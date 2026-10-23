Mirela Retegan, la „România, cine ești?”: Ce pierdem atunci când uităm să ne mai jucăm cu copiii noștri?

Joaca nu este doar o formă de distracție, ci unul dintre cele mai importante limbaje prin care copiii învață să înțeleagă lumea, să își exprime emoțiile și să construiască relații. Despre puterea jocului, provocările părinților de astăzi și copilăria într-o lume dominată de ecrane discută Mădălina Dobrovolschi, la „România, cine ești?”, alături de Mirela Retegan, creatoarea fenomenului Zurli, și Eduard Zănoagă, directorul artistic al Găștii Zurli.

Totul a început din dorința unei mame de a găsi o cale de a comunica mai bine cu propriul copil. Din poveștile, cântecele și jocurile inventate de Mirela Retegan pentru fiica sa s-a născut Gașca Zurli, un fenomen care, în două decenii, a ajuns în viețile a milioane de copii și părinți.

Dincolo de spectacole, personaje și cântece, povestea Zurli vorbește despre o nevoie esențială a copiilor: aceea de a fi văzuți, ascultați și înțeleși.

Cât timp ne mai facem, de fapt, pentru copiii noștri? Cât de des ne jucăm cu ei fără să ne uităm la telefon, fără să ne grăbim și fără să încercăm să transformăm fiecare moment într-o lecție?

Într-o societate în care părinții sunt tot mai ocupați, iar ecranele ocupă un loc tot mai mare în viața celor mici, joaca riscă să devină o activitate secundară. Și totuși, tocmai prin joc copiii învață să coopereze, să își gestioneze emoțiile, să accepte reguli, să depășească frustrări și să aibă încredere în ei.

Ediția explorează și una dintre cele mai dificile provocări ale părinților contemporani: cum creștem copii echilibrați emoțional într-o lume care ne cere permanent să fim mai rapizi, mai performanți și mai conectați la tehnologie, dar ne lasă tot mai puțin timp pentru relațiile care contează?

„România, cine ești?”, cu Mădălina Dobrovolschi, sâmbătă, de la ora 12:00, la Prima TV.