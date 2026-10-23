România banilor paraleli. În timp ce oamenii strâng cureaua, statul „sparge” sute de milioane de lei pe stadioane

Potrivit datelor INS, consumul gospodăriilor populației a scăzut cu 3,1% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, în termeni reali, ceea ce poate indica faptul că presiunea asupra bugetelor familiale îi determină pe români să își limiteze cheltuielile, să amâne unele achiziții și să renunțe la lucrurile pe care nu le consideră esențiale.

Doar că în timp ce oamenii de rând strâng cureaua, statul se dovedește a fi mână largă, cel puțin când vine vorba despre proiecte sportive. De la Pitești și Târgoviște până la Timișoara și Oradea, arenele planificate sau aflate în diferite etape de realizare au bugete de sute de milioane de lei, iar unele ajung la zeci de milioane de euro.

Este momentul potrivit pentru astfel de cheltuieli? Sunt ele necesare sau se puteau investi acești bani în proiecte care să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai? – Acestea sunt doar câteva întrebări care-ți vin în minte când vezi cifrele de mai jos.

O analiză publicată de Economedia pe 23 octombrie 2026, trece în revistă principalele proiecte de stadioane din România, costurile estimate, sursele de finanțare și stadiul lucrărilor. Potrivit publicației, statul continuă să susțină, prin Compania Națională de Investiții (CNI), proiecte de sute de milioane de euro, în timp ce unele arene sunt deja în construcție, iar altele depind încă de calendarul finanțării.

Peste 370 de milioane de lei pentru stadionul din Pitești. La Constanța, lucrările au început în octombrie

Potrivit analizei citate, noul stadion „Nicolae Dobrin” din Pitești este evaluat la aproximativ 373 de milioane de lei și va avea 15.200 de locuri. Lucrările sunt în desfășurare, iar structura de rezistență și tribunele au început să prindă contur. Proiectul este derulat prin Compania Națională de Investiții (CNI), în parteneriat cu Primăria Pitești.

La Constanța, lucrările la stadionul „Gheorghe Hagi”, proiectat pentru 18.200 de spectatori, au început în octombrie 2026, după mai mulți ani de întârzieri, relatează sursa citată. În București, lucrările la noua arenă Dinamo au fost reluate la 1 octombrie, după o perioadă de blocaj provocată de modificări tehnice și de necesitatea corelării șantierului cu rețelele de utilități din zonă. Stadionul va avea 26.217 locuri.

În cazul arenei Dinamo, finanțarea este asigurată prin bugetul public, iar Primăria Sectorului 2 participă la cofinanțare. Consiliul Local a aprobat o contribuție de 4,2 milioane de lei pentru o parte dintre lucrările suplimentare, potrivit sursei citate.

La Târgoviște, arena depășește 270 de milioane de lei. Stadionul din Alexandria, încă nefolosit

Conform aceleiași analize, stadionul „Dâmbovița Arena” din Târgoviște va avea aproximativ 12.400 de locuri, iar investiția depășește 270 de milioane de lei. Lucrările au început în noiembrie 2023, prin CNI, iar autoritățile au indicat începutul anului 2027 drept reper pentru punerea în funcțiune.

La Alexandria, stadionul municipal, cu aproximativ 5.500 de locuri, a costat în jur de 10 milioane de euro. Deși CNI a anunțat finalizarea proiectului în primăvara anului 2026, arena nu fusese încă inaugurată, iar lucrările continuau, potrivit sursei citate. Întârzierile și problemele legate de plățile către constructor au afectat desfășurarea proiectului.

Cazul Alexandriei arată că anunțarea finalizării unei investiții nu înseamnă neapărat că stadionul poate fi folosit imediat. După cheltuielile pentru construcție, autoritățile trebuie să asigure și condițiile necesare pentru deschiderea și funcționarea arenei.

Dan Păltinișanu, investiție estimată la 837 de milioane de lei

Unul dintre cele mai costisitoare proiecte din listă este noul stadion „Dan Păltinișanu” din Timișoara, proiectat pentru aproximativ 32.000 de spectatori. Valoarea estimată anterior a ajuns la circa 837 de milioane de lei. După blocaje juridice, proiectul a fost deblocat, iar licitația pentru proiectare și execuție a fost câștigată de o asociere condusă de CONCELEX.

Consiliul Județean Timiș și-a asumat o contribuție de 126 de milioane de lei până la finalul anului 2027, urmând ca finanțarea ulterioară să fie asigurată prin CNI.

Tot în vestul țării, arena „Eroii Timișoarei” este proiectată pentru 10.100 de locuri, cu o investiție estimată la 120–124 de milioane de lei. Primăria Timișoara gestionează proiectul, iar Consiliul Județean Timiș a alocat 20 de milioane de lei pentru continuarea lucrărilor. Termenul de finalizare anunțat este decembrie 2026.

Oradea, stadion de 62 de milioane de euro. Primăria suportă o parte din costuri

Potrivit analizei, noul stadion din Oradea va avea aproximativ 16.300 de locuri, iar investiția este estimată la circa 62 de milioane de euro. Proiectul este derulat prin Compania Națională de Investiții, cu o contribuție de 25% din valoarea lucrărilor de construcții-montaj asigurată de administrația locală.

Primăria Oradea a aprobat o cofinanțare de aproximativ 71,4 milioane de lei, cu TVA inclus. Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit asocierii CON-A Operations – Prodesign Engineering & Construction, după un proces de atribuire contestat în instanță.

Alte proiecte importante sunt stadionul din Brașov, evaluat la peste 164 de milioane de lei, cel din Slatina, estimat la aproximativ 397 de milioane de lei, și arena din Bistrița, cu o valoare de circa 318 milioane de lei, conform datelor inventariate de Economedia.

La Hunedoara, noul stadion Corvinul, evaluat la aproximativ 54 de milioane de euro cu TVA, a intrat în etapa demolării vechii construcții. La Suceava, autoritățile pregătesc un stadion de aproximativ 15.000 de locuri în comuna Șcheia.

Patru stadioane, contracte de 1,42 miliarde de lei. Finanțarea de la stat ar putea începe abia în 2028

Sursa citată mai transmite că licitațiile pentru stadioanele din Brașov, Timișoara, Oradea și Slatina au avut o valoare totală de aproximativ 1,42 miliarde de lei. Potrivit informațiilor prezentate de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, circa 1,1 miliarde de lei ar urma să reprezinte contribuția bugetului de stat, însă finanțarea ar putea începe abia în 2028. Amânarea înseamnă că, deși procedurile de achiziție au fost încheiate, banii de la bugetul central nu sunt disponibili imediat pentru toate proiectele. Între timp, autoritățile locale trebuie să își planifice contribuțiile, iar calendarul lucrărilor depinde de disponibilitatea fondurilor.

Bolojan critică stadioanele construite acolo unde echipele nu pot umple tribunele

Aceste cifre readuc în discuție și criticile formulate de Ilie Bolojan față de investițiile în arene de mari dimensiuni în localități unde echipele de fotbal nu atrag suficient public.

„Avem stadioane în localități care nu mai au echipă de fotbal sau avem două stadioane în orașe unde echipa de fotbal este la un nivel la care niciodată nu va umple cu public un stadion”, a declarat acesta, potrivit sursei citate.

Dincolo de valoarea construcției în sine, stadioanele reprezintă o investiție controversată și pentru că presupun cheltuieli de întreținere și administrare după inaugurare. Gradul de utilizare, numărul evenimentelor și capacitatea de a atrage spectatori vor influența costurile pe care administratorii vor trebui să le acopere în anii următori, iar în cazul în care lucrurile nu evoluează pozitiv, statul va ieși în pierdere.