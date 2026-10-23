Guy Verhofstadt, fost prim-ministru al Belgiei, vine la București în 12 și 13 noiembrie pentru a lansa ediția în limba română a cărții „Înfrângerea trumpismului”. Evenimentul va avea loc în cadrul Forumului EUROSFAT 2026, organizat de Europuls – Centrul de Expertiză Europeană. Înscrierile pentru participare au fost deschise, iar accesul este gratuit.

Cea de-a XIV-a ediție a forumului se va desfășura sub motto-ul „România și cele 2026 de nuanțe de adevăr” și va reuni reprezentanți ai instituțiilor europene și naționale, experți, jurnaliști, membri ai societății civile și ai mediului de afaceri. Discuțiile vor viza provocările cu care se confruntă România și Uniunea Europeană, într-un context internațional marcat de tensiuni geopolitice, polarizare politică și neîncredere în instituțiile publice.

Verhofstadt a condus guvernul Belgiei între 1999 și 2008, iar ulterior a fost liderul grupului liberal ALDE din Parlamentul European, între 2009 și 2019. Acesta este cunoscut pentru susținerea integrării europene și a unei cooperări mai strânse între statele membre.

Lansarea cărții sale va aduce în dezbatere ascensiunea populismului, viitorul democrației și rolul Uniunii Europene în fața schimbărilor politice internaționale. Titlul volumului face trimitere la mișcarea politică asociată președintelui american Donald Trump și la efectele acesteia asupra democrațiilor occidentale. „Înfrângerea trumpismului”, un volum în care analizează mișcarea politică asociată lui Donald Trump și provocările pe care aceasta le ridică pentru democrațiile occidentale.

Încrederea în instituții, una dintre temele forumului

Potrivit organizatorilor, tema ediției din acest an pornește de la nevoia unui dialog public bazat pe argumente și de la dificultatea de a combate dezinformarea într-un spațiu tot mai polarizat.

Comunicatul Europuls citează un sondaj INSCOP Research publicat în ianuarie 2026, potrivit căruia 18,4% dintre români declarau că au încredere în Guvern, iar 11,9% în Parlament. În același timp, datele Eurobarometrului menționate de organizatori arată că 74% dintre români consideră Uniunea Europeană un loc de stabilitate într-o lume cu probleme.

Agenda EUROSFAT 2026 include dezbateri despre competitivitatea României, identitatea digitală și proiectul RO Wallet, lecțiile învățate din PNRR, adoptarea monedei euro, viitorul companiilor europene, inteligența artificială în administrația publică și reforma justiției. Va fi abordată și tranziția energetică, inclusiv relația dintre sursele tradiționale de energie și obiectivele de mediu.

Forumul se va desfășura sub patronajul Parlamentului European, al Comisiei Europene și al Președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene. Persoanele interesate se pot înscrie gratuit pe site-ul oficial al evenimentului, eurosfat.ro.