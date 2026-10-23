Un proiect de lege depus în Parlament propune ca persoanele fizice să nu mai plătească impozit pe mijloacele de transport pentru un singur autoturism deținut sau codeținut. Inițiatorii susțin că măsura are un rol social și că nu afectează celelalte taxe aplicate vehiculelor.

Cine ar beneficia și cum se alege mașina scutită

Potrivit inițiativei, cei care au un singur autoturism ar primi scutirea din oficiu, iar contribuabilii cu mai multe mașini ar putea indica singuri vehiculul pentru care solicită facilitatea. Pentru celelalte autoturisme deținute, impozitul ar continua să fie plătit, calculat tot în funcție de capacitatea cilindrică și de norma de poluare.

Compensarea bugetelor locale

Impozitul pe autovehicule fiind o taxă locală, proiectul prevede ca autoritățile locale să își recupereze integral banii pierduți prin sume defalcate din TVA, aprobate separat în legea bugetului de stat, potrivit Profit.ro.

Ce rămâne impozitat

Mașinile suplimentare, vehiculele aflate în proprietatea persoanelor juridice și celelalte categorii de mijloace de transport ar rămâne supuse impozitării, după regulile în vigoare. Inițiatorii au precizat că măsura nu schimbă nici alte taxe, cum ar fi cele pentru cumpărarea vehiculelor, pentru combustibil, pentru folosirea infrastructurii sau cele legate de activitățile economice.

Pentru vehiculele care rămân impozabile, criteriile de calcul bazate pe capacitatea cilindrică și pe norma de poluare se păstrează. Autorii proiectului au explicat că inițiativa „limitează scutirea la un singur autoturism pentru fiecare persoană fizică.

Opțiunea legislativă este construită în jurul proprietății personale de bază. Ea nu consacră o imunitate fiscală generală pentru patrimoniul auto și nu scutește colecțiile sau flotele personale”.

Modificarea Codului fiscal

Scutirea ar urma să fie introdusă prin modificarea articolului 469 alineatul (1) din Codul fiscal.

Proiectul cuprinde mai multe prevederi principale: scutirea automată pentru persoanele fizice cu un singur autoturism, dreptul de a alege mașina scutită atunci când sunt deținute mai multe, păstrarea opțiunii în anii următori, cu posibilitatea de a o schimba, acoperirea pierderilor autorităților locale din bugetul de stat și un schimb de date între instituții, care să evite birocrația suplimentară.

Inițiatorii mai argumentează că propunerea respectă legislația Uniunii Europene, care nu obligă statele să impună o taxă anuală generală pentru simpla deținere a unei mașini private.

Înaintea criteriului de mediu

Proiectul pune accent pe importanța autoturismului în viața de zi cu zi, în special în zonele unde transportul public lipsește sau este insuficient.

Scutirea s-ar aplica indiferent de norma de poluare a vehiculului, ceea ce ar putea slăbi efectul de stimulare al componentei de mediu din impozit, arată sursa citată.

„Acest efect este asumat în raport cu obiectivul social al proiectului. Politicile de mediu pot continua prin instrumentele care taxează achiziția, consumul, emisiile sau utilizarea efectivă”, susțin autorii legii.