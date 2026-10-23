PSD respinge impozitarea locuințelor la valoarea de piață, deși reforma e prevăzută în PNRR din 2021 și în programul de guvernare. „Ne-am angajat să schimbăm direcția”

Anunțul PSD vine după ce ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă de la 1 ianuarie 2027.

Nazare: impozitarea la valoarea de piață nu se aplică în 2027

Alexandru Nazare a declarat luni, 19 octombrie, că noul sistem de impozitare a proprietăților nu va fi aplicat anul viitor.

Ministrul a explicat că mai sunt probleme tehnice de rezolvat la aplicația informatică necesară funcționării sistemului e-Proprietatea, iar măsurile fiscale pentru 2027 vor fi stabilite odată cu elaborarea bugetului.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat ministrul, la finalul audierilor din comisiile parlamentare.

Nazare a precizat că jalonul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană. El nu a anunțat însă un nou termen pentru aplicarea integrală a sistemului.

PSD acuză majorări de până la 27 de ori și promite schimbarea direcției de guvernare după plecarea lui Bolojan

Vineri, 23 octombrie, PSD a anunțat că nu susține impozitarea locuințelor la valoarea de piață, susținând că aceasta ar fi putut duce la creșteri de până la 27 de ori ale impozitelor actuale. Cifra reprezintă afirmația partidului, care nu a prezentat în comunicat un calcul detaliat și nici nu a demonstrat că o asemenea majorare s-ar aplica tuturor proprietăților.

„PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni.

PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă.

În același timp, PSD va respinge și va demasca excesele populiste prin care se încearcă exploatarea electorală a nemulțumirilor justificate ale cetățenilor. PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc”, a transmis partidul.

Reforma apare în PNRR din 2021 și în programul de guvernare

PSD amintește că reforma impozitării proprietăților a fost inclusă în PNRR în 2021, în perioada guvernării PNL-USR, și susține că documentul a fost transmis Comisiei Europene fără o consultare prealabilă a Parlamentului. În același timp, programul actual de guvernare prevede trecerea graduală la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață, până la finalul procesului de consolidare fiscală.

Documentul nu stabilește o dată exactă pentru aplicarea integrală a reformei și nici nu precizează că toate locuințele vor avea aceeași majorare. Valoarea concretă a impozitelor va depinde de regulile de calcul care vor fi stabilite.

„PSD consideră că România trebuie să-și respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, în baza cărora beneficiază de fonduri europene, însă modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie să aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și clasa de mijloc din țara noastră. Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii”, se mai arată în comunicatul partidului.

Deocamdată, PSD nu a prezentat o formulă alternativă de calcul al impozitelor sau o propunere legislativă concretă care să înlocuiască reforma.