VIDEO Ministrul Apărării Naționale, despre nava scufundată în Marea Neagră. Garda de Coastă a intervenit pentru salvarea marinarilor

O navă comercială aflată la aproximativ 13 mile marine de Constanța, în Marea Neagră, ar fi fost lovită de drone. În urma incidentului, autoritățile au declanșat o operațiune de căutare și salvare. Nouă membri ai echipajului au fost salvați, o persoană a fost găsită decedată, iar alți trei marinari sunt dați dispăruți, potrivit informațiilor transmise vineri.

Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, a declarat că Garda de Coastă intervine în acest caz, deoarece nava se afla în afara apelor teritoriale ale României. Oficialul a precizat că este în contact permanent cu echipele implicate în operațiune.

„În acest moment, pentru că este în afara apelor teritoriale ale României, Garda de Coastă face intervenția, le mulțumesc și eu. Suntem în contact cu ei, în dialog cu ei, tot timpul în comunicare cu Garda de Coastă”, a afirmat ministrul.

Radu Oprea, despre capacitatea României de a doborâ drone

Întrebat despre capacitățile de apărare ale României și despre modul în care pot fi neutralizate dronele, Radu Oprea a explicat că deciziile privind angajarea și lovirea unor astfel de ținte aparțin Ministerului Apărării Naționale.

„Celelalte capabilități care țin de a observa, de a vedea, de a lua decizia de a angaja și eventual a lovi cinetic dronele sau alte amenințări care pot pătrunde pe teritoriul României țin de decizia MApN-ului și ați văzut că lucrul acesta se întâmplă”, a declarat Ștefan-Radu Oprea.

Ministrul a amintit că au existat deja situații în care drone au fost doborâte. El a subliniat că România continuă să își dezvolte capacitățile de apărare, prin programe de înzestrare și finanțări din mai multe surse. Potrivit lui Oprea, investițiile sunt susținute prin programul european SAFE, fonduri americane, alte programe și bani de la bugetul de stat. Aceste resurse sunt destinate dezvoltării echipamentelor și capacităților necesare Armatei Române.

Ministrul spune că sunt necesare și modificări legislative

La o nouă întrebare despre posibilitatea militarilor de a interveni de pe fluviu împotriva dronelor care vin dinspre Ucraina, ministrul a spus că subiectul va fi analizat împreună cu specialiștii MApN.

„Am avut miniștri înainte care trebuiau să se ocupe de acest lucru. Este a doua zi de mandat și deja am început să mă ocup de legislație”, a spus ministrul Apărării Naționale.

La o nouă întrebare despre posibilitatea militarilor de a interveni de pe fluviu împotriva dronelor care vin dinspre Ucraina, ministrul a spus că subiectul va fi analizat împreună cu specialiștii MApN.

Nicușor Dan: Incidentul face parte din escaladarea conflictului

Președintele Nicușor Dan a declarat că nava a fost lovită de o dronă la aproximativ 13 mile marine de coastă, în afara apelor teritoriale ale României. Șeful statului a felicitat echipele Gărzii de Coastă pentru intervenția promptă și a amintit că subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe a Consiliului Suprem de Apărare a Țării.

„Este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară”, a afirmat Nicușor Dan, referindu-se la contextul războiului din Ucraina.

Președintele a mai spus că România va avea echipamente specializate pentru a răspunde acestor amenințări. Detaliile privind dotările nu au fost precizate în declarația sa.