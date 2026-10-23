Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni (FTRP) își începe astăzi lucrările celei de-a VI-a ediții, la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Nicușor Dan. Timp de șase zile, peste 150 de tineri din țară și din diaspora vor încerca să găsească soluții concrete la problemele cu care se confruntă.

Cine se află în spatele forumului

Potrivit unui comunicat al organizatorilor, evenimentul este realizat de trei organizații: Federația Forumul Tinerilor din România, Liga Studenților Români din Străinătate și Uniunea Studenților din România. Forumul are loc în cadrul proiectului „Departe de casă, aproape de România”, susținut financiar de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni.

Prima zi, despre traseul unei inițiative legislative

Deschiderea oficială și conferința de astăzi, desfășurate în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, au ca temă modul în care o idee de modificare legislativă ajunge să fie pusă în aplicare, trecând prin toate etapele, de la redactare până la implementare, precizează sursa citată.

Nicușor Dan, cu privire la întâlnirea de acum 26 de ani

Prezent la deschidere, președintele Nicușor Dan a reamintit că, acum 26 de ani, a organizat împreună cu alți oameni, în numele unui ONG, o reuniune între tinerii din România și cei care plecaseră la studii în străinătate. El a spus că îl bucură faptul că asemenea inițiative merg mai departe și în prezent.

„E o onoare să fiu azi cu dumneavoastră aici și puțină nostalgie față de acum 26 de ani. În primul rând, vreau să felicit organizatorii, pentru că tot timpul e greu să organizezi, și vă mulțumesc fiecare dintre dumneavoastră pentru disponibilitatea de a participa la aceste discuții, pentru că e important să reflectăm împreună la viitor.

Cum spuneam, în urmă cu 26 de ani, în numele unui ONG, am co-organizat, Sandra Pralong era șefa organizării și domnul Președinte Constantinescu oferea cadrul și locația pentru acest eveniment, întâlnirea tinerilor din România cu cei plecați la studii, și mă bucur că lucrul ăsta se întâmplă în continuare”, a declarat Nicușor Dan.

România de atunci și România de acum

Primul lucru pe care a dorit să îl sublinieze a fost că țara s-a transformat mult. Chiar dacă românilor le place să se critice, o raportare între cele două momente evidențiază schimbări de fond, a explicat președintele.

Ca exemple, a vorbit despre intrarea României în Uniunea Europeană și în NATO, despre creșterea PIB-ului de la 100 la 400 de miliarde și despre propriul său salariu de atunci, de 100 de dolari, la Institutul de Matematică, o situație care astăzi a rămas în urmă.

De la un salariu de 100 de dolari la un PIB de 400 de miliarde

„Primul lucru pe care aș vrea să-l precizez este că, între timp, s-au produs foarte multe schimbări. Nouă ne este ușor să ne criticăm, însă, dacă punem alături România de atunci și România de astăzi, observăm transformări majore: suntem în Uniunea Europeană și în NATO, PIB-ul nu mai este de 100 de miliarde, ci de 400 de miliarde, iar, dacă îmi dați voie, eu aveam un salariu de 100 de dolari la Institutul de Matematică; nu mai suntem în acea situație”, a declarat Nicușor Dan.

Mândri de evoluție, fără să ascundem neajunsurile

„Asta arată că noi toți, ca societate, și îi includ aici și pe românii care trăiesc în străinătate, am mers înainte și trebuie să fim mândri de această evoluție, fără însă a ascunde sub preș toate neajunsurile care încă există. Desigur, România are nevoie de competențele pe care și le-au format românii care au ales să locuiască sau să studieze în afară”, a mai spus președintele.

Idei frumoase, rezultate puține

„Există dorință și deschidere din toate direcțiile. Întrebarea esențială este cum vom reuși să lucrăm împreună, fiindcă avem experiența multor idei foarte frumoase, a unei disponibilități totale și a unor rezultate mai puține. Dacă îmi permiteți o recomandare, aș duce discuția în această direcție: cum putem construi un proiect, un calendar cu ținte realiste și cu solicitări realiste adresate autorităților publice”, a mai declarat Nicușor Dan.

Timpul care lipsește pentru proiectele de viitor

„Din partea noastră există toată deschiderea, doar că, din când în când, nu mai avem timp, iar atunci lucrurile de perspectivă sunt împinse mai departe până când le rezolvăm pe cele curente, care ne ocupă tot timpul. În această notă optimistă, permiteți-mi să închei. Vă urez succes și cred că, în mod evident, fiind toți aici, credem în România”, a conchis președintele.

Luca Niculescu: tinerii, un chip al României

Premierul Luca Niculescu a relatat că, acum 26 de ani, a luat parte la acest forum ca jurnalist. A subliniat că România are foarte multe lucruri bune și că, uneori, o parte a ei se găsește și dincolo de granițe. Totodată, șeful Guvernului a adăugat că tinerii ajung, prin ceea ce fac, să reprezinte și imaginea țării.

În viziunea premierului, faptul că participanții s-au întâlnit, că vor purta discuții și vor înainta propuneri demonstrează că generația lor dorește să îmbunătățească lucrurile. Luca Niculescu a pus apoi și întrebarea privind ce fel de țară li se va pune la dispoziție tinerilor.

Între a pleca și a rămâne, o opțiune care nu mai există

Niculescu a afirmat că știe că, pentru mulți tineri, România este locul legat de familie și de amintiri, dar și spațiul de la care au așteptări.

Premierul este de părere că acestei generații nu i se mai poate cere o alegere radicală între a pleca în lume și a rămâne acasă, fiindcă, în felul în care gândesc, ei se consideră toți cetățeni ai lumii. El a mai spus că tinerii sunt o veritabilă sursă de competență și inițiativă.

La deschidere, Nicușor Dan și Cristian-Alexandru Ghiurcă au parafat un memoriu (foto) care compară forumul actual cu cel din 2000

Prima ediție, intitulată Forumul Tinerilor Români cu Studii în Străinătate, s-a desfășurat la Palatul Cotroceni în zilele de 3, 4 și 5 iulie 2000, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. Evenimentul a fost organizat de Asociația „Tinerii pentru Acțiune Civică”, aflată sub conducerea lui Nicușor Dan.

În jur de 300 de tineri care învățau ori absolviseră studii în străinătate s-au adunat atunci la Muzeul Național Cotroceni. În rezoluția finală, cei prezenți au solicitat organizatorilor „să țină legătura cu participanții pentru a instituționaliza asemenea întâlniri”, potrivit documentului.

Emil Constantinescu, despre forumul din 2000

Fostul președinte Emil Constantinescu a reamintit că ediția din 2000 a forumului a cuprins și un târg de locuri de muncă. Pe atunci, la final de mandat, s-a declarat încântat că numeroși participanți și-au depus candidaturile pentru posturi, între care și la SRI. În același timp, și-a exprimat speranța că reformele pornite de guvernul de atunci vor ajunge în mâini competente.

Reformele CDR, la 30 de ani

Constantinescu a spus că au trecut 30 de ani de la debutul guvernării CDR. Potrivit explicației sale, reformele din acea etapă au fost posibile deoarece noua administrație prezidențială și guvernul s-au constituit din două tipuri de personalități. În primul nivel au intrat oamenii din mediul universitar care au ajuns în guvern, rectorii din Administrația Prezidențială și numele marcante venite din afara țării.

Al doilea nivel, pe care fostul președinte l-a văzut ca fiind cel mai important, a fost alcătuit din absolvenții care au intrat direct în administrație, iar unii dintre ei au devenit secretari de stat. El a precizat că unii dintre aceștia se află și în sală. Datorită lor, a afirmat Constantinescu, încrederea în România a ajuns la un prag neatins până atunci.

Discursul lui Clinton din Piața Universității

Cu mențiunea că poate nu va fi crezut, fostul președinte a citit un pasaj din discursul rostit de Bill Clinton în 1997, în Piața Universității. Atunci, liderul american vorbea despre înțelegerea cu președintele României privind construirea unui parteneriat strategic, esențial pentru SUA, deoarece România contează pentru Statele Unite.

Sorin Costreie, între universitate și diaspora

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a afirmat că ceea ce spune se sprijină pe propria sa biografie: are 30 de ani de activitate didactică în mediul universitar, iar dintre aceștia zece au fost petrecuți în diaspora.

În anul 2000 a plecat tocmai în Canada, iar în 2008 s-a întors în țară plin de speranță. Totuși, după numai nouă luni a izbucnit criza, remunerația i-a fost diminuată și a ajuns să ofere meditații, a relatat ministrul.

Prăpastia dintre cele două Românii

În viziunea ministrului, cea mai gravă dificultate este distanța care se adâncește în interiorul țării. România sănătoasă este aproape de restul Europei, dar România rurală, acolo unde toaleta se află încă în fundul curții, a rămas mult în urmă, a explicat Costreie. El a subliniat că societatea trebuie să devină conștientă de această ruptură.

O ofertă de angajare pentru tinerii din diaspora

Vorbindu-le participanților din diaspora, ministrul a lansat și o primă propunere. Costreie a precizat că nu și-a constituit încă echipa de la cabinet și că este în căutare de persoane pregătite în inteligență artificială, în achiziții și în numeroase alte arii.

El le-a promis tinerilor că le va evalua CV-urile și a arătat că, în calitate de ministru, dispune doar de trei consilieri, astfel încât, în limitele resurselor existente, trebuie valorificat tot ce se poate.

Intervenția sa s-a încheiat cu îndemnul ca România din afară, care pare un miraj, să devină România dinăuntru.

Sandra Pralong, despre primele momente ale ATAC

Sandra Pralong a discutat despre Asociația Tineri pentru Acțiune Civică (ATAC), care a fost coorganizatoare a forumului din 2000 și era condusă atunci de actualul președinte, Nicușor Dan.

Ea a citit misiunea asociației exact așa cum era formulată în pliantul de prezentare: „ATAC s-a creat la sfârșitul 1999 din inițiativa unor tineri intelectuali preocupați de evoluția societății românești”.

Formare și activitate pe echipe

Sâmbătă și duminică, tinerii vor participa la sesiuni de pregătire despre politici publice și advocacy. Ulterior, împărțiți în echipe și sprijiniți de facilitatori, vor formula propuneri concrete pe teme care îi vizează direct, de la educație și piața muncii până la justiție și relația cu diaspora. Grupurile de lucru se vor întâlni la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială a Universității din București.

Propuneri analizate de specialiști

În zilele de luni și marți, participanții vor trece în revistă propunerile alături de experți în politici publice, își vor îmbunătăți soluțiile și se vor pregăti pentru etapa finală de prezentare. Aceste întâlniri vor fi găzduite la sediul Fundației Naționale pentru Tineret, la The Youth și la Zborhub Politehnica.

Sesiunea finală, în fața mediului de afaceri

Miercuri, la Centrul Național pentru Artă din București, forumul se va încheia, iar tinerii își vor prezenta propunerile în fața reprezentanților societății civile și ai mediului de afaceri. Aceștia vor avea ocazia să evalueze inițiativele și să își exprime interesul de a le susține și de a le implementa.