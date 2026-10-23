Un elev în vârstă de 13 ani, din clasa a VIII-a, a venit cu un cuțit la Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timișoara și s-a fotografiat cu obiectul în mână, în sala de clasă. Ulterior, băiatul a publicat imaginea pe TikTok, însoțită de un mesaj în limba engleză. Conducerea școlii a aflat despre incident după ce a primit un e-mail anonim, în care era atașată fotografia.

UPDATE

Băiatul de 13 ani care s-a fotografiat cu un cuţit în mână, într-o sală de clasă a unei şcoli din Timişoara, le-a declarat profesorilor că acel cuţit era unul de jucărie şi că nu îi aparţine. Incidentul este anchetat de poliţie. Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş a solicitat tuturor unităţilor de învăţământ din judeţ reanalizarea procedurilor privind siguranţa în spaţiul şcolar.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit polițiștilor elevul ar fi adus cuțitul la școală miercuri, 21 octombrie. Acesta ar fi rugat un coleg să îi facă o fotografie în timp ce ținea obiectul în mână, iar apoi a publicat imaginea pe rețeaua socială, cu mesajul: „Sunt cel mai șmecher, dar unii nu văd asta”.

Profesorii nu ar fi știut despre incident până la primirea sesizării anonime. Persoana care a trimis mesajul a atras atenția asupra riscului pentru siguranța elevilor și a cerut intervenția autorităților competente.

Poliția a fost chemată la liceu

După primirea sesizării, conducerea Liceului Teoretic „Nikolaus Lenau” a alertat poliția. Oamenii legii au ajuns la unitatea de învățământ și l-au identificat pe elev.

În fața polițiștilor, băiatul ar fi susținut că obiectul nu îi aparține și că ar fi fost o jucărie. Potrivit informațiilor acesta a refuzat să spună unde se află cuțitul.

Polițiștii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru portul și folosirea fără drept de obiecte periculoase în instituții publice. Ancheta urmează să stabilească împrejurările în care obiectul a fost adus în școală și ce s-a întâmplat ulterior.

În sesizarea trimisă conducerii, autorul anonim a susținut că elevul ar fi avut și alte probleme de comportament. Aceste afirmații reprezintă însă acuzațiile persoanei care a transmis e-mailul și trebuie verificate de autorități.

Al treilea incident grav în școli în câteva zile

Cazul din Timișoara apare după alte două incidente grave petrecute în unități de învățământ din România în aceeași săptămână. Luni, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, la o școală din Bistrița. Ambele victime au avut nevoie de îngrijiri medicale. Ancheta a vizat inclusiv mesajele publicate de băiat pe rețelele sociale înainte de atac. Joi, un elev de 15 ani a intrat cu o macetă în incinta Colegiului Tehnic „Armand Călinescu” din Pitești și a rănit doi colegi.