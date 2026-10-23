Cine este Diana Morar, noua consilieră onorifică a președintelui Nicușor Dan, propusă în cabinetele Veștea și Tomac

Morar a fost propusă vicepremier în cabinetul Veșetea și a făcut parte din staff-ul de campanie al președintelui Nicușor Dan.

Teo Voicu
Cine este Diana Morar, noua consilieră onorifică a președintelui Nicușor Dan, propusă în cabinetele Veștea și Tomac

Diana Morar, consilier onorific Cotroceni FOTO: Facebook / Diana Olivia Morar

Morar a fost propusă vicepremier în cabinetul Veșetea și a făcut parte din staff-ul de campanie al președintelui Nicușor Dan.

Președintele Nicușor Dan a numit-o vineri, 23 octombrie, pe Olivia-Diana Morar în funcția de consilier onorific pentru politici publice și educație. Morar, de profesie avocat, a fost propusă pentru funcția de vicepremier în Guvernul Veștea, în luna iunie, dar și la Ministerul Muncii în cabinetul Tomac.

Propusă vicepremier în Guvernul Veștea

Președintele României a semnat vineri decretul de numire al doamnei Olivia-Diana Morar în funcția de consilier onorific (pentru politici publice și educație).

Diana Morar, în vârstă de 47 de ani, a fost propusă pentru funcţia de vicepremier independent în cabinetul lui Adrian Veştea.

Guvernul Veștea, în care Diana Morar fusese propusă vicepremier, a picat în cele din urmă la vor în Parlament.

Trecutul liberal

Originară din localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, Diana Morar este avocat de profesie şi a fost aleasă deputat în legislatura 2020–2024 pe listele PNL.

În Parlament, Diana Morar a fost secretar al Comisiei Juridice şi membră a Comisiei speciale pentru combaterea traficului de persoane. Din totalul de 144 de iniţiative legislative depuse, 67 au fost promulgate.

Printre proiectele promovate se numără o lege privind onorariile avocaţilor, care limitează posibilitatea instanţelor de a reduce aceste sume din oficiu, precum şi o iniţiativă legislativă care prevede recuperarea de la condamnaţi a costurilor suportate de stat pentru aducerea în ţară a persoanelor care fug de executarea pedepselor.

De asemenea, Morar s-a exprimat în favoarea utilizării controlate a inteligenţei artificiale în justiţie, susţinând menţinerea deciziei finale la nivel uman.

A făcut parte din staff-ul de campanie al lui Nicușor Dan

Diana Morar a fost implicată în echipa juridică şi staff-ul electoral al candidatului independent Nicuşor Dan în campania prezidenţială din 2025.

Anterior, între 2020 şi 2021, a ocupat funcţia de secretar de stat în Ministerul Justiţiei.

În plan academic, în 2023, la şapte ani de la înscriere, a solicitat retragerea de la studiile doctorale urmate la Universitatea Valahia din Târgovişte.

Propusă la Ministerul Muncii în Guvernul Tomac

În luna iunie, numele Dianei Morar a apărut pe lista potențialilor miniștri din Guvernul Eugen Tomac, pentru portofoliul de la Ministerul Muncii.

În final, Eugen Tomac și-a depus mandatul pentru că nu a reușit să adune voturile necesare pentru ca Guvernul să treacă în Parlament.

Declarația de avere

Potrivit declaraţiilor de avere şi investigaţiilor media, Diana Morar deţine, individual sau în coproprietate, 19 clădiri şi 13 terenuri, fiind menţionată drept unul dintre parlamentarii cu un portofoliu imobiliar extins. În anul 2020, aceasta a donat Partidului Naţional Liberal suma de 27.000 de euro.

În octombrie 2024, a părăsit partidul şi s-a alăturat formaţiunii Forţa Dreptei, unde a devenit preşedinta organizaţiei judeţene.

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