peiu explică faptul că AUR nu a ajuns la guvernare pentru că președintele Nicușor Dan ar fi exclus o majoritate care să includă formațiunea, în timp ce PSD nu ar fi fost deschis către o coaliție cu AUR.

„Președintele Nicușor Dan, care a fost principalul jucător în această perioadă de 5-6 luni, a exclus posibilitatea ca un premier desemnat de el să se bazeze pe o majoritate care conține AUR”, a spus Petrișor Peiu.

El consideră că soluția politică rezultată este greu de susținut în Parlament.

„S-a ajuns la o soluție care este destul de puțin funcțională, în care nu există o majoritate stabilă. Este și consecința faptului că Partidul AUR nu a fost inclus în aceste discuții”, a afirmat liderul senatorilor AUR.

AUR nu va vota proiectele majore ale Guvernului

Petrișor Peiu a precizat că, deși PSD ar putea solicita sprijinul AUR pentru unele inițiative, partidul nu intenționează să susțină Guvernul Niculescu. „Acum, cel puțin pentru moment, este clar că, de fapt, guvernul Niculescu este un guvern PSD. Deci, da, este posibil ca PSD să ceară acest sprijin, dar noi suntem un partid de opoziție care ne vom comporta ca un partid de opoziție, ca și până acum. Nu cred că există vreo posibilitate să votăm vreun proiect major al guvernului”, a declarat el.

În viziunea lui Peiu, PNL nu este un partid aflat efectiv în opoziție, deși susține public această poziție. El a argumentat că liberalii au votat investirea Guvernului, au anunțat sprijin pentru rectificarea bugetară și pentru bugetul pe 2027, în timp ce ministere importante sunt ocupate de oameni aproapiați PNL. „PNL a votat investirea Guvernului. PNL a anunțat că votează rectificarea bugetară. PNL a anunțat că votează bugetul pe 2027”, a spus Peiu.

„Nu avem nicio concurență” în opoziție

Întrebat despre concurența politică din opoziție, Petrișor Peiu a susținut că AUR nu se teme de USR sau de alte formațiuni. „Nu avem nicio concurență. Asta este o poveste”, a afirmat el, amintind că USR a fost în opoziție în prima parte a anului 2025, iar PSD a ocupat ulterior aceeași poziție, fără ca, în opinia sa, să reprezinte o amenințare reală pentru AUR.

Peiu a respins și ideea unei presupuse „melonizări” a AUR, respectiv a unei mutări politice spre centru. „AUR este un partid de dreapta. Ideea asta cu centru este o idee care a îmbolnăvit Europa”, a spus el. Liderul senatorilor AUR a susținut că partidul promovează economia de piață, capitalul național, apărarea interesului național și parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Critică la adresa listării companiilor de stat

Pe tema companiilor de stat, Petrișor Peiu a explicat că AUR nu se opune listării la bursă, ci metodei alese de Guvernul Bolojan. „Noi ne-am opus unei metode de listare care a fost aleasă de Guvernul Bolojan și care a fost păguboasă și care se numea metoda plasamentului privat”, a declarat el.

Conform lui Peiu, AUR susține ca societățile de stat să emită acțiuni noi, care să fie vândute pe piață, iar banii obținuți să rămână în companii pentru investiții, nu să fie direcționați către bugetul statului. El a dat exemple Transelectrica, Romgaz și Nuclearelectrica, susținând că dividendele ridicate de stat au limitat capacitatea acestor companii de a finanța proiecte strategice.

„Transelectrica și-a mutat toate profiturile către acționari, în primul rând către stat, care e cel mai mare acționar, și nu a finalizat nici după 36 de ani inelul de 400 de kilovolți”, a afirmat Petrișor Peiu.

Deficitul bugetar și reducerea cheltuielilor

Despre așa-numita „gaură bugetară”, Peiu a susținut că diferența dintre datele Guvernului și cele ale Eurostatului vine din faptul că Executivul raportează deficitul pe cash, nu pe angajamente. „Guvernul nu a plătit 35 de miliarde de lei către furnizori, deși existau contracte. Asta este diferența. Și asta este celebra gaură despre care vorbim”, a spus el.

El a respins ideea majorării taxelor pentru jocurile de noroc ca soluție la deficit. „Jocurile de noroc sunt oricum foarte puternic impozitate în raport cu celelalte activități. Cât lapte putem mulge dintr-o vacă care e din ce în ce mai slabă”, a afirmat Peiu. În schimb, AUR propune revenirea la cotele de TVA de dinainte de Guvernul Bolojan și o reducere reală a cheltuielilor publice.

Petrișor Peiu a susținut că statul poate economisi prin eliminarea unor avize inutile, partajarea personalului între primăriile mici, digitalizarea serviciilor și prioritizarea investițiilor. „Eu cred că o reducere de cheltuieli bugetare, reală, de 1% din PIB este posibilă în fiecare an, în următorii ani”, a declarat el.

Suspendarea lui Nicușor Dan, în așteptare

Despre procedura de suspendare și demitere a președintelui Nicușor Dan, Petrișor Peiu a explicat că sunt necesare 155 de semnături de parlamentari pentru inițiere și 233 de voturi pentru demitere. AUR a inițiat procedura, dar așteaptă ca alte partide nemulțumite să treacă „de la vorbe la fapte”.

„Pentru a fi suspendat Nicușor Dan, este nevoie ca 155 de parlamentari să semneze procedura de inițiere a suspendării și demiterii, că ideea nu e să fie suspendat, ci să fie demis, și 233 de parlamentari să voteze acest lucru”, a spus liderul senatorilor AUR.

Energie, Neptun Deep și relațiile externe

În ceea ce privește energia, Peiu a susținut că România ar trebui să prioritizeze reconstrucția industriei petrochimice, altfel gazele din Marea Neagră vor fi exportate la prețuri mici către Ungaria și Austria. „Dacă nu reușim să înțelegem prioritatea petrochimiei în continuare, vom rămâne în această situație de exportatori”, a spus el.

El a criticat faptul că producția de gaz a Black Sea Oil & Gas este exportată în Bulgaria și a susținut că România ar trebui să folosească resursele din Marea Neagră pentru dezvoltarea internă. „Ceea ce a ratat această coaliție PSD, PNL, USR, UDMR în ultimii cinci ani, deși zăcământul este certificat din 2017 – reconstrucția industriei petrochimice”, a afirmat Petrișor Peiu.

Despre relația cu China, Peiu a susținut că România ar trebui să aplice exact regulile Uniunii Europene, fără restricții suplimentare. El a criticat și lipsa unei politici comerciale active față de India, susținând că România are un grad scăzut de internaționalizare economică.

Obiectivul AUR: câștigarea alegerilor

Petrișor Peiu a declarat că AUR se pregătește pentru alegerile din 2028 printr-o prezență permanentă în teritoriu, prin grupuri de parlamentari care adună problemele cetățenilor și identifică potențiali candidați. El a spus că partidul are un program și o doctrină clarificate.

Întrebat despre ținta electorală a AUR, Peiu a evitat să menționeze un procent. „Nu cred că partidele își fixează astfel de obiective. Obiectivul AUR este să câștige alegerile”, a concluzionat liderul senatorilor AUR.