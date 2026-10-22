Social-democrații au 12 miniștri în Guvernul Niculescu, iar mai bine de jumătate dintre ei au ocupat portofolii și în ultimul Guvern, Bolojan. Aceiași oameni sunt rostogoliți pe funcții, ca și cum partidele ar avea un număr limitat de membri pe care-i consideră competenți. Dar pe lângă cei care sunt „specializați” pe anumite domenii și primesc mereu același minister, cum ar fi aici cazul lui Alexandru Rogobete de la Sănătate sau Radu Marinescu, întotdeauna la Justiție, vedem și miniștri buni la toate, cum ar fi Natalia Intotero.

Intotero este ministra Mediului în Cabinetul Niculescu, dar în trecut a avut ministerele Familiei și Culturii, în guvernele Ciucă-Ciolacu, și Ministerul Românilor de pretutindeni, în Guvernul Ciolacu.

Cât despre pregătirea pe care o are Natalia Intotero pentru a gestiona aceste portofolii, conform CV-ului său, a urmat:

cursurile Colegiului de Institutori Limba Engleză din cadrul Universității de Vest din Timișoara

Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene

Facultatea de Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză

a obținut o diplomă de master în Managementul Politic la Institutul Social Democrat „Ovidiu Șincai” din București

Cursuri de specializare în diplomație la Institutul Diplomatic Român.

Colegiul Național de Apărare

Mihai Ghigiu, ministrul Fondurilor Europene în Guvernul Niculescu, ar fi fost ministru al Mediului dacă Guvernul Veștea trecea. Acesta are studii universitare specializate în științe politice, științe administrative, securitate și diplomație, precum și în integrare europeană.

Un alt exemplu ar fi Raluca Turcan, care are o pregătire academică axată în principal pe economie, relații internaționale și limbi străine. Turcan a fost ministru al Muncii în Guvernul Cîțu și al Culturii în Guvernul Ciolacu.

Cseke Attila a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernele Bolojan, Ciucă-Ciolacu și Cîțu, dar și al Sănătății în Guvernul Boc. El are studii în Drept și Științe juridice.

Tanczos Barna e un alt ministru al UDMR bun la toate. El a preluat Finanțele în guvernele Bolojan și Ciolacu și Mediul în guvernele Ciucă și Cîțu. Tanczos are studii în economie, management și securitate.

Oana Țoiu abia și-a încheiat mandatul de ministru al Externelor. Anterior acestui portofoliu, ea a mai fost propusă ca Ministru al Muncii, în 2021 și a fost nominalizată oficial pentru acest portofoliu în Cabinetul propus de Dacian Cioloș, Guvern care a fost respins. Oana Țoiu a fost secretar de stat în Guvernul Cioloș. Ea are pregătire în Comunicare și Jurnalism, Politici publice și Relații internaționale.

Sebastian Burduja a fost ministru al Digitalizării în Guvernul Ciucă, dar în Guvernul Ciolacu a preluat Energia. Are studii în Științe Politice, Economie și Administrarea Afacerilor.

Liberalul Dan Vîlceanu, la bază economist, a fost ministru la Finanțe, Fonduri Europene, dar și Transporturi.

Și Lucian Bode a condus Ministerul Economiei în cadrul Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în cadrul Guvernului Ludovic Orban; Ministerul de Interne în Guvernul Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.