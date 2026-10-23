O nouă escrocherie circulă pe aplicația WhatsApp. Cum sunt folosite conturile utilizatorilor pentru fraude financiare

După ce preiau controlul asupra conturilor de WhatsApp, escrocii încearcă apoi să comită fraude financiare asupra contactelor din agenda utilizatorilor, notează News.ro.

Pe lângă Franţa, ar putea fi afectate şi alte ţări, cazuri similare fiind semnalate şi de presa din Spania şi Belgia, relatează AFP.

„Salut, am o mică rugăminte! Sophie, fiica prietenilor mei, are nevoie de votul tău într-un concurs”, acesta este un tip de mesaj care circulă pe scară largă pe aplicaţia de mesagerie a grupului Meta.

Însoţit de un link, acesta îl încurajează pe destinatar să dea click pentru a fi direcţionat către un site de vot pentru un concurs aparent banal.

Mesajul are numeroase variante. În timp ce unii utilizatori menţionează o anumită Sophie, alţii vorbesc despre o tânără pe nume Eliska. Linkurile şi site-urile către care redirecţionează aceste solicitări diferă, de asemenea, de la un mesaj la altul.

Numărul tentativelor de fraudă a crescut semnificativ

Metoda nu este nouă şi fusese deja descrisă în detaliu în septembrie 2025 într-o notă a companiei de securitate cibernetică Kaspersky, dar pare să cunoască un nou val de răspândire.

„La prima vedere, numărul acestora a crescut semnificativ începând din weekend”, a precizat Jérôme Notin, director general al Cybermalveillance, o platformă publică de asistenţă şi prevenire în domeniul securităţii cibernetice.

Particularitatea acestor tentative de înşelătorie constă în faptul că mesajele provin de la contacte deja salvate de destinatar, şi nu de la un număr necunoscut.

Legătura de încredere poate astfel încuraja utilizatorul să facă clic mai uşor pe link.

Cum preiau escrocii controlul asupra conturilor utilizatorilor

Odată redirecţionat către site, utilizatorul este invitat să-şi introducă numărul de telefon, apoi primeşte o notificare WhatsApp prin care i se cere să autorizeze o nouă conectare.

Acest lucru le permite celor care stau în spatele tentativei de înşelătorie să se conecteze la cont într-o sesiune online.

Intruşii pot astfel accesa contactele şi pot răspândi din nou mesajul iniţial sau pot trimite alte mesaje, în special în scopul înşelăciunii financiare.

Astfel, un utilizator a declarat că a fost informat de mai multe dintre contactele sale că primiseră din partea sa o cerere urgentă de transfer bancar, pretinzând că nu poate plăti o consultaţie medicală.

„Este o ameninţare latentă, oamenii nu îşi dau neapărat seama” că aplicaţia lor de mesagerie a fost piratată, explică Jérôme Notin de la platforma Cybermalveillance.

Şi, la fel cum hackerii pot trimite mesaje de pe un cont WhatsApp, aceştia le pot şterge ulterior, făcându-le nedetectabile pentru proprietarul legitim al contului.

Reacția Meta

Solicitat să comenteze, grupul Meta, compania-mamă a aplicaţiei de mesagerie WhatsApp, nu a răspuns imediat. Pe site-ul oficial al WhatsApp, aplicaţia precizează: „Dacă primiţi un mesaj suspect de la un contact, acest lucru poate însemna că a fost compromis contul acestuia”.

În cazul primirii unui mesaj similar sau dacă aveţi îndoieli, cel mai bun reflex este să nu faceţi clic pe link şi să informaţi expeditorul că un mesaj suspect a fost trimis de pe contul său.

Dacă totuşi au fost introduse informaţii pe site-ul fraudulos, este posibil să se verifice din aplicaţia mobilă WhatsApp dacă au fost conectate alte dispozitive dintr-o sesiune pe un browser online şi să fie eliminate.

Pentru a spori securitatea contului, compania Kaspersky recomandă, de asemenea, activarea autentificării în doi paşi, pentru a adăuga un pas suplimentar în autorizarea unei noi conectări.

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