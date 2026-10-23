Termenul stabilit prin lege, finalul lui 2027

Conform legislației actuale, contribuția la sănătate pe pensii se reține până pe 31 decembrie 2027 inclusiv. Temeiul legal se află la articolul VII alineatul (3) din Legea nr. 141/2025, potrivit căruia CASS se datorează pentru veniturile din pensii din intervalul 1 august 2025 – 31 decembrie 2027.

Așadar, dacă legea nu suferă modificări, pensiile cuvenite pentru luna ianuarie 2028 vor fi primele de pe care nu se mai reține contribuția, arată sursa citată.

Nu e nevoie de cerere

În cazul pensiilor publice achitate în România, calculul și reținerea contribuției la sănătate și a impozitului pe venit sunt făcute chiar de casele teritoriale, iar pensionarii primesc direct suma rămasă după aceste scăderi. ANAF precizează, la rândul său, că cei cărora CASS le este oprită la sursă nu au obligația de a o declara sau de a o plăti separat.

Prin urmare, potrivit sursei citate, dispariția contribuției se va vedea automat în plata lunară.

Schimbarea vizează doar reținerile fiscale, nu și drepturile de pensie, care nu vor fi recalculate în funcție de vechime sau de veniturile obținute cât timp beneficiarii au lucrat. Din acest motiv, pensionarii nu au de prezentat adeverințe pentru a încasa diferența.

Cum se calculează contribuția și impozitul

Potrivit explicațiilor oferite de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), cota de 10% a contribuției la sănătate se aplică doar porțiunii din pensia brută aflate peste 3.000 de lei. Impozitul pe venit, tot de 10%, se calculează separat, după ce din pensie se scad atât plafonul neimpozabil de 3.000 de lei, cât și CASS datorată.

Simulări: de la 45 la 450 de lei în plus pe lună

La o pensie brută de 3.500 de lei, contribuția la sănătate reținută acum ajunge la 50 de lei, adică 10% din cei 500 de lei care depășesc pragul de 3.000. Impozitul se aplică pe restul de 450 de lei (3.500 minus 3.000 minus 50) și se ridică la 45 de lei, așa că pensionarul primește 3.405 lei.

După eliminarea CASS, impozitul ar crește la 50 de lei, iar suma încasată ar urca la 3.450 de lei, cu 45 de lei mai mult în fiecare lună.

Pentru 4.000 de lei brut, CASS reprezintă 100 de lei, adică 10% din cei 1.000 de lei peste plafon. Baza impozabilă rămâne de 900 de lei, iar impozitul de 90 de lei, astfel că pensia netă este acum de 3.810 lei.

Fără contribuție, impozitul ar urca la 100 de lei, iar pensionarul ar primi 3.900 de lei, deci un câștig de 90 de lei pe lună.

O pensie brută de 4.500 de lei suportă azi o contribuție de 150 de lei. Scăzând-o, alături de plafonul neimpozabil, rezultă o bază de 1.350 de lei și un impozit de 135 de lei, deci o pensie netă de 4.215 lei.

Dacă CASS dispare, impozitul s-ar calcula la 150 de lei, iar netul ar ajunge la 4.350 de lei, adică 135 de lei în plus lunar.

Cel mai mare câștig din simulări apare la pensia brută de 8.000 de lei. Contribuția la sănătate este aici de 500 de lei, venitul impozabil de 4.500 de lei (8.000 minus 3.000 minus 500), iar impozitul reținut de 450 de lei, ceea ce îi lasă pensionarului 7.050 de lei.

Fără CASS, impozitul s-ar ridica la 500 de lei, pensia netă ar deveni 7.500 de lei, iar creșterea lunară ar fi de 450 de lei.

Limitele simulărilor

Exemplele, precizează sursa citată, privesc pensii impozitate în regim obișnuit, fără alte rețineri și fără scutiri de impozit. Ele arată doar ce se schimbă prin încetarea CASS, fără să ia în calcul eventuale indexări sau modificări ale legii survenite ulterior.

Pensiile mici nu câștigă nimic

Pentru pensiile de cel mult 3.000 de lei, încetarea contribuției nu aduce niciun ban în plus, arată Digi24. Acestor venituri nu li se aplică CASS nici în prezent, așa că suma primită acum nu este micșorată de o astfel de reținere și nu există o diferență care să fie plătită.