AUR propune eliminarea pragului electoral alternativ și păstrarea pragului național de 5%

Alianța pentru Unirea Românilor a anunțat o propunere de simplificare a regulilor electorale, prin eliminarea pragului alternativ de acces în Parlament și menținerea pragului național de 5% din voturile valabil exprimate. Formațiunea susține că modificarea ar face sistemul mai clar și ar elimina excepțiile actuale.

AUR vrea reguli electorale mai simple: eliminarea pragului alternativ și menținerea pragului național de 5%. Potrivit comunicatului publicat de Alianța pentru Unirea Românilor, formațiunea propune ca accesul partidelor în Parlament să fie condiționat exclusiv de obținerea a cel puțin 5% din totalul voturilor valabil exprimate la nivel național, fără menținerea variantei alternative care permite intrarea în Parlament pe baza rezultatelor din anumite circumscripții electorale.

Propunerea pornește de la ideea că sistemul electoral actual conține o regulă suplimentară, considerată de AUR dificil de explicat pentru alegători și inutilă în raport cu principiul reprezentării naționale. Formațiunea susține că un singur prag, aplicat identic tuturor competitorilor electorali, ar face mai transparent modul în care se calculează accesul în Legislativ.

Ce prevede sistemul electoral actual

În legislația electorală în vigoare, un partid politic care candidează individual trebuie să obțină minimum 5% din voturile valabil exprimate la nivel național pentru a primi mandate în Parlament. Există însă și un prag alternativ: un competitor electoral poate accede în Parlament dacă obține cel puțin 20% din voturile valabil exprimate în minimum patru circumscripții electorale.

Pragul alternativ a fost gândit ca o posibilitate pentru formațiunile politice cu o concentrare teritorială puternică a votului, chiar dacă nu ating cota de 5% la nivel național. În practică, regula a fost asociată în special cu partidele care au rezultate electorale puternice în anumite regiuni ale țării, dar nu reușesc să depășească pragul național.

Pentru alianțele politice și alianțele electorale, pragul național este mai ridicat decât în cazul partidelor care candidează individual. Acesta crește în funcție de numărul membrilor alianței, potrivit legii electorale.

Ce propune AUR

Propunerea AUR prevede eliminarea completă a pragului alternativ. Astfel, un partid, o alianță politică sau o altă formațiune înscrisă în competiția electorală ar putea intra în Parlament doar dacă trece pragul național de 5% din voturile valabil exprimate.

Formațiunea susține că menținerea unui singur prag ar simplifica calculul reprezentării parlamentare și ar reduce posibilitatea ca unele partide să obțină mandate printr-o formulă considerată excepțională. Potrivit comunicatului AUR, scopul este ca regulile de acces în Parlament să fie mai ușor de înțeles și mai uniform aplicate.

AUR argumentează că pragul național de 5% rămâne suficient de exigent pentru a asigura o reprezentare parlamentară bazată pe un sprijin electoral semnificativ la nivelul întregii țări. În viziunea formațiunii, eliminarea alternativei nu ar limita pluralismul politic, ci ar clarifica condițiile în care un competitor electoral poate primi mandate.

Efecte posibile asupra partidelor. UDMR ar putea fi afectat

O astfel de modificare ar putea afecta în mod direct formațiunile care se bazează pe un vot puternic concentrat teritorial. Dacă pragul alternativ ar fi eliminat, aceste partide ar trebui să depășească 5% din voturile valabil exprimate la nivel național pentru a intra în Parlament, indiferent de rezultatele obținute în anumite județe.

Pentru partidele cu prezență electorală distribuită în mai multe zone ale țării, schimbarea ar putea fi mai puțin relevantă, întrucât accesul lor în Parlament depinde în principal de rezultatul național. În schimb, pentru formațiunile cu susținere la nivel regional, precum UDMR, eliminarea pragului alternativ ar însemna dispariția unei căi suplimentare de reprezentare parlamentară.

Modificarea ar putea avea și efect asupra structurii viitorului Parlament. Dacă mai puține formațiuni ar reuși să treacă pragul de intrare, un procent mai mare din voturile exprimate ar putea rămâne în afara repartizării mandatelor, ceea ce ar influența raportul de forțe dintre partidele care intră în Legislativ.

Contextul legislativ

Pragul electoral este reglementat de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente. Norma stabilește atât pragul național, cât și varianta alternativă de acces în Parlament.

Orice modificare a acestor reguli necesită adoptarea unei legi de modificare a legislației electorale. Propunerea trebuie să parcurgă procedura parlamentară obișnuită, inclusiv dezbaterile în comisiile de specialitate și votul în plenul celor două Camere.

AUR prezintă inițiativa ca pe o măsură de simplificare administrativă și de clarificare a regulilor electorale. Formațiunea susține că actualizarea legislativă ar putea fi implementată fără modificări instituționale majore, întrucât ar viza în principal modul de calcul al condițiilor de acces în Parlament.

De ce contează propunerea

Dezbaterea privind pragul electoral are o importanță directă asupra reprezentativității Parlamentului. Un prag național mai strict poate reduce numărul partidelor din Legislativ, în timp ce menținerea unor mecanisme alternative poate permite reprezentarea unor formațiuni cu sprijin teritorial concentrat.

Propunerea AUR aduce în discuție echilibrul dintre simplitatea regulilor electorale și diversitatea reprezentării politice. Eliminarea pragului alternativ ar uniformiza condițiile de intrare în Parlament, dar ar putea reduce șansele partidelor cu bază electorală regională de a fi prezente în Legislativ.

Până la depunerea oficială, dezbaterea și eventuala adoptare a unei astfel de legi, propunerea rămâne o poziție politică a AUR. Aplicarea ei ar depinde de susținerea parlamentară necesară pentru modificarea legislației electorale în vigoare.