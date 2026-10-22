EXCLUSIV Deputată AUR: Capul de porc a fost pus de Jucătoru și cumnatul lui Simion / Lulea plănuia să scăpăm de Simion

UPDATE: Marius Lulea a reacționat pentru Cotidianul la declarațiile deputatei Ariadna Cîrligeanu. Reacția fostului lider AUR, AICI.

Am solicitat un punct de vedere și din partea lui George Simion, președintele AUR, însă acesta nu a răspuns până acum.

Știrea inițială

Amintim că Adrian Jucătoru a declarat că „toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”.

Deputata AUR a declarat pentru Cotidianul că la un moment dat a fost influențată de Marius Lulea pentru „a scăpa” de George Simion.

„Recunosc că afirmațiile prezentate în acel video reflectă o perioadă în care am fost influențată de Marius Lulea și de discuțiile pe care le-am avut cu acesta. A fost o perioadă în care am văzut lucrurile greșit. Eram supărată pentru anumite decizii luate în AUR, în special în Botoșani cu filiala.

Atunci Marius Lulea m-a invitat la mai multe discuții, la sfaturi părintești, cum spunea el. Ușor – ușor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion și să conving mai mulți parlamentari să i se alăture lui și unor oameni puternici din statul român care nu vor permite ca oameni precum Simion să ajungă la putere”, a declarat Ariadna Cîrligeanu.

Aceasta a mai adăugat că discuțiile respective au influențat-o „în mod negativ” și că a făcut „unele aprecieri greșite”.

„Copilăria cu capul de porc, pentru care a fost toată presa în Tunari, a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea. Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun.

La discuțiile, la pozele și înregistrările pe care le am cu Marius Lulea, cred că toată lumea va vedea cine este cu adevărat și cât de bolnav de răutate este. Este clar că aceste lucruri nu trebuie să continue, nu putem fi manipulați să ne atacăm. Rolul nostru este de a respecta un jurământ depus, nu să ne răzbunăm și să jucăm”, a precizat Ariadna Cîrligeanu.

Jucătoru: „I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real”

Adrian Jucătoru, un consilier al AUR angajat la Camera Deputaților, și-a asumat miercuri că a plasat capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. Bărbatul susține că întreaga acțiune ar fi fost indusă chiar de fostul lider AUR, prin deputata Ariadna Cîrligeanu.

„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și al capului de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui Simion… I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”, a spus Adrian Jucătoru, într-un videoclip postat pe Facebook.

Lulea: „Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora”