UPDATE – Ursula von der Leyen

Deeply alarmed by yet another Russian escalation in the Black Sea. A civilian vessel carrying Ukrainian and Azerbaijani crew has been struck off the coast of Romania. These reckless attacks target innocent lives and openly defy international law. My thoughts are with the family and loved ones of the sailor that was killed. And with the families of the three crew members still missing. My gratitude goes to the rescue teams working tirelessly to find them. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 23, 2026

UPDATE

,, Ceea ce s-a întâmplat astăzi, din nou, în Marea Neagră în afara apelor teritoriale ale României, este inacceptabil și o încălcare flagrantă a dreptului internațional și în mod specific a libertății de navigație, un rezultat al escaladării de către Rusia “, spune Premierul României.

UPDATE – Nicușor Dan

UPDATE 13:15 – Ministrul Afacerilor Externe a postat pe X, despre nava lovită în Marea Neagră:

„Astăzi, atacul letal asupra unei nave comerciale aflată la doar 13 MM (mile marine, n. red.) de Constanța – care a ucis un marinar și a rănit alții – reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a libertății de navigație. Condoleanțe familiei victimei, pe măsură ce operațiunile de salvare ale Gărzii de Coastă Române continuă.

Războiul ilegal de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei se intensifică, iar acest lucru afectează direct navigația maritimă comercială în Marea Neagră. Este o amenințare directă atât la securitatea regională, cât și la cea globală. Coordonăm îndeaproape cu Aliații NATO, inclusiv Bulgaria și Türkiye, pentru a accelera implementarea capacităților suplimentare de supraveghere agreate la NAC din 20 octombrie.”

Today’s lethal attack on a commercial vessel just 13 NM off Constanța – killing one sailor and injuring others – is a blatant violation of international law and freedom of navigation. Condolences to the victim’s family as Romanian Coast Guard rescue operations continue. Russia’s illegal war of aggression against Ukraine is escalating and this directly affects merchant marine navigation in the Black Sea. This is a direct threat to both regional and global security. ​We are coordinating closely with #NATO Allies, including Bulgaria and Türkiye, to fast-track the additional surveillance capabilities agreed at the Oct 20 NAC. — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) October 23, 2026

UPDATE 12:56 – Ministrul Apărării a declarat: „Suntem în contact cu Garda de Coastă. Celelalte capabilități care țin de a observa, de a vedea, de a lua decizia de a angaja și eventual a lovi cinetic dronele sau alte amenințări care pot pătrunde pe teritoriul României, este decizia militarilor.”

Comunicatul MAI

UPDATE 12:51 – Ministerul Afacerilor Interne a emis un comunicat de presă referitor la activitatea desfășurată acum în larg și la forțele pe care le-au dizlocat în acest sens:

„Structurile Ministerului Afacerilor Interne participă astăzi, 23 octombrie 2026, la o operațiune de căutare și salvare a persoanelor dispărute în urma unui incident produs la bordul unei nave comerciale, sub pavilionul Insulelor Comore, aflate în afara apelor teritoriale, în Marea Neagră.

În jurul orei 10:00, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au fost informați de către Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) Constanța cu privire la producerea unui incendiu la bordul unei nave comerciale, aflate la aproximativ 13 mile marine est de Constanța.

Nava comercială a suferit avarii majore și s-a răsturnat, existând riscul iminent de scufundare.

Din totalul celor 13 persoane aflate la bord, zece au fost recuperate de o altă navă comercială aflată în zonă, dintre care nouă în viață și una decedată. Alte trei persoane sunt în continuare date dispărute.

Cele nouă persoane salvate au fost ulterior preluate de nava Gărzii de Coastă de la bordul navei comerciale care a intervenit inițial pentru recuperarea acestora.

În prezent, nava Gărzii de Coastă, împreună cu o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM), desfășoară activități de căutare și salvare pentru identificarea și recuperarea persoanelor dispărute.

De asemenea, un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al MAI a fost prealertat pentru a sprijini, la nevoie, operațiunea. La acest moment, condițiilor meteorologice nu permit intervenția aeriană.

Totodată, dispozitivul de intervenție din Portul Constanța a fost redimensionat și cuprinde patru ambulanțe SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și un post medical avansat.”

ISU, ANR și Poliția de Frontieră, la fața locului

UPDATE: Potrivit Ziua de Constanța s-au mobilizat în Portul Constanța echipjale de la ISU Dobrogea, cât și de la Poliția de Frontieră. Din primele informații de la fața locului, marinarii salvați de pe nava scufundată ar fi duși la Dana 0 din Portul Constanța.

UPDATE: Autoritatea Vamală Română a transmis o comunicare oficială.

„O amplă operațiune de căutare și salvare se desfășoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorității Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10:00, cu privire la nava „Khoryv”, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanță de 13 mile marine travers de Constanța.

La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetățeni ucraineni și 3 cetățeni azeri.

Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului”.

Declarația președintelui Nicușor Dan

UPDATE 12:25 – Nicușor Dan a declarat: „Am avut un incident de securitate dimineața asta. O navă a fost lovită de o droană la 13 mile, deci puțin în afara a apelor teritoriale ale României. Am avut o echipă de intervenție de la Garda de Coastă, care a salvat nouă marinari. Țin să-i felicit, pentru că sunt prompți de fiecare dată și ei și Forțele Navale Române. Intrăm în această situație. După cum știți, ieri am avut o ședință CSAT exact pe subiectul acesta. Marți, la solicitarea noastră și a bulgarilor, a avut loc o ședință a Comitetului NATO dedicat situației. Vom avea experimente experimentale și, evident, este un eveniment din procesul de escaladare pe care Rusia îl desfășoară în contextul războiului din Ucraina.”

Mesajul ARVSOM

UPDATE 12:10 – Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a comunicat următoarele: „Vineri, 23.10.2026, la ora 10:15, Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a solicitat intervenția Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) pentru efectuarea unei misiuni de căutare și salvare la 13 mile marine est de Constanța, în zona navei KHORYV, aflată sub pavilionul Insulelor Comore.

Nava de salvare SAR ARTEMIS, din cadrul ARSVOM, a plecat de la cheu, din dana 78 a Portului Constanța, către zona indicată de MRCC.

Misiunea este în desfășurare. Vom reveni cu amănunte”.

ȘTIREA INIȚIALĂ

O navă comercială sub pavilion străin a fost lovită în Marea Neagră. Incidentul a avut loc la o distanță de aproximativ 24 de kilometri de Portul Constanța. Primele informații indică o posibilă lovitură provocată de o dronă. Nava se afla în afara apelor teritoriale ale României în momentul impactului. Echipajele de salvare românești au intervenit de urgență pentru evacuarea marinarilor aflați în pericol.

Operațiune de căutare coordonată de Autoritatea Navală Română

Autoritățile au declanșat imediat o misiune pentru salvarea echipajului de pe nava Khoryv. Centrul Maritim de Coordonare (MRCC) a preluat gestionarea situației de criză. Reprezentanții Autorității Navale Române (ANR) au explicat contextul intervenției și structura echipajului.

„O amplă operaţiune de căutare şi salvare se desfăşoară în acest moment în Marea Neagră. Centrul Maritim de Coordonare din cadrul Autorităţii Navale Române a fost alertat astăzi, în jurul orei 10, cu privire la nava Khoryv, aflată în dificultate în afara apelor teritoriale ale României, la o distanţă de 13 mile marine travers de Constanţa. La bordul navei se afla un echipaj format din 13 membri: 10 cetăţeni ucraineni şi trei cetăţeni azeri”, au transmis reprezentanții ANR, citați de news.ro.

„Imediat după primirea semnalului de alarmă, nave aparținând Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) și Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au plecat în misiune pentru recuperarea marinarilor. Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile și a vizibilității scăzute, intervenția pe cale aeriană cu elicopterul nu este posibilă.

Până în acest moment, navele de intervenție au reușit să recupereze din apă 9 persoane în viață și un corp neînsuflețit. Echipele de salvare continuă operațiunile de căutare pentru identificarea și salvarea celorlalți 3 membri ai echipajului.”, se arată în comunicatul de presă al ANR.

Până la acest moment, o persoană a decedat și 9 marinari au fost salvați și trei sunt dați dispăruți.