Alt caz șocant cu minori violenți: un copil ar fi fost dezbrăcat și umilit în Arad. Unul dintre suspecți a sunat la 112, iar patru tineri au fost reținuți

Cum a ajuns cazul la poliție

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 1:10, în noaptea de 23 octombrie. Tânărul de 21 de ani a reclamat o posibilă agresiune în Șeitin și a spus că publicase un videoclip pe o rețea de socializare, după care fusese acuzat de alte persoane că a participat la agresiune.

Polițiștii au verificat informațiile și au stabilit că tânărul ar fi fost implicat în incident și ar fi filmat scena. În videoclip, copilul ar fi fost obligat să se dezbrace și umilit de ceilalți trei tineri.

„La data de 23 octombrie 2026, în jurul orei 1:10, poliţiştii arădeni au fost sesizaţi, de un tânăr, de 21 de ani, despre o posibilă agresiune, în Şeitin. Din sesizarea acestuia, a reieşit că ar fi postat un videoclip pe o reţea de socializare, iar alte persoane l-ar fi acuzat de săvârşirea unei agresiuni. În cadrul postării, un minor ar fi fost obligat să se dezbrace şi ar fi fost umilit de alţi 3 tineri. Poliţiştii Secţiei 2 Rurală Pecica s-au sesizat din oficiu, despre săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe”, a transmis IPJ Arad.

Patru tineri, reținuți după incident

Cei patru suspecți, respectiv trei adolescenți de 16 și 17 ani și tânărul de 21 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore.

Pe parcursul anchetei, încadrarea juridică a fost schimbată, iar polițiștii continuă cercetările pentru lipsire de libertate în mod ilegal și violarea vieții private. Urmează să fie analizate eventualele măsuri preventive.

O femeie a sesizat poliția după ce a văzut filmarea într-un story publicat pe contul tânărului de 21 de ani. Aceasta s-a adresat Secției 1 Vlaicu.

De la agresiuni în școli la scene de umilire filmate, violența implică tot mai mulți tineri

Cazul din Arad se adaugă unei serii de incidente violente în care au fost implicați copii și adolescenți în ultimele zile. Pe 19 octombrie, într-o școală din Bistrița, un elev de 13 ani ar fi atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. Pe 21 octombrie, în județul Argeș, o femeie a fost reținută după ce ar fi agresat doi elevi, iar pe 22 octombrie, la Pitești, un adolescent de 15 ani ar fi atacat doi colegi cu o macetă, în toaleta școlii.

Incidentele au forme diferite, dar au un element comun: copii și adolescenți ajung implicați în acte de violență care îi pot afecta grav pe cei din jur. În cazul din Șeitin, umilirea unui copil ar fi fost și filmată, iar imaginile au circulat pe rețelele sociale. Astfel, agresiunea riscă să continue prin expunerea publică a victimei, chiar și după încheierea incidentului.

Succesiunea acestor cazuri ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă privind nevoia de a identifica și opri comportamentele violente înainte ca urmările să fie și mai grave.