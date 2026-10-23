VIDEO Bunicile cu milioane de urmăritori cuceresc internetul. Cum au devenit femeile în vârstă noile vedete ale rețelelor sociale

Femeile în vârstă redefinesc succesul pe platforma TikTok. Acestea atrag audiențe formate majoritar din tineri și transformă conținutul online într-o afacere profitabilă. Bunicile digitale postează clipuri despre modă, rețete culinare sau sfaturi pentru casă. Activitatea lor atrage milioane de vizualizări zilnice și contracte mari de publicitate.

Grandma Droniak și petrecerile din azil

Lillian Droniak are 96 de ani și 15 milioane de urmăritori pe internet. Femeia este cunoscută sub numele de „Grandma Droniak”. Ea a devenit virală în luna iunie. Atunci a relatat un conflict cu administrația azilului de bătrâni. Conducerea a amenințat-o cu evacuarea din cauza petrecerilor organizate în instituție. Ulterior, părțile au ajuns la un acord. Femeia poate continua petrecerile, dar fără băuturi alcoolice.

Succesul de pe internet îi asigură venituri substanțiale. Banii obținuți din rețelele sociale acoperă taxa lunară de 12.000 de dolari pentru centrul de îngrijire. Restul sumelor merg într-un fond pentru educația strănepoților ei. Lillian a publicat primele videoclipuri în anul 2020 cu ajutorul nepotului ei. Femeia vrea să demonstreze că bătrânețea nu înseamnă izolare.

„Am știut mereu că am potențial să fiu faimoasă. Nu am crezut că se va întâmpla la 90 de ani. Tinerii cred că bătrânii stau și privesc un perete. Eu le arăt că nu este atât de rău să îmbătrânești”, a declarat ea.

Modă și contracte selective la 82 de ani

Viv Truran are 82 de ani și locuiește în orașul galez Cardiff. Ea publică imagini cu ținutele sale colorate pe Instagram. Britanica a adunat peste 800.000 de urmăritori în ultimii ani. Activitatea ei a început la sugestia unei vecine, imediat după decesul soțului ei. Femeia filmează zilnic două clipuri. Ea își prezintă hainele, cele 22 de perechi de ochelari și colecția uriașă de eșarfe.

Viv Truran notează atent numărul de urmăritori într-un caiet. Femeile tinere o opresc frecvent pe stradă. Acestea îi mărturisesc frica de îmbătrânire. Creatoarea de conținut colaborează cu branduri, dar alege doar ofertele potrivite. Ea prioritizează organizațiile caritabile și mărcile locale. „Am refuzat oferte mari pentru că nu mi se potriveau”, a explicat britanica.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Vivienne Truran (@vivthecarer)

Rolul de bunică virtuală pentru generațiile tinere

Grace Geramita este cunoscută pe internet drept „Nonna Gracie”. Ea are 85 de ani și publică rețete culinare tradiționale. Italianca s-a mutat în Statele Unite ale Americii la vârsta de 18 ani. Nepotul ei a convins-o să filmeze primele clipuri în urmă cu șase ani. Acum, ea câștigă mai mult decât în orice altă meserie din trecut. Scopul ei principal este menținerea tradiției meselor în familie.

Barbara Costello are 77 de ani și a lucrat ca profesoară. Ea postează videoclipuri despre gătit și curățenie pe contul „Brunch with Babs”. Mulți urmăritori o consideră o „bunică virtuală”.

Naomi Baker este expertă la o agenție de marketing. Aceasta a explicat succesul femeilor în vârstă. Ele oferă un sentiment de confort într-o lume nesigură și atrag comunități extrem de loiale. De asemenea, audiența lor dispune de o putere de cumpărare ridicată, aspect esențial pentru companiile de publicitate.