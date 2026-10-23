Ursula von der Leyen condamnă Rusia după incidentul naval din Marea Neagră

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, condamnă Rusia după incidentul produs vineri, 23 octombrie, în Marea Neagră, în apropierea coastelor României. O navă civilă care transporta cereale și avea la bord membri ai echipajului ucraineni și azeri a fost lovită, iar un marinar a murit. Alți trei membri ai echipajului sunt dați dispăruți.

Șefa Comisiei Europene a reacționat printr-un mesaj publicat pe rețeaua socială X, în care a denunțat ceea ce consideră o nouă escaladare a Rusiei în regiune.

„Suntem profund îngrijorați de încă o escaladare a tensiunilor din partea Rusiei în Marea Neagră. O navă civilă cu echipaj ucrainean și azer a fost lovită în largul coastelor României. Aceste atacuri nesăbuite vizează vieți nevinovate și încalcă în mod flagrant dreptul internațional, a transmis Ursula von der Leyen.

Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea. A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania. These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law. My thoughts are with the family and loved ones of the sailor that was killed. And with the families of the three crew members still missing. My gratitude goes to the rescue teams working tirelessly to find them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

,, Gândurile mele se îndreaptă către familia și cei dragi ai marinarului care și-a pierdut viața. Și către familiile celor trei membri ai echipajului care sunt încă dispăruți. Le adresez mulțumirile mele echipelor de salvare care lucrează fără încetare pentru a-i găsi.“, a scris președinta Comisiei Europene pe pagina sa de X.

Nava a fost avariată la aproximativ 13 mile marine de Constanța

Incidentul a implicat cargoul Khoryv, sub pavilionul Insulelor Comore, care transporta cereale și avea 13 membri ai echipajului: zece ucraineni și trei azeri.

Nava a transmis un semnal de ajutor la aproximativ 13 mile marine de Constanța, după ce a luat foc. Ambarcațiunea a suferit avarii grave și s-a răsturnat, existând riscul să se scufunde. Zece persoane au fost recuperate de o altă navă comercială. Nouă dintre acestea au supraviețuit, în timp ce un membru al echipajului a fost găsit mort. Trei marinari sunt în continuare dispăruți.

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„Ieri am avut o ședință a CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Vom avea echipamente specializate și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina”, a spus președintele.

Marea Neagră, tot mai expusă incidentelor care implică nave comerciale

În ultimele săptămâni, mai multe nave comerciale au fost implicate în incidente în apropierea coastelor României și Bulgariei, pe fondul războiului dintre Rusia și Ucraina.