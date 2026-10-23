PNL somează PSD să retragă comunicatul despre deficitul bugetar. Ce estimează agențiile de rating față de ținta de 6,2% din PIB

Partidul Național Liberal a cerut PSD să dezmintă public ceea ce liberalii au numit o manipulare privind nivelul deficitului bugetar, să retragă comunicatul publicat pe pagina oficială a partidului și să prezinte corect datele.
Potrivit PNL, precizările transmise joi de Ministerul Finanțelor contrazic interpretarea promovată de social-democrați și lămuresc ce înseamnă indicatorii publicați de Eurostat.
Efectele asupra credibilității României
PNL a avertizat că, venind din partea unicului partid de guvernare, afirmațiile PSD pot afecta grav credibilitatea țării. Liberalii au vorbit despre „minciunile lansate în calitate de unic partid de guvernare” și au susținut că ele creează confuzie pe piețele financiare și în mediul de afaceri.
Deficitul de la jumătatea anului
PNL a reafirmat că, la jumătatea anului, deficitul bugetar al României a fost de 2% din PIB. Potrivit liberalilor, țara se încadrează în calendarul necesar pentru atingerea țintei de deficit din acest an, cu condiția ca PSD să nu o abată din nou de la acest drum.
Ce estimează agențiile de rating
Liberalii au invocat și evaluările celor trei agenții internaționale de rating care analizează România, despre care au spus că confirmă rezultatele ajustării bugetare. Moody’s, cu 5,8%, și Fitch, cu 5,9%, anticipează un deficit sub ținta de 6,2% din PIB a Guvernului Bolojan, iar estimarea S&P este de 6,25% din PIB.
Pentru PNL, aceste cifre arată că eforturile de reducere a deficitului au recunoaștere internațională.
Liberalii au descris acțiunea de ieri a PSD ca fiind „în mod vădit rău intenționată și cu un scop manipulator”. Dacă nu avea încredere în agențiile de rating care și-au prezentat recent concluziile, PSD ar fi putut solicita date ministrului Finanțelor, a precizat PNL.
Acuzația de alibiuri pregătite din timp
PNL a avertizat că un refuz al PSD de a-și retrage afirmațiile ar duce la concluzia că noua guvernare se pregătește să arunce în aer deficitul bugetar în lunile următoare. Liberalii au insistat asupra acestei interpretări: „Ceea ce se întâmplă acum e de fapt plantarea de probe false, e construirea de alibiuri pentru eșecul guvernării, pentru nerespectarea promisiunilor populiste ale PSD și nerespectarea țintei de deficit”, a transmis PNL.
Bugetul pentru anul viitor
La final, liberalii au cerut PSD să renunțe la ceea ce au numit manipulări și să se concentreze pe guvernare.
„PSD trebuie să abandoneze manipulările și să treacă să guverneze, să își asume cu adevărat răspunderea și să pregătească cât mai repede bugetul României pentru anul viitor.
Orice întârziere în adoptarea următorului bugetul va duce la consecințe negative atât pentru mediul de afaceri, cât și pentru cetățenii țării”, se mai arată în comunicatul PNL.
PSD a acuzat, joi, că s-a aprins lumina pe deficitul lui Bolojan, care este cel mai mare din Uniunea Europeană şi cu mult peste deficitul rămas după guvernarea Marcel Ciolacu.
17 comentarii
si in curand maritat cu USSR
Bine , bine , dar nimeni nu trage la răspunderea conform legii pe Grindeanu și biroul executiv al partidului referitor la lipsa din portofoliul României a celor 777 milioane euro pe care , noi românii, i-am pierdut în prin acțiunea expresă a psd de a nu aproba Legea salarizării propusă de guvernul Bolojan . Iar UE ne- a taxat lipsindu- ne de cei 777 milioane euro destinați României. Iar acest partid antiromânesc , PSD= pile, șmecherii , dementa se comportă ca în zicala : ,,trai neneaca , cu banii babachii “; ceea ce in ,,traducere” inseamna o viata lipsita de griji ( fata de mecanismele intime economice) și îmbelșugată ( vezi vilele din țară și afara , mașini luxoase și bani în paradisuri fiscale); dar pe banii statului – ai românilor .
BOLOJAN A MARIT PENSIILE SI SALARIILE LA PENELISHTI ! CE NU E ADEVARAT ?
MINCIUNI !!!
Pensiile, tehnic, nu pot fi mărite selectiv, peneliști-nepeneliști dar există proști în stare să creadă așa ceva. Altă minciună pesedistă!
@ Au anunțat și ăștia, ca Ilie Bolojan, că nu mai au bani să-și plătească ,,ploșnițele” ?
este specific placutei suedeze sa minta, sa insele, sa fure. Pregateste noi curbe de sacrificiu. sau lasa spatiu pentru furat.
E tristețe mare cǎ deficitul e teribil, dar voi ce faceți? Prima mǎsurǎ a lui Luca a fost sǎ accepte o „donație” de vaccinuri pentru oi de la UE, iar dupǎ vaccinare exporturile de oi din România vor fi interzise! Iar paguba va fi uriașǎ; mai mare chiar decât cea cu datoria cǎtre Pfizer-Covid fiindcǎ exportul de oi era o un domeniu care chiar încǎ mai mergea bine. Tot Luca, în a doua zi de mandat s-a dus în vizitǎ la Maia Sandu și s-a fǎcut CSAT caxsǎ se clarifice cǎ trebuie dați bani la NATO și SAFE. Urmeazǎ ploconeala la Zelenski. Așa reduceți datoria?
Băăă…da’ ce informat ești,de unde știi?
Dacǎ ai deja 2% deficit în iunie, dupǎ ce bugetul pe anul în curs a fost fǎcut de abia în luna aprilie, este extrem de grav. Dupǎ plata datoriilor statului va fi jale. Bolojan este un infractor care trebuie sǎ înfunde pușcǎria. L-a interesat doar Ucraina, Maia Sandu, Rheinmetall și sǎ mai vândǎ câte ceva din puținul ce a mai rǎmas României.
2% la juma de an si 9,2 cat zice organismul UE, sau tot mai mare decât dublu cat pretinde PNL ca spun agențiile. Cum se poate cu Bolojan la putere si nicio mega factura plătită? Este acesta om serios sau un mincinos? Pe ce a cheltuit banii? Si cum a acceptat sa creasca chiar el deficitul la dublu fata de cat spun ca era la juma de an?! Acum acuza in avans PSD-ul ca vor sa mascheze cheltuielile ce le vor face. Cata nesimtire! Au ajuns mai rai decât USR-istii, tupeiști, nerușinati…mincinoși, manipulatori….. Bolojan are dreptul sa împrumute pt el si salariile întregi ale politicienilor, pt populație de la care a tăiat masiv Nu? Cata nerușinare!
Dă exemplu de o mega factură neplătită.
Povești de adormit copii.
Când toate agențiile îți spun una tu tot cu pesedeaua miorlăitoare înainte.
Tu chiar nu te-ai prins cine sunt pesedacii ăștia?
Au dat jos guvernul, habar nu aveau ce pun în loc. Au preluat guvernarea,habar nu au ce trebuie făcut. Accesul la conducta cu bani publici este singura preocupare.
„Greaua moștenire” refrenul preferat al pesedacilor. Ăștia or să ne pună bomboana pe colivă. În loc să ia măsuri pentru reducerea deficitului în continuare au început deja cu miorlăiala.
Adevărul este că habar nu au despre ceea ce trebuie făcut. Accesul la resurse și privilegii este singura lor preocupare.
Toamna viitoare or să plece singuri de la guvernare. Să vedem ce o să rămână în urma lor. Nivelul dezastrului, la ceva bun nu cred că se așteaptă cineva.
a inceput circul, Bolojan a terminat bugetul in 9 luni de era in blocaj sanatate, dar ameninta cu motiune daca…asta nu-i sant…super, nu aveti voie sa spuneti adevarul ca pupila lui raiului in metal ca mi-a fost frica sa scriu forma germana ca se poate interpreta, dar oare in romana avem voie sa vorbim de Rai? nu stiu, dar asta e si nu uitati nu ridacati mana sa salutati pt ca este penal…oare Trump are voie?
Tu esti(editat) sau esti analfabet functional? Bolojan nu avea voie sa faca rectificare bugetara, numai parlamentul putea face. Intreba=ti hotii de ce nu au facut rectificare bugetara aveau majoritate parlamentara.
În aceeași mizerie sunt toți; ma întreb de ce nu se face audit corect să se vadă clar ce s-a făcut cu banii? Se predau ministerele din mers pe holuri și care pleacă spun,fiți liniștiți v-am lăsat și vouă în sertar,poate mai mult decât ne-ați lăsat voi și tot așa unii după alții încât de la un excedent de bani în 1989 au adus deficitul la aproape 65% din PIB.Li se rupe lor de români și uite așa își fac mendrele.Cine va conduce după alegeri oricare ar fii ele: PSD+ PNL+UDMR si poate USR,deci mai are rost sa mai mergem la vot.AUR se îmbată cu apa rece ca vor câștiga cu un procent aproape de 50%,dacă vor trece de 20 sa zică mersi,asa ca nu știu cine va mai putea salva țara asta,Bunul Dumnezeu sa ne ajute!
„Lumea este mica si dumnezeu este mare” !