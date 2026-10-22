Lulea, reacție după dezvăluirile lui Cîrligeanu: Reforma AUR nu este posibilă cu Simion la conducere

Marius Lulea a reacționat joi, pentru Cotidianul, la declarațiile făcute de Ariadna Cîrligeanu, deputata AUR despre care Adrian Jucătoru a spus că a fost implicată în plănuirea incidentului cu capul de porc din fața porții lui Lulea.

Deputata AUR a declarat joi pentru Cotidianul că la un moment dat a fost influențată de Marius Lulea pentru „a scăpa” de George Simion.

Ea a mai spus că discuțiile cu Marius Lulea au influențat-o „în mod negativ” și că a făcut „unele aprecieri greșite”.

Cîrligeanu: „O idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea”

Declarațiile Ariadnei Cîrligeanu au fost făcute după ce, în urmă cu o zi, Adrian Jucătoru, un consilier al AUR angajat la Camera Deputaților, și-a asumat plasarea capului de porc în fața casei lui Marius Lulea. Bărbatul susține că întreaga acțiune ar fi fost indusă chiar de fostul lider AUR, prin deputata Ariadna Cîrligeanu.

De asemenea, despre „copilăria cu capul de porc” ea spune că a fost „o idee demnă de mintea ciudată a lui Marius Lulea”. Ea a confirmat declarațiile lui Jucătorul și a spus că cei care au pus capul de porc în fața porții lui Marius Lulea au fost Adrian Jucătoru și cumnatul lui George Simion, „convins că Jucătoru face un lucru bun”.

Marius Lulea: AUR are nevoie de schimbarea conducerii

Marius Lulea a reacționat joi la declarațiile lui Cîrligeanu dar a făcut o plasare în context a conflictului său cu Simion.

„Am afirmat în repetate rânduri, atât în spațiul public, prin declarații de presă, cât și în discuții private cu parlamentari și membri AUR, că partidul are nevoie de schimbarea conducerii. Consider că George Simion a îndepărtat AUR de proiectul său fondator, unionist, conservator și european, împingându-l către o zonă de extremă dreaptă radicală, care dezbină societatea”, a declarat Marius Lulea, pentru Cotidianul.

El spune că a criticat „pierderea repetată a alegerilor, utilizarea unor sondaje de opinie ale căror rezultate nu se confirmă la vot, promovarea unui discurs care dezbină societatea și lipsa de pregătire” pe care, în opinia sa, „George Simion o demonstrează în exercitarea conducerii”.

„Cei care exprimă opinii diferite riscă să fie excluși”

Lulea mai spune că ar fi atras atenția că „partidul nu funcționează democratic, cu respectarea principiilor legii partidelor politice, că membrii nu sunt consultați în mod real, iar cei care exprimă opinii diferite riscă să fie excluși”.

„Am spus deschis că reforma partidului nu este posibilă cu George Simion la conducere și că voi susține, atât timp cât va fi necesar, alegerea democratică a unui nou președinte”, mai spune Lulea care sugerează că acestea sunt discuțiile la care, cel mai probabil, se referă Cîrligeanu.

„Dacă acestea sunt discuțiile la care se referă doamna Cîrligeanu, ele reprezintă exprimarea unor opinii politice legitime, nu vreun plan conspirativ. Un partid politic funcționează în baza legii și a statutului, iar schimbarea conducerii prin mijloace democratice este un drept firesc al membrilor săi.”

El spune că acesta este motivul pentru care a ales să nu candideze în echipa lui George Simion la conducerea partidului, la ultimele alegeri interne.

„Am dorit să contribui, din interior, la redresarea AUR și să ofer o alternativă politică serioasă și corectă, capabilă să corecteze devierea partidului către zona extremei drepte radicale și să îl readucă la principiile sale fondatoare”, spune el.

Lulea: Excluderea din partid, o reacție irațională

„Consider că tocmai faptul că discutam deschis, fără să ascund nimic, cu parlamentari și membri AUR despre aceste probleme și despre necesitatea schimbării conducerii l-a deranjat pe George Simion”, mai spune Lulea.

În opinia sa, așa se explică „reacția sa irațională” de a anunța excluderea sa din partid, „fără ca această măsură să fi fost pusă efectiv în aplicare printr-o procedură statutară și fără să îmi fie comunicat un temei legal”.

„Însă de la exprimarea unor opinii politice, fie ele și critice, până la amenințări fizice și eventuale încercări de denaturare a evenimentelor este o diferență fundamentală. În opinia mea, asemenea manifestări, dacă sunt confirmate de anchetă, ar reprezenta o dovadă a radicalizării pe care o critic de multă vreme”, concluzionează Lulea.

El spune că „istoria ne-a arătat că pericolul nazist a început inclusiv prin intoleranță față de opiniile diferite, intimidarea adversarilor politici și înlocuirea dezbaterii cu violența”.

„Tocmai de aceea consider că asemenea derapaje trebuie tratate cu maximă seriozitate, iar adevărul și responsabilitățile trebuie stabilite de instituțiile statului”, a încheiat el.