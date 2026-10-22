Social-democrații au 12 miniștri în Guvernul Niculescu, iar mai bine de jumătate dintre ei au ocupat portofolii și în ultimul Guvern, Bolojan. Aceiași oameni sunt rostogoliți pe funcții, ca și cum partidele ar avea un număr limitat de membri pe care-i consideră competenți. Dar pe lângă cei care sunt „specializați” pe anumite domenii și primesc mereu același minister, cum ar fi aici cazul lui Alexandru Rogobete de la Sănătate sau Radu Marinescu, întotdeauna la Justiție, vedem și miniștri buni la toate, cum ar fi Natalia Intotero.
Intotero este ministra Mediului în Cabinetul Niculescu, dar în trecut a avut ministerele Familiei și Culturii, în guvernele Ciucă-Ciolacu, și Ministerul Românilor de pretutindeni, în Guvernul Ciolacu.
Cât despre pregătirea pe care o are Natalia Intotero pentru a gestiona aceste portofolii, conform CV-ului său, a urmat:
- cursurile Colegiului de Institutori Limba Engleză din cadrul Universității de Vest din Timișoara
- Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene
- Facultatea de Limba și Literatura Română – Limba și Literatura Engleză
- a obținut o diplomă de master în Managementul Politic la Institutul Social Democrat „Ovidiu Șincai” din București
- Cursuri de specializare în diplomație la Institutul Diplomatic Român.
- Colegiul Național de Apărare
Mihai Ghigiu, ministrul Fondurilor Europene în Guvernul Niculescu, ar fi fost ministru al Mediului dacă Guvernul Veștea trecea. Acesta are studii universitare specializate în științe politice, științe administrative, securitate și diplomație, precum și în integrare europeană.
Un alt exemplu ar fi Raluca Turcan, care are o pregătire academică axată în principal pe economie, relații internaționale și limbi străine. Turcan a fost ministru al Muncii în Guvernul Cîțu și al Culturii în Guvernul Ciolacu.
Cseke Attila a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării în Guvernele Bolojan, Ciucă-Ciolacu și Cîțu, dar și al Sănătății în Guvernul Boc. El are studii în Drept și Științe juridice.
Tanczos Barna e un alt ministru al UDMR bun la toate. El a preluat Finanțele în guvernele Bolojan și Ciolacu și Mediul în guvernele Ciucă și Cîțu. Tanczos are studii în economie, management și securitate.
Oana Țoiu abia și-a încheiat mandatul de ministru al Externelor. Anterior acestui portofoliu, ea a mai fost propusă ca Ministru al Muncii, în 2021 și a fost nominalizată oficial pentru acest portofoliu în Cabinetul propus de Dacian Cioloș, Guvern care a fost respins. Oana Țoiu a fost secretar de stat în Guvernul Cioloș. Ea are pregătire în Comunicare și Jurnalism, Politici publice și Relații internaționale.
Sebastian Burduja a fost ministru al Digitalizării în Guvernul Ciucă, dar în Guvernul Ciolacu a preluat Energia. Are studii în Științe Politice, Economie și Administrarea Afacerilor.
Liberalul Dan Vîlceanu, la bază economist, a fost ministru la Finanțe, Fonduri Europene, dar și Transporturi.
Și Lucian Bode a condus Ministerul Economiei în cadrul Guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în cadrul Guvernului Ludovic Orban; Ministerul de Interne în Guvernul Florin Cîțu și Nicolae Ciucă.
10 comentarii
Daca vrei sa fii bun la toate, urmeaza liceul pedagogic sau o facultate de drept, atunci cultura sau tot ce este electric iti sunt la degetul mic, cel indreptat in sus cand apuci ceasca-cu-cafea ! Natalia este la noi ce este Jenifer la americani.
Dupa evenimentele din decembrie 1989 cei mai multi romani traiesc cu senzaţia că ţara nu e guvernată sau că ar fi pe ultimul drum si resimt cu o acuitate dureroasă dezagregarea, disoluţia, absenţa oricărei strategii a poporului roman, pentru poporul român. Ca natie avem nevoie de niste coordonate, niste raspunsuri. Ce facem cu daruirile lui dumnezeu pentru neamul nostru? Cine sîntem noi ca popor? Cine vrem să fim ori sa devenim? Dacă ne punem asemenea întrebări, dacă ne interesează ce cerem noi de la noi înşine ca neam şi ca stat, unde anume avem posibilitatea să ne poziţionăm în matricea naţiunilor moderne, din punct de vedere cultural, politic, economic, social, unde putem fi situati peste zece si mai multi ani şi ce se întreprinde concret pentru asta, atunci cei cu discernamantul neafectat nu putem ramane pasivi fata de realitatile amenintatoare la adresa neamului romanesc.
Dupa 89 si infrangerea partidului unic de servicii,toti ministrii si secretari de stat au facut/fac parte din servicii,cum e si firesc!
in concluzie…astia sunt oameni fara nici un fel de meserie…care nu stiu sa faca nimic dar sunt buni sa dea din gura despre orice …
Când auzeam de neo-marxisti credeam că e o gluma! După 36 de ani au ajuns la putere și au întocmit PNRR că sa fure munca pensionarilor de o viață, adică casele construite in socialism.. Șmecheria lupilor tineri useristi școliți de Soros a fost să ajungă sus și să aplice soluția finală pensionarilor. Cu „e-proprietatea” bătrânii vor fi chiriadi în propriile locuințe cumpărate după o viață de munca. Pe cei care au furat statul și și-au construit viloaice la marginea orașelor( în mediul rural) ca sa nu plătească impozit mare nu i-a văzut.Neo-marxistii te fac pas cu pas până ajungi chiriaș in propria casa. Așa și cu balcoanele închise cu cornier ca sa nu intre praful peste rufele puse la uscat. Pe cei care au demolat pereții interior și și-au tras „open space” nu i-a văzut useristii. Îi vede pe bătrânii care locuiesc în cutii de chibrit care își usucă rufele in balcoanele închise cu cornier și geam ordinar. Pe cei care ambalează motoarele de zeci de mii de euro printre blocuri nu-i vede nimeni.
deci banii de 50 de lei la lumina nescazutzi se intorc la bugetul statului ? nu se itorc la anaf ? in contul meu pentru plata impozitului la locuintza ?
daca raman pe facturi la lumina cate 50 de lei pe luna neachitatzi mai bine ar merge banii la anaf , sa ma scada de la impozit pe locuintza pentru anul 2027 !
Și voi ziceați că nu există soldați universali…uite că digitalizarea și AI-ul a scos și miniștri universali…acum îl așteptăm pe Arnold Schwarzenegger… Terminator… cică e la Cotroceni…🤣🤣🤣
e interzis sa spui ce gandesti, asa e in democratia de rit nou
‘Ai noștri ca brazii’.