Fostul campion mondial la șah, Gari Kasparov, condamnă ferm propunerile de relaxare a sancțiunilor impuse Moscovei. Opozantul rus a avertizat public că un astfel de acord va întări mașina militară a lui Vladimir Putin. El a respins categoric ideea unui schimb între eliberarea deținuților politici ruși și ridicarea unor restricții economice internaționale.

Într-un interviu acordat postului independent rus TV Rain, Kasparov a precizat clar un lucru. Acest compromis va duce direct la moartea mai multor cetățeni ucraineni.

Costul uman al relaxării sancțiunilor

Gari Kasparov a explicat că sancțiunile economice nu reprezintă doar o formă de presiune diplomatică pe scena globală. Ele limitează direct capacitatea Rusiei de a finanța și de a fabrica armament modern. Fostul șahist a subliniat că obiectivele umanitare nu pot justifica niciodată o decizie care ajută armata rusă în invazia din Ucraina. Argumentul său respinge compromisurile propuse recent în spațiul public, scrie Kyiv Post.

„Schimbul deținuților politici pentru relaxarea sancțiunilor înseamnă că Rusia va avea o capacitate mai mare de a ucide ucraineni. Face acest lucru în fiecare zi”, a declarat Gari Kasparov.

El a detaliat apoi impactul financiar al acestor măsuri asupra producției militare din Rusia.

„Ridicarea sancțiunilor înseamnă creșterea puterii militare. Prețuri mai mici înseamnă mai multe drone și mai multe rachete. Aceste rachete zboară spre Kiev și spre fiecare oraș ucrainean. Ele ucid oameni în fiecare zi”, a adăugat opozantul rus.

Componente occidentale pentru rachete și drone

Sistemul actual de sancțiuni crește foarte mult costurile pentru componentele electronice de fabricație occidentală. Aceste piese de înaltă tehnologie ajung în Rusia prin intermediari. Ele sunt folosite ulterior pentru asamblarea rachetelor și a dronelor de atac.

Kasparov a avertizat că o eventuală reducere a restricțiilor va diminua rapid costurile de achiziție pe piața neagră. Astfel, producătorii ruși de armament vor putea crește volumul producției la nivel național.

„Cu cât sunt mai puține sancțiuni, cu atât mai multe dintre aceste componente vor ajunge în Rusia. Sancțiunile pentru petrol, sancțiunile pentru gaze – mai mulți bani înseamnă un singur lucru: mașina de război a lui Putin va ucide mai mulți oameni în Ucraina”, a explicat Kasparov.

Aceste declarații apar exact în contextul reluării contactelor diplomatice dintre Statele Unite și Rusia. Publicația The Atlantic a raportat în luna septembrie un detaliu important. Administrația Trump a luat în calcul o relaxare a sancțiunilor în schimbul eliberării unor prizonieri americani și ruși.

Trimisul american John Coale a discutat deja această idee cu laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Dmitri Muratov. Apoi, el a prezentat planul președintelui Donald Trump.

Poziția președintelui Volodimir Zelenski la negocieri

Kasparov a criticat procesul general de pace condus de americani, dar a apărat prezența liderului de la Kiev la mesele de negociere. El a explicat clar că Ucraina nu își permite luxul de a îndepărta Washingtonul într-un moment critic al războiului.

Armata ucraineană depinde masiv de capacitățile militare, de armamentul avansat și de informațiile secrete furnizate de partenerii americani.

„Zelenski poate fi doar compătimit, pentru că trebuie să participe la aceste negocieri lipsite de sens”, a precizat Kasparov.

Discuțiile diplomatice internaționale s-au intensificat în ultima perioadă. După discuțiile de la Oslo, emisarul american Steve Witkoff a călătorit în Rusia. El s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Sankt Petersburg, pe data de 21 octombrie.

La acea întâlnire, oficialii de la Moscova au semnalat disponibilitatea de a relua negocierile trilaterale cu Ucraina și Statele Unite ale Americii. Kasparov anticipează că aceste runde de discuții vor continua fără întrerupere. El motivează această previziune prin influența strategică majoră pe care Washingtonul o păstrează asupra deciziilor luate de guvernul de la Kiev.