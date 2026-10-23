Purtătorul de cuvânt al Guvernului Luca Niculescu va fi, începând de vineri, Dan Cărbunaru. Premierul l-a numit deja, iar decizia va fi publicată în Monitorul Oficial.

Dan Cărbunaru, jurnalist de profesie, specializat în afaceri europene, a trecut de la presa scrisă și televiziune la comunicarea instituțională, iar apoi la vârful comunicării guvernamentale. Fondator al platformei Calea Europeană, el a mai ocupat funcția de purtător de cuvânt al Guvernului în cabinetul Nicolae Ciucă, între decembrie 2021 și iunie 2023.

Născut la 14 aprilie 1978, la Brăila, Dan Cărbunaru este jurnalist, specialist în afaceri europene și comunicare instituțională. Fondator al platformei Calea Europeană, a mai fost purtător de cuvânt al Guvernului în între decembrie 2021 și iunie 2023.

Proiectul jurnalistic Calea Europeană, dedicat afacerilor europene și relațiilor transatlantice, a evoluat de la o emisiune de televiziune la o publicație online și o platformă de comunicare specializată. Cărbunaru a lucrat și ca jurnalist acreditat la instituțiile europene de la Bruxelles, relatând despre activitatea acestora și despre relațiile României cu UE.

Cronologia jurnalistică

1999: își începe cariera ca reporter la agenția de presă Mediafax.

Adevărul: lucrează în presa scrisă înainte de a se specializa în afaceri europene.

2005–2006: prezintă la TVR emisiunea de interviuri Misiune permanentă.

2006: lansează proiectul jurnalistic Calea Europeană, inițial ca emisiune de televiziune.

2006–2011: lucrează la cotidianul Gândul și realizează emisiunea Calea Europeană la B1 TV.

A colaborat, de asemenea, cu TVR și Național TV.

De la jurnalism la comunicare instituțională

Înainte de funcția din Guvernul Ciucă, a lucrat în comunicarea Ministerului Administrației și Internelor, unde a condus, în perioada 2005-2008 Departamentul de Informații și Relații Publice.

La 7 decembrie 2021 a fost numit oficial secretar de stat în Cancelaria prim-ministrului și purtător de cuvânt al Guvernului. A ocupat funcția până în iunie 2023.

Are studii în Drept și în domeniul securității naționale.

A absolvit Facultatea de Drept a Universității Titu Maiorescu în 2000 și a urmat studii postuniversitare în domeniul apărării și securității la Colegiul Național de Apărare și la Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”, unde a absolvit în 2010 cu o lucrare despre arhitectura securității europene.

A urmat și programe de pregătire în sistemul instituțional european.

Comunicator al masonilor

A avut și o funcție de comunicare în mediul masonic. Potrivit unei declarații relatate de G4Media în decembrie 2021, Cărbunaru a fost purtător de cuvânt al Marii Loji Naționale din România timp de aproape zece ani. A renunțat la funcție cu două luni înainte să fie numit purtător de cuvânt al Guvernului Ciucă.

În privința activității sale actuale, o prezentare publicată în august 2026 îl indică drept CEO al Calea Europeană și director general al European Media Connections.

Citește și: