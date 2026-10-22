PRIMA NEWS Care este relaţia dintre Nicuşor Dan şi PSD. Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt USR: „Mi-aş fi dorit să fie mai contondent cu PSD-ul”

Seidler nu a ascuns faptul că nu este de acord cu unele decizii pe care Nicuşor Dan le-a luat în ultimul timp.

Purtătorul de cuvânt al USR a precizat, în cadrul emisiunii prezentate de Emma Zeicescu şi Mihai Radu că îl cunoaşte de foarte mult timp pe Nicuşor Dan şi că îşi permite să îi spună atunci când nu este de acord cu o anumită decizie politică.

„Haideţi să spunem aşa: ne cunoaştem de foarte mult timp ca să nu ne permitem să ne spunem că nu suntem de acord”, a spus Seidler, la Prima News.

Instalarea Guvernului Niculescu şi revenirea PSD-ului la guvernare i-au făcut pe mulţi să îl critice pe Nicuşor Dan, considerându-l prea apropiat de partidul pe care în trecut l-a criticat. Din acest punct de vedere, şi Cristian Seidler a recunoscut că şi-ar fi dorit ca Nicuşor Dan să fie mai „contondent” la adresa PSD-ului. În urma instalării Guvernului Niculescu, USR şi PNL au intrat în opoziţie.

„Ne-am ţinut de cuvânt la guvernare şi ne vom ţine de cuvânt şi în opoziţie: USR este un partid pe care te poţi baza. Atacul de ieri, din Parlament, al lui Sorin Grindeanu este dovada că reformele făcute de miniştrii USR au deranjat cu adevărat şi că PSD are de gând să-şi acopere propria incompetenţă şi corupţie atacându-i pe miniştrii performanţi ai USR. Acesta este filmul pe care îl vom vedea în următoarele săptămâni şi luni. Puţine rezultate, multe atacuri”, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, potrivit unui comunicat al partidului.