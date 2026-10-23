VIDEO Mecanism de reacție rapidă înființat la Guvern după violențele din școli. Ce măsuri au fost luate. „Elevii din România trebuie să aibă protecția autorităților”

„Cei aproape 3 milioane de elevi care învață zilnic în aproape 6000 de unități școlare din România trebuie să aibă protecția necesară din partea autorităților. Am stabilit, astăzi, un set de măsuri urgente ca răspuns la gravitatea evenimentelor din această perioadă.

Asigur părinții, elevii și cadrele didactice că toate instituțiile responsabile le sunt alături pentru a face față acestui fenomen care a luat amploare”, a afirmat premierul Luca Niculescu la întrunirea Grupului de lucru pentru combaterea violenței din școli.

Ce a decis Guvernul

Grupul de lucru pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar s-a întrunit vineri, la Guvern, în urma incidentelor grave din ultimele zile din școlile românești.

La întrunire au participat: vicepremierul și ministrul de Interne Marian Neacșu, ministrul Educației, Sorin Costreie, ministrul delegat pentru Învățământ Preuniversitar, Sorin Ionescu, ministrul Justiției, Radu Marinescu, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Măsuri luate:

– Întărirea pazei la intrare și în incinta școlilor, prin creșterea numărului de paznici și măsuri de supraveghere și control;

– Operaționalizarea unui mecanism de reacție rapidă format din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Protecției Sociale și alte instituții responsabile;

– Creșterea numărului de consilieri psihologici școlari și pregătirea cadrelor didactice pentru identificarea din timp a riscurilor privind violența și radicalizarea copiilor din școli;

– Revizuirea și întărirea planurilor de pază a unităților de învățământ;

– Înăsprirea regimului sancționator pentru actele de violență care au loc în spațiul școlar, atât împotriva elevilor, cât și asupra cadrelor didactice;

– Modificări legislative privind deținerea/introducerea de obiecte interzise în unitățile de învățământ;

– Demararea unei campanii media pentru prevenirea și descurajarea actelor de violență în școli.

Grupul de lucru va fi coordonat de ministrul Educației și Cercetării, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc întâlnirea cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, pentru revizuirea urgentă a Planului Național de Prevenire și Combatere a Violenței în Școli.

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