PNL somează PSD să retragă comunicatul despre deficitul bugetar. Ce estimează agențiile de rating față de ținta de 6,2% din PIB

Partidul Național Liberal a cerut PSD să dezmintă public ceea ce liberalii au numit o manipulare privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele.

Potrivit PNL, precizările transmise joi de Ministerul Finanțelor contrazic interpretarea promovată de social-democrați și lămuresc ce înseamnă indicatorii publicați de Eurostat.

Efectele asupra credibilității României

PNL a avertizat că, venind din partea unicului partid de guvernare, afirmațiile PSD pot afecta grav credibilitatea țării. Liberalii au vorbit despre „minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare” și au susținut că ele creează confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri.

Deficitul de la jumătatea anului

PNL a reafirmat că, la jumătatea anului, deficitul bugetar al României a fost de 2% din PIB. Potrivit liberalilor, țara se încadrează în calendarul necesar pentru atingerea țintei de deficit din acest an, cu condiția ca PSD să nu o abată din nou de la acest drum.

Ce estimează agențiile de rating

Liberalii au invocat și evaluările celor trei agenții internaționale de rating care analizează România, despre care au spus că confirmă rezultatele ajustării bugetare. Moody’s, cu 5,8%, și Fitch, cu 5,9%, anticipează un deficit sub ținta de 6,2% din PIB a Guvernului Bolojan, iar estimarea S&P este de 6,25% din PIB.

Pentru PNL, aceste cifre arată că eforturile de reducere a deficitului au recunoaștere internațională.

Liberalii au descris acțiunea de ieri a PSD ca fiind „în mod vădit rău intenționată și cu un scop manipulator”. Dacă nu avea încredere în agențiile de rating care și-au prezentat recent concluziile, PSD ar fi putut solicita date ministrului Finanțelor, a precizat PNL.

Acuzația de alibiuri pregătite din timp

PNL a avertizat că un refuz al PSD de a-și retrage afirmațiile ar duce la concluzia că noua guvernare se pregătește să arunce în aer deficitul bugetar în lunile următoare. Liberalii au insistat asupra acestei interpretări: „Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit”, a transmis PNL.

Bugetul pentru anul viitor

La final, liberalii au cerut PSD să renunțe la ceea ce au numit manipulări și să se concentreze pe guvernare.

„PSD trebuie să abandoneze manipulările și să treacă să guverneze, să își asume cu adevărat răspunderea și să pregătească cât mai repede bugetul României pentru anul viitor.

Orice întârziere în adoptarea următorului bugetul va duce la consecințe negative atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii țării”, se mai arată în comunicatul PNL.

PSD a acuzat, joi, că s-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan, care este cel mai mare din Uniunea Europeană şi cu mult peste deficitul rămas după guvernarea Marcel Ciolacu.