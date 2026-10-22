PRIMA NEWS Dragoş Pîslaru, despre o posibilă reformă internă în partid: „PNL dă semne că îşi doreşte această reformă”

Fostul ministru Dragoș Pîslaru a vorbit la Prima News despre direcția liberalilor după ieșirea de la guvernare și intrarea în opoziție. Acesta susține că partidul are șansa să schimbe direcția și să devină o alternativă pentru alegerile din 2028.

Madalina Bahrim
PRIMA NEWS Dragoş Pîslaru, despre o posibilă reformă internă în partid: „PNL dă semne că îşi doreşte această reformă”

Fostul ministru Dragoș Pîslaru a vorbit la Prima News despre direcția liberalilor după ieșirea de la guvernare și intrarea în opoziție. Acesta susține că partidul are șansa să schimbe direcția și să devină o alternativă pentru alegerile din 2028.

Dragoş Pîslaru, fost ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi fost ministru interimar al Muncii a venit joi seara la Prima News, pentru a vorbi despre schimbările din PNL după ieşirea de la guvernare. Pîslaru consideră că este nevoie de o reformă internă în partid, după ruperea coaliţiei cu PSD şi intrarea partidului în opoziţie.

„Aş vrea să consider că fac parte dintr-un val care aduce un pic de reformă şi de profesionalism în PNL, alături de Oana Gheorghiu, de alţi colegi care au venit şi eu cred că PNL a dat şi dă în continuare semne că îşi doreşte această reformă, preşedintele partidului a anunţat-o şi nu cred că există dubii, că PNL-ul se va duce înapoi în direcţia PSD-ului sau că mai discutăm de jumătăţi de măsură care nu au făcut neapărat cinste.

Este o perioadă pe care PNL nu poate să o şteargă din istorie. În acelaşi timp, poate să demonstreze că odată cu venirea lui Ilie Bolojan arătăm o altă linie pe care partidul o oferă, ca opţiune principală pentru alegerile din 2028”, a declarat Dragoş Pîslaru, în cadrul emisiunii „Interese mari şi mici” de la Prima News.

„E clar că, începând de astăzi, se separă apele. PNL nu este egal cu PSD. Amestecul politic, fără rezultate, deschide calea radicalismului şi a partidelor antisistem.

La viitoarele alegeri parlamentare, dreapta trebuie să poată oferi electoratului o alternativă reformată şi puternică.

Astăzi nu va fi un sfârşit, ci un început important. Acesta este angajamentul nostru în faţa cetăţenilor României la începutul unui nou drum. Îi vom reprezenta pe toţi românii care vor o Românie modernă, euroatlantică şi fără privilegii”, a afirmat marţi purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Bogdan în declaraţia de la Parlament.

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