Motorină rusească în drum spre SUA. Primul transport din acordul Trump-Putin

Un petrolier sub pavilion maltez, care transportă 40.000 de tone de motorină rusească, se îndreaptă spre New York, în primul transport de acest tip după acordul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, potrivit datelor LSEG citate de Reuters.

Petrolierul „Agioi Fanendes”, încărcat la Primorsk

Primul transport de motorină rusească pornit spre Statele Unite în urma acordului dintre Donald Trump și Vladimir Putin a fost semnalat vineri, 23 octombrie 2026, LSEG citate de Reuters. Potrivit acestora, petrolierul de dimensiuni medii „Agioi Fanendes” a fost încărcat cu 40.000 de tone de motorină cu conținut extrem de redus de sulf în portul rus Primorsk, de la Marea Baltică, pe 22 octombrie.

Nava navighează sub pavilion maltez și se îndreaptă spre New York. Încărcătura este așteptată să ajungă în Statele Unite pe 7 noiembrie, adică la 16 zile după încărcare și la patru zile după alegerile intermediare din SUA, programate pe 3 noiembrie.

Cât reprezintă încărcătura din consumul zilnic al americanilor

Cele 40.000 de tone de motorină sunt echivalentul a aproximativ 48 de milioane de litri. Statele Unite consumă circa 467 de milioane de litri de motorină pe zi, conform datelor pentru 2025 ale Administrației pentru Informații Energetice din SUA. Încărcătura reprezintă, astfel, puțin peste o zecime din consumul zilnic al americanilor.

Raportul dintre cele două volume este de aproximativ 10,3%, ceea ce corespunde unui interval de circa două ore și jumătate din consumul american de motorină dintr-o zi. Procentul rezultă dintr-un calcul simplu, bazat pe cifrele menționate mai sus.

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Reducerea prețurilor la motorină în contextul alegerilor intermediare

Informația despre transport apare în contextul în care Donald Trump a luat mai multe măsuri în încercarea de a reduce prețurile la motorină înaintea alegerilor intermediare din SUA, programate pe 3 noiembrie. Printre acestea se numără renunțarea la anumite prevederi ale unei noi legi privind sancțiunile împotriva Rusiei.

Președintele american a amenințat, de asemenea, Europa cu o interdicție a exporturilor de motorină din SUA, în cazul în care țările respective nu ar elibera cantități mai mari din rezervele lor de urgență.

La rândul său, Rusia a acceptat să ridice interdicția autoimpusă asupra exporturilor de motorină și să furnizeze combustibilul pe piețele globale, inclusiv în SUA, în urma acordului încheiat între președintele rus Vladimir Putin și Donald Trump.

Volumele anunțate de Trump și estimările Moscovei

Pe 9 octombrie, Donald Trump a anunțat că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone de motorină, adică 2,25 milioane de barili. Acestea ar urma să fie urmate de 500.000 de tone în noiembrie și de un milion de tone imediat după aceea.

Raportate la încărcătura petrolierului „Agioi Fanendes”, volumele anunțate echivalează, în termeni orientativi, cu 7,5 încărcături de acest tip pentru prima tranșă de 300.000 de tone, cu 12,5 pentru cele 500.000 de tone din noiembrie și cu 25 pentru milionul de tone care ar urma. Cifrele rezultă dintr-un calcul care presupune încărcături de câte 40.000 de tone.

Săptămâna trecută, viceprim-ministrul rus Alexander Novak a declarat că Rusia va putea crește exporturile de motorină la un nivel cuprins între 3 milioane și 3,5 milioane de tone pe lună până la sfârșitul anului. Nivelul respectiv reprezintă volumul obișnuit de export al țării pentru acest combustibil.

Destinațiile celorlalte încărcături rămân neclare

Tot săptămâna trecută, în portul Primorsk au fost încărcate și alte transporturi de motorină destinate exportului. Destinațiile lor finale nu sunt clare, majoritatea navelor indicând Gibraltar, coasta Atlanticului sau Port-Said, conform datelor LSEG privind transportul maritim.

Embargoul total al Uniunii Europene asupra importurilor de produse petroliere rusești este în vigoare din februarie 2023, ca urmare a războiului din Ucraina. De la intrarea sa în vigoare, Rusia a exportat motorină în principal către Brazilia și Turcia, precum și către unele țări africane.

Pe scurt, datele disponibile despre transport sunt următoarele: „Agioi Fanendes” este un petrolier de dimensiuni medii, care navighează sub pavilion maltez. Nava transportă 40.000 de tone de motorină cu conținut extrem de redus de sulf, încărcate în portul Primorsk pe 22 octombrie. Destinația este New York, iar sosirea este preconizată pentru 7 noiembrie. Informațiile provin din date LSEG citate de Reuters.