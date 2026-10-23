VIDEO Cutremur puternic în Tibet. Peste 300 de case s-au prăbușit, trenurile din regiune au fost oprite

Epicentrul, într-o zonă izolată din nordul TibetuluiSeismul s-a declanșat la ora locală 22:33, iar epicentrul a fost localizat la 191 km est-nord-est de Nagqu, potrivit Serviciului Geologic al SUA, scrie theguardian.com.

Orașul, situat la mare altitudine și slab populat, se află în nordul Tibetului, la mai mult de 300 km nord de Lhasa, capitala regiunii.

Șapte replici

Cel puțin șapte replici au fost înregistratate după cutremur și au avut o magnitudine cuprinsă între 4,3 și 5,2. Toate s-au produs la 10 km adâncime.

Oficialii administrației locale au anunțat că seismul a pus la pământ cel puțin 339 de locuințe și 20 de adăposturi pentru animale. Căutările continuă, cu peste 1.600 de oameni mobilizați din comitatul local, printre care 300 de polițiști.

Corturi, locuințe prefabricate și haine de iarnă

Zona afectată a primit deja ajutoare: 1.000 de locuințe prefabricate, în jur de 3.000 de corturi, paturi extensibile, lanterne și îmbrăcăminte pentru iarnă.

Televiziunea publică chineză CCTV a difuzat imagini din timpul seismului, care au fost ulterior distribuite pe rețelele de socializare și în care se pot vedea oameni care ies în fugă dintr-un restaurant și produse care cad de pe rafturile supermarketurilor.

Fără curent, trenuri oprite și drum închis

Vineri, Xinhua, agenția oficială de presă a Chinei, a anunțat că unele zone lovite de cutremur au rămas fără electricitate și telecomunicații. Pe calea ferată, autoritățile locale au aplicat măsuri de urgență și au oprit trenurile aflate în tranzit prin regiune. Seismul a provocat și căderi de pietre, din cauza cărora o porțiune de drum național a fost închisă.

Accesul a rămas permis exclusiv vehiculelor de urgență, de salvare și celor oficiale.

China se confruntă destul de des cu cutremure. În ianuarie 2025, un seism din districtul rural Tingri, tot din Tibet, a ucis cel puțin 126 de oameni.

În 2010, localitatea Yushu, din provincia vecină Qinghai, a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 7,1, soldat cu cel puțin 2.698 de morți și aproape 300 de dispăruți.