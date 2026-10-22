EXCLUSIV Deputată AUR: Capul de porc a fost pus de Jucătoru și cumnatul lui Simion / Lulea plănuia să scăpăm de Simion

UPDATE: Marius Lulea a reacționat pentru Cotidianul la declarațiile deputatei Ariadna Cîrligeanu. Reacția fostului lider AUR, AICI.
Am solicitat un punct de vedere și din partea lui George Simion, președintele AUR, însă acesta nu a răspuns până acum.
Știrea inițială
Amintim că Adrian Jucătoru a declarat că „toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”.
Deputata AUR a declarat pentru Cotidianul că la un moment dat a fost influențată de Marius Lulea pentru „a scăpa” de George Simion.
„Recunosc că afirmațiile prezentate în acel video reflectă o perioadă în care am fost influențată de Marius Lulea și de discuțiile pe care le-am avut cu acesta. A fost o perioadă în care am văzut lucrurile greșit. Eram supărată pentru anumite decizii luate în AUR, în special în Botoșani cu filiala.
Atunci Marius Lulea m-a invitat la mai multe discuții, la sfaturi părintești, cum spunea el. Ușor – ușor mi-a spus care era planul: să scăpăm de Simion și să conving mai mulți parlamentari să i se alăture lui și unor oameni puternici din statul român care nu vor permite ca oameni precum Simion să ajungă la putere”, a declarat Ariadna Cîrligeanu.
Aceasta a mai adăugat că discuțiile respective au influențat-o „în mod negativ” și că a făcut „unele aprecieri greșite”.
„Copilăria cu capul de porc, pentru care a fost toată presa în Tunari, a fost o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea. Cei care au pus acel cap de porc au fost Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, convins de Jucătoru că face un lucru bun.
La discuțiile, la pozele și înregistrările pe care le am cu Marius Lulea, cred că toată lumea va vedea cine este cu adevărat și cât de bolnav de răutate este. Este clar că aceste lucruri nu trebuie să continue, nu putem fi manipulați să ne atacăm. Rolul nostru este de a respecta un jurământ depus, nu să ne răzbunăm și să jucăm”, a precizat Ariadna Cîrligeanu.
Jucătoru: „I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real”
Adrian Jucătoru, un consilier al AUR angajat la Camera Deputaților, și-a asumat miercuri că a plasat capul de porc în fața casei lui Marius Lulea. Bărbatul susține că întreaga acțiune ar fi fost indusă chiar de fostul lider AUR, prin deputata Ariadna Cîrligeanu.
„Voi dezamăgi pe mulți cu acest video. Autorul acelor stickere și al capului de porc din Tunari sunt eu. S-a spus că astfel îi facem rău lui Simion… I-am implicat inclusiv familia pentru a părea totul mai real și îi cer scuze pentru acest lucru. Toată acțiunea a fost indusă de Marius Lulea prin Ariadna Cîrligeanu”, a spus Adrian Jucătoru, într-un videoclip postat pe Facebook.
Lulea: „Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora”
Marius Lulea a oferit și el o primă reacție după ce Adrian Jucătoru s-a autodenunțat. Acesta a precizat că există o cercetare penală în desfășurare și nu va mai face declarații pe fondul cauzei. Totuși, acesta a precizat că îi compătimește pe cei care ar putea fi puși în situația de a își asuma fapta.
„Manifest compasiune și înțelegere față de persoanele care ar putea fi puse în situația de a-și asuma fapte la îndemnul altora. Înțeleg cât de greu poate fi să descoperi că omul în care ți-ai pus încrederea este dispus să te sacrifice pentru a se proteja.
Cred în iertare, dar și în responsabilitatea fiecăruia pentru propriile alegeri. Crearea unui narativ public care deformează realitatea nu poate înlocui cercetarea adevărului înfăptuită de instituțiile statului. Adevărul are răbdare”, a precizat Marius Lulea.
Acesta a mai adăugat că are încredere în faptul că autoritățile vor verifica și eventualele acțiuni ulterioare incidentului, cum ar fi „încercări de obstrucționare a justiției, influențarea declarațiilor, asumarea fictivă a responsabilității, favorizarea făptuitorului sau distrugerea probelor”.
„Sunt convins că organele judiciare vor clarifica dacă au existat acțiuni coordonate și organizate, cu caracter continuat, precum și dacă sunt incidente circumstanțe agravante.
O cercetare penală trebuie să clarifice nu doar fapta inițială, ci și eventualele intervenții ulterioare menite să împiedice aflarea adevărului. Stabilirea faptelor, a responsabilităților și a încadrării juridice aparține exclusiv organelor judiciare.
Am încredere că instituțiile statului vor acționa cu profesionalism și imparțialitate. Ceea ce îmi doresc este aflarea adevărului, respectarea legii și stabilirea tuturor responsabilităților”, a mai precizat Marius Lulea.
12 comentarii
Capul de porc semnifica amestecul psd…Asta s-a dorit, nu mai filosofati…
Din Mai 2025 v-am spus ca AUR se va splituii in doua. Acum vedeti la ce se recurge daca nu esti soldat ascultator. 6 alegeri consecutive pierdute, ultima Joia trecuta, va spune rolul lui editSimion in mentinerea in opozitie a partidului chelarilor si al militienilor rezervisti edit. E ordin pe unitate, uitati AUR si Kremlin Georgescu !
Scuze pentru lipsurile gramaticale elementare.Avem o problemă foarte gravă în Romania:cum au reușit personaje ridicole și grotesti precum Kremlin Georgescu ori simion maciucar,cele mai veninoase și criminale personaje apărute în țara mea de după al doilea război mondial,sa sucească mințile atâtor cetățeni?Sa fie analfabetismul funcțional, Pisa,fudulia grotescă a caragialescului din sufletul multor români,prostia crasă,lipsa de caracter,capra vecinului, PSD,Grindeanu,apa de la Vidraru,covidul,lașitatea politicienilor, CCR, Sfânta Parascheva ,Savonea,pământul plat?Cine știe?Ar trebui vreo 1000 spitale Bălăceanca,cel puțin, pentru tratarea atâtor bolnavi psihic.Va rog să mă iertați că am fost atât de blând in punerea diagnosticului și în rezolvarea problemei apărute.
Lulea s-a trezit cu Banciu la poarta !
Numai lume buna in parlamentul Romaniei
Cu ce îl au la mânǎ pe Lulea?
Bravo rumburak MISULE( IIII…AAA)
Lulea acela este de admirat daca planuia sa scape de Simion. Inseamna ca omul era constient de ,,valoarea” lui Simion.
Tânără din Botoșani acum mai bine de trei ani a fost arestată pentru că a încercat să între în parlament cu muniție, fiind salvată de Simion. IN 2018, 2019, 2020 FIIND MINORA A PETRECUT FOARTE MULTE NOPȚI ÎMPREUNĂ CU SIMION FACAND CAMPANIE – FACAND CINE STIE CE? SUFICIENT CA IN 2024 SA DESCHIDA LISTA PENTRU PARLAMENTARE. LA VREMEA RESPECTIVĂ IL SANTAJA PE DL CA VA DEPUNE PLANGERE PENALĂ PRECUM CA AR FI FOST MINORĂ SI AR FI INTRETINUT CEVA RELATII (surse neoficiale)* Nu aș crede ce spune aceasta persoană dubioasă.
„Valoarea” lui Simion, ca absolvent de ASE la Universitatea București și ca masterand la Universitatea Al.I. Cuza din Iași, nu e nici mai mare nici mai mică decât a altor politicieni români. „Valoarea” lui Lulea însă este aceea că… e conservă.
Simion a cui conserva este ? Sa ne spuna padurarii din Dumbrava Minunata !
AUR nu exista fara Simion..și stătu paralel asta vrea .distrugerea..au mai făcut i cu ppdd..dar cu Simion nu le merge..e prea d drept pt niste misei aroganți și plini de ei