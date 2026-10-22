PRIMA NEWS Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR, despre deficitul bugetar: „Plătim nişte bani pentru aventurile politice ale unora”

„Se vorbeşte despre acest deficit ca procent din PIB. România a cheltuit cu o treime mai mult decât producea. Ce am obţinut în anul ăla în care Ciolacu trebuia să devină preşedintele României? Plătim nişte bani pentru aventurile politice ale unora şi banii aceia sunt mulţi la nivel de individ”, a spus purtătorul de cuvânt al USR, în cadrul emisiunii „Interese mari şi mici, joi seara, la Prima News”.

Oficialul a vorbit şi despre Guvernul Luca Niculescu, pe care îl descrie drept o „ratare pentru România”.

USR nu a votat Guvernul Niculescu, iar partidul a intrat în opoziţie după instalarea Executivului la Palatul Victoria.

„Ne-am ţinut de cuvânt la guvernare şi ne vom ţine de cuvânt şi în opoziţie: USR este un partid pe care te poţi baza. Atacul de ieri, din Parlament, al lui Sorin Grindeanu este dovada că reformele făcute de miniştrii USR au deranjat cu adevărat şi că PSD are de gând să-şi acopere propria incompetenţă şi corupţie atacându-i pe miniştrii performanţi ai USR. Acesta este filmul pe care îl vom vedea în următoarele săptămâni şi luni. Puţine rezultate, multe atacuri”, a declarat preşedintele USR, Dominic Fritz, potrivit unui comunicat al partidului.

„Îi chemăm pe oamenii oneşti, nemulţumiţi de modul în care le-a fost şi le este furat viitorul, să ni se alăture, să transforme frustrare în implicare.

Şi, împreună, vom construi o mare mişcare politică care să câştige următoarele alegeri, peste tot prin ţară”, precizează formaţiunea.