Ilie Bolojan: Decizia de astăzi a CEDO arată că am avut dreptate în ceea ce privește plata restanțelor salariale către magistrați

El spune că „într-o situație economică dificilă, este imoral ca statul să fie obligat să plătească imediat sume uriașe, de ordinul miliardelor de lei, fără să se țină cont de impactul asupra bugetului și de celelalte obligații față de cetățeni”.

„Pare o formă de aristocrație bugetară care poate dispune discreționar de banii românilor”, apreciază fostul premier.

„Este o suspiciune care afectează credibilitatea justiției. Și așa, încrederea în instituții este scăzută”, constată el.

Bolojan constată că CEDO pune sub semnul întrebării și unele hotărâri luate în România, pentru că există suspiciuni că judecătorii care le-au dat s-ar fi aflat într-un conflict de interese.

„Hotărârea CEDO arată că instanțele și-au depășit atribuțiile. Deciziile privind modul în care sunt împărțiți banii țării trebuie să fie luate de Guvern și Parlament, în interesul tuturor. Mai ales în actuala situație economică a României, amânarea sau întârzierea unor plăți nu înseamnă că statul încalcă drepturile omului. Actualul Guvern va avea de ales pe cine servește: România sau aristocrația bugetară”, conchide Ilie Bolojan.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a respins joi, printr-o hotărâre definitivă, cererile a cinci judecători care contestau plata eșalonată a restanțelor salariale câștigate în instanță.

În motivare, Curtea de la Strasbourg vorbește despre un posibil conflict de interese al magistraților care s-au pronunțat asupra propriei remunerații. Mai notează că instanțele românești par să fi intrat în competența puterilor executivă și legislativă.

CEDO apreciază că Guvernul a procedat diligent când a ales eșalonarea plăților. Salariile magistraților sunt suficient de mari pentru ca plata în tranșe să nu le afecteze modul de viață, arată Curtea.

Curtea Europeană aduce în discuție și un posibil conflict de interese al magistraților care, în ultimii 20 de ani, au acceptat cu prea multă ușurință majorările salariale.

Instanța europeană consideră că acest comportament a fost întărit și de deciziile Curții Constituționale și ale Înaltei Curți.

Este a patra oară când o instanță europeană sancționează politicile susținute de președinta Înaltei Curți. Primele două sunt cauzele Lin I și Lin II, judecate de Curtea de Justiție a UE în chestiunea prescripției răspunderii penale.

A treia este o altă hotărâre CEDO, privind sancționarea judecătorului Cristi Danileț pentru delict de opinie.

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