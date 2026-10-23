Florina Presadă: Ușa SENS e deschisă pentru Nicu Ștefănuță

Pe lângă SENS, Florina Presadă a vorbit și despre experiența sa în USR. Fosta senatoare a vorbit despre relaționarea cu Nicușor Dan în interiorul partidului, despre plecarea președintelui din USR, dar și despre motivele pentru care și ea a părăsit formațiunea politică.

Redăm mai jos subiectele principale ale interviului.

Florina Presadă: Ușa SENS este deschisă pentru Nicu Ștefănuță

„Vreau să spun încă de la început că ușa SENS a fost mereu deschisă pentru Nicu Ștefănuță. Oamenii care l-au susținut pe Nicu Ștefănuță în campania sa se regăsesc acum în SENS, pentru că și-au dorit să aibă un vehicul politic pentru lucrurile pe care își doreau să le facă. SENS e o comunitate politică unită prin valori și printr-un mod de a te purta față de semenii tăi, care înseamnă empatie, solidaritate, respect.

Și ne bucurăm foarte mult că Nicu Ștefănuță e în Parlamentul European. Este, într-adevăr, un europarlamentar cu o agendă progresistă. În același timp, credem că în România era nevoie de SENS, era nevoie de un partid care să aibă această agendă și să o ducă mai departe. SENS, în acest moment, se străduiește să devină vizibil și se străduiește să ajungă la cât mai mulți oameni”, a spus Florina Presadă despre relația partidului cu Nicu Ștefănuță.

Am întrebat-o pe Florina Presadă dacă știe motivul pentru care europarlamentarul nu a susținut-o pe Ana Ciceală în cursa pentru Primăria Capitalei din 2025.

„Nu-mi explic de ce, însă cred că Ana Ciceală a fost o candidată excelentă și care, din punctul meu de vedere, a dus o muncă formidabilă în a vorbi cu bucureștenii și o muncă de a le prezenta soluțiile pe care noi le propunem pentru București.”

Nicu Ștefănuță a dat de înțeles, la G4Media, că ar putea să fondeze un nou partid în România. Florina Presadă a spus că nu are informații despre această nouă formațiune, dar

„Chiar nu am date cu privire la existența unui alt partid sau la fondarea unui alt partid de către Nicu Ștefănuță. În continuare ușa e deschisă. Credem că împărtășim aceleași valori și credem că putem face treabă împreună în rândul familiei verzilor europeni.

SENS e un partid proeuropean și chiar ne dorim să contribuim la dezvoltarea unor politici verzi și pentru oameni în interiorul Uniunii Europene.”

„E nevoie de pragmatism în relația cu administrația Trump”

„Nu neagă nimeni importanța parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii, mai ales că suntem pe flancul estic în proximitatea războiului din Ucraina determinat de agresiunea Rusiei. Nu neagă nimeni acest lucru.

Dar e nevoie de responsabilitate și un pic de pragmatism în relația cu administrația Trump.

Faptul că privilegiem acest parteneriat sau că susținem acest parteneriat strategic nu înseamnă și susținerea oricărei idei a administrației Trump și mă gândesc aici la participarea la Consiliul de Pace sau la conferința privind extremismul sau terorismul de stânga. Nu văd ce a câștigat România din aceste acțiuni sau aceste poziționări. Dimpotrivă, cred că a riscat să ne afecteze credibilitatea în ochii partenerilor europeni”, explică Florina Presadă.

Ce este SENS

„SENS este un partid care s-a născut pentru a fi o alternativă pentru oamenii care suportă aceste inechități sociale și economice. Noi credem că locul nașterii tale, veniturile familiei sau identitatea ta nu trebuie să fie obstacole în calea dezvoltării tale prin investiții publice, sisteme publice de educație și sănătate, servicii accesibile în general.

Fiecare om ar trebui să aibă o șansă la o viață decentă și suntem un partid de centru-stânga, verde și progresist. Deci credem pe de o parte într-un stat puternic, pe de altă parte în egalitate în drepturi și credem că e nevoie să avem această tranziție justă, astfel încât energia să fie accesibilă și curată, pentru că suferim din ce în ce mai mult din cauza acestor schimbări climatice.

Sigur, sunt unii care neagă în continuare efectele lor, dar cred că le trăim cu toții. Am văzut ce se întâmplă în Spania, în Italia, în Franța și România este foarte afectată la rândul ei de de acest lucru. Nu cred că mai putem ignora criza climatică și e nevoie de măsuri acum ca să prevenim ceea ce poate fi mult mai rău”, explică Florina Presadă.

Relaționarea cu Nicușor Dan în USR

Cotidianul: Cum a fost experiența din USR? Cum a fost interacțiunea, în primul rând, cu președintele României, Nicușor Dan, care pe atunci era doar președintele partidului? Și aș vrea, poate să povestim puțin și despre momentul în care a plecat Nicușor Dan,

Florina Presadă: A fost o relație foarte onestă și din partea mea și din partea lui. Fiecare știa despre celălalt ce susține și lucrurile în care crede. Nu cred că a fost o surpriză pentru cineva că am susținut ca poziția USR să fie împotriva organizării acelui referendum la inițiativa Coaliției pentru Familie. Nicușor Dan a luat singur decizia de a-și da demisia în cazul poziționării partidului pe acest subiect.

Eu nu cred că partidele pot să rămână echidistante față de un subiect atât de important pe agenda societății. Nu am crezut în poziționarea sau nepoziționarea USR față de referendumul Coaliției pentru Familie și am susținut că partidul trebuie să aibă o poziție, mai ales că inițiativa oricum ajunsese la vot în Parlament.

Cotidianul: A fost o surpriză pentru dumneavoastră conservatorismul lui Nicușor Dan, care este tot mai evident în ziua de astăzi?

Florina Presadă: Cred că a fost surprinzător pentru mine faptul că chiar a ales să-și dea demisia în acel moment, dar a fost decizia lui. Așa a înțeles el să-și respecte ceea ce spunea el este o promisiune față de alegători sau față de unii oameni care intraseră în USR. USR era un partid foarte divers, cu oameni care nu împărtășeau aceleași valori pe anumite subiecte și erau discuții interminabile pe subiectele astea.

Unul dintre ele fiind chiar acesta al referendumului Coaliției pentru Familie și membri marcanți ai partidului s-au poziționat pentru susținerea acestuia. A fost o dezbatere foarte intensă în partid în acel moment. Sigur, necesară, pentru că USR era un partid umbrelă anticorupție, dar iată că anticorupția nu înseamnă referința și pentru alte subiecte care preocupă societatea românească sau care ajung pe agenda publică și politică.

De ce a plecat Florina Presadă din USR

„Despărțirea mea de USR n-a fost motivată numai de poziționările partidului pe anumite subiecte sau de reetichetarea partidului ca fiind de centru-dreapta modern. Au fost și lucruri care țineau de democrația internă care m-au determinat să îmi dau demisia din partid. Am simțit că contribuția mea acolo nu poate fi valorizată așa cum mi-aș fi dorit.

(…) Este foarte dificil (n.r. ca democrația internă a unui partid să fie sănătoasă), dar cred că pot fi prevenite prin regulamente interne, printr-o cultură a valorilor împărtășite și este ceea ce facem acum la SENS. Sunt foarte recunoscătoare pentru experiența pe care am avut-o în USR și în Senatul României. Au fost experiențe formatoare pentru mine și mă bucur că am ocazia să pun în practică lecțiile politice învățate în USR și în Senat acum”, a spus Florina Presadă despre plecarea din USR.

Protestele din Europa

„Suntem într adevăr într un context foarte dificil, nu numai în România, ci în toată lumea. Vedem aceste proteste acum din care capătă din ce în ce mai multă amploare în Europa. Semnele erau acolo, numai că au fost ignorate. Dacă ne uităm la eurobaremetrele care au apărut în ultimul an la diverse sondaje, vedem că în topul preocupărilor oamenilor sunt costul vieții, inflația în creștere și, în general, degradarea calității vieții.

Ori aceste îngrijorări nu au fost deloc adresate de către cei care au avut puterea, motiv pentru care oamenii și-au dus nemulțumirea în stradă. Vedem în primele rânduri tineri, într-adevăr, și cred că este important de menționat un lucru. Sunt tineri care nu trăiesc în lumea în care am trăit eu ca tânără, în care au trăit părinții lor și care trebuie să trăiască în acest moment cu o mare instabilitate în ceea ce privește viitorul lor și asta este determinată pe de o parte de condițiile din piața muncii.

Sunt locuri de muncă amenințate de dezvoltarea inteligenței artificiale. Sunt locuri de muncă care nu mai asigură un salariu suficient de mare cât să permită lucruri esențiale cum ar fi o chirie sau o locuință pentru tineri, accesarea serviciilor medicale și ignorarea în timp a acestor nemulțumiri a dus la această furie care a făcut ca oamenii să iasă în stradă. Vedem tineri, dar nu sunt doar tineri, desigur.

Ceea ce ignoră politicienii de foarte multe ori atunci când cer sacrificii oamenilor este că nu e suficient să spui trebuie să facem asta și trebuie să și explici de ce e nevoie să facem asta și mai ales să împarți echitabil această povară. Și nu e suficient să vorbești despre predictibilitate doar pentru companii și oamenii au nevoie de predictibilitate.

Ei vor să știe că cu salariul pe care îl câștigă pot să își permită costurile locative, o vacanță și așa mai departe. Nu sunt chestiuni care țin de lux, efectiv au nevoie de predictibilitate ca să știe cum își gestionează bugetul și ce pot face cu acest buget. Ori lucrul acesta a lipsit și mai vedem o scădere mare în instituții, în în puterea publică de a livra ceea ce trebuie să livreze.

Vorbeam de nemulțumire și de furie și cred că e și un sentiment al nedreptății la mijloc și anume că această povară nu este împărțită echitabil între cei care o impun și cei care trebuie să o suporte, pentru că elitele, cele care sunt la vârf, nu par să fie deranjate de povara austerității.”

De ce SENS e centru-stânga și nu extremă stânga

„E foarte greu să văd extremismul în condițiile în care SENS este un partid al drepturilor și al egalității. Suntem partidul care a ridicat vocea atunci când categorii de oameni au fost ținta partidelor extremiste și nu numai, acum am făcut o și în alegeri.

Suntem partidul care nu s a sfit să spună că susține drepturile comunității LGBT sau că imigranții nu sunt aici ca să ne facă nouă rău și că practic avem toți de câștigat din diversitatea aceasta și socială și culturală.

Dar aici și cauzele sunt și economice, desigur, însă discursul acesta antidrepturi, anticategorie de oameni nu face decât să ne învrăjbească și să crească potențialul de furie și de violență în societatea românească și nu numai la noi, din păcate”, explică Florina Presadă.

Despre Gaza

Cotidianul: Aș vrea să discutăm puțin și despre opinia SENS referitor la ce se întâmplă în Gaza. Am văzut faptul că SENS este electoral vorbind în zonele care în general susțin cauza palestiniană. Asta este și poziția oficială a partidului?

Florina Presadă: Noi recunoaștem că acolo are loc un genocid în Gaza, dar susținem și soluția a celor două state în același timp. Una nu o anulează pe cealaltă.

Cotidianul: Criticii acestei poziționări vor aminti de 7 octombrie. De ce ați considerat mai important să discutați în primul rând despre genocidul care se întâmplă în Gaza?

Florina Presadă: Nu ignorăm nici ceea ce s-a întâmplat înainte de 7 octombrie și nici ceea ce s-a întâmplat după 7 octombrie.

Trebuie să operăm în cadrul dreptului internațional și există atâtea mărturii și atâtea rapoarte cu privire la încălcările de drepturi și crimele care se întâmplă în Gaza.

Cotidianul: În România, majoritatea partidelor, în schimb, vorbesc mai degrabă despre susținerea Israelului, adică vedem în politica parlamentară mai degrabă excepții când vine vorba de susținerea pentru Palestina. De ce credeți că politicienii români sunt atât de aliniați cu poziționarea Israelului, în ciuda acestor rapoarte despre care spuneați dumneavoastră că ceea ce se întâmplă în Fâșia Gaza nu este tocmai ok?

Florina Presadă: Aș separa un pic Israelul de administrația Netanyahu și din perspectiva mea, Israelul nu înseamnă neapărat administrația Netanyahu care e acum la putere. Asta condamnăm în acest moment. Acțiunile acestei administrăți.

Cotidianul: De ce credeți atunci că partidele, ca să le reformulez, se aliniază poziționării administrației Netanyahu? (…)

Florina Presadă: Am văzut la politicienii români în general o lipsă de înțelegere a drepturilor omului și asta se vede și în plan intern, în felul în care se poziționează atunci când avem de a face cu încălcări ale acestor drepturi și vedem asta și în plan extern.