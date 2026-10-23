Pensia, estimată de pe telefon. Casa de Pensii, aplicație nouă pentru pensionari și asigurați. Cum se creează contul MyCNPP și ce servicii oferă

Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a pus la dispoziția pensionarilor și a persoanelor asigurate aplicația MyCNPP, care le oferă acces online la datele despre pensie și la stagiul de cotizare. Prin intermediul ei, utilizatorii pot face o estimare a pensiei viitoare și pot depune cereri la instituție fără să mai meargă la ghișeu.

Unde se găsește aplicația și cum se instalează

Utilizatorii de Android pot descărca MyCNPP din Google Play, iar cei cu iOS, din App Store. Conectarea la datele personale se face fie cu adresa de e-mail și parola, fie prin identitatea digitală ROeID, iar cine nu are încă un cont și-l poate crea chiar din aplicație.

Trei variante pentru crearea contului

CNPP pune la dispoziție trei metode de înregistrare: prin ROeID, printr-o cerere semnată cu certificat digital calificat sau printr-o procedură care include o vizită la ghișeu.

Prima variantă presupune un cont ROeID activ. La prima conectare, sistemul generează automat contul din Spațiul Privat Virtual al CNPP, folosind datele personale deja înregistrate în sistemul național de identificare electronică.

Înregistrarea, cu certificat digital sau la ghișeu

Cine alege certificatul digital calificat completează formularul de înregistrare și îl semnează electronic. Cererea ajunge la casa teritorială de pensii corespunzătoare domiciliului solicitantului, unde este verificată și aprobată, întregul proces putând fi încheiat online, fără deplasare la sediul instituției.

În cazul celei de-a treia variante, drumul la ghișeu nu poate fi evitat. După ce completează și trimite formularul, solicitantul primește un număr de înregistrare, cu care trebuie să meargă la casa teritorială de pensii pentru semnarea olografă a cererii.

Rapoarte în format PDF și talonul de plată

Din platformă se pot genera și descărca rapoarte PDF cu semnătura electronică a CNPP, care cuprind date despre stagiul de cotizare, punctajele acumulate, cartea de muncă scanată, informațiile din decizia de pensionare și fondul de pensii din Pilonul II.

Documentele rămân salvate în istoricul contului, așa că pot fi redeschise sau descărcate și mai târziu, fără ca procedura să fie reluată.

Pensionarii care primesc banii într-un cont bancar pot vedea lunar talonul electronic de plată, cu detaliile sumelor virate.

Simulatorul de pensie, cu rezultate orientative

Calculul estimativ pornește de la stagiul de cotizare din evidențele CNPP. La acesta, utilizatorii pot adăuga perioade anterioare, stagii de cotizare cumpărate ori perioade viitoare, ca să vadă cum se modifică rezultatul.

Estimarea are doar valoare orientativă și nu ține loc de decizie oficială de acordare a pensiei, conform aceleiași surse.

Prezentarea platformei arată că simularea îi ajută pe utilizatori să se informeze despre drepturile lor de pensie și despre momentul în care le pot solicita. Pe site-ul instituției, instrumentul este însoțit de mesajul „Estimează când și în ce condiții te poți pensiona”.

Fără deplasare la sediu

Pentru a depune o solicitare prin aplicație, utilizatorul completează formularul serviciului de care are nevoie, atașează actele justificative, semnează cererea și o trimite casei teritoriale de pensii alese. Serviciile accesibile astfel privesc, între altele, dosarele de pensie, biletele de tratament, ajutorul de deces, pensiile internaționale, accidentele de muncă și bolile profesionale.

Prin MyCNPP pot fi trimise și petiții sau sesizări, pot fi adresate întrebări unui consultant și pot fi consultate informările publicate de CNPP sau de instituțiile publice partenere.