PLAYBOOK – Fabricarea președintelui interzis

Am văzut de curând sezonul 5 din serialul Slow Horses, în care o serie de atacuri aparent fără legătură se dovedește a urma un vechi manual britanic de destabilizare, atribuit în serial MI5. O grupare de foști membri ai aparatului de securitate libian întoarce împotriva Londrei metodele pe care britanicii le-ar fi folosit împotriva altor state: compromite un agent, atacă o comunitate, perturbă transporturile, acaparează atenția mass-mediei, asasinează un lider populist, orbește adversarul și atacă un lăcaș de cult.
Mecanismul dramatic funcționează fiindcă, până când cineva recunoaște succesiunea, fiecare incident are propria explicație, propriul vinovat și propria știre. Abia privite împreună, evenimentele capătă sensul unei operațiuni.
De aici mi-a fugit gândul la România și la ascensiunea lui Călin Georgescu. Nu fiindcă episoadele ar fi echivalente, ci fiindcă, privind retrospectiv, și aici se poate vedea un manual.
Nu avem dovada că toate aceste decizii au fost comandate din același loc. Avem însă o succesiune ale cărei efecte politice merită citite împreună.
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Lasă sistemul pe mâna unor lideri slabi
Înainte să construiești alternativa, trebuie să existe o putere de care oamenii s-au săturat. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au intrat în competiție cu partide mari, funcții și resurse, dar fără autoritatea morală și credibilitatea necesare pentru a convinge un electorat tot mai nemulțumit. Scandalul zborurilor Nordis și controversa promovării cărții „Un ostaș în slujba țării” au accentuat imaginea unei clase politice preocupate de propriile privilegii.
Deasupra lor se afla un președinte care își consumase de mult capitalul politic. Klaus Iohannis ajunsese la finalul celui de-al doilea mandat drept unul dintre cei mai nepopulari oameni ai sistemului, absent din dezbaterea publică și asociat mai ales cu deplasările costisitoare și cu distanța față de cetățeni. Sistemul nu mai avea nici candidați convingători, nici un arbitru în care oamenii să creadă.
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Fă regulile să pară negociabile
Anul electoral 2024 a început cu un experiment politic greu de explicat alegătorilor. Pe 21 februarie, PSD și PNL au anunțat comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare, pe 9 iunie, și participarea pe liste comune la scrutinul pentru Parlamentul European. În schimb, la alegerile locale, cele două partide urmau să candideze în principal separat, inclusiv unul împotriva celuilalt.
În aceeași zi, PSD și PNL erau aliați pentru Parlamentul European și adversari în competițiile pentru primării și consilii județene. Nici calendarul celorlalte alegeri nu a rămas același. În februarie, coaliția anunțase organizarea prezidențialelor pe 15 și 29 septembrie, iar a parlamentarelor pe 8 decembrie. Apoi, pe 4 iulie, coaliția a stabilit un nou calendar: primul tur al prezidențialelor pe 24 noiembrie, parlamentarele pe 1 decembrie și al doilea tur al prezidențialelor pe 8 decembrie. Trei duminici consecutive, cu alegerile parlamentare plasate între cele două tururi prezidențiale.
În lunile următoare, contradicția a devenit și mai vizibilă. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă au intrat în cursa prezidențială ca adversari, deși partidele lor continuau să împartă guvernarea.
A urmat apoi excluderea Dianei Șoșoacă din cursa prezidențială. Pe 5 octombrie, CCR a invalidat candidatura pe care Biroul Electoral Central o înregistrase, invocând declarații considerate incompatibile cu obligația de a respecta Constituția și apartenența României la UE și NATO. Pentru prima dată, un candidat era scos din cursă nu pentru o problemă de dosar, ci pentru ceea ce spusese. Decizia a trecut aproape neobservată în campanie, pentru că privea un personaj marginal. Avea să devină însă precedentul pe care s-a sprijinit tot ce a urmat.
Aici se află semnificația întregului joc electoral din 2024. Nu fiecare decizie, luată separat, era neapărat nejustificată, dar succesiunea lor a creat impresia că avem o competiție de fațadă.
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Construiește apariția și prezint-o ca pe o revelație
Călin Georgescu nu venea din neant, dar pentru o mare parte a publicului a apărut brusc. Tocmai distanța dintre biografia sa, care includea funcții și conexiuni instituționale, și notorietatea sa redusă îi permitea să se prezinte drept un om din afara sistemului.
Documentele declasificate în decembrie 2024 descriau o promovare coordonată pe TikTok, cu aproximativ 25.000 de conturi implicate. Efectul politic vizibil a fost transformarea unui candidat periferic într-o prezență omniprezentă. Sub postări politice, dar și sub unele fără nicio legătură cu politica, apăreau comentarii precum „Votăm Călin Georgescu!”, deși mulți utilizatori încă nu știau cine era Călin Georgescu.
Scopul este să faci publicul să creadă că descoperă singur omul pe care îl vede, simultan, peste tot. Candidatul nu mai pare promovat de o infrastructură de comunicare, ci descoperit spontan de societate. Popularitatea capătă astfel aparența unei revelații colective.
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Transformă victoria în statut
Pe 24 noiembrie 2024, Georgescu obține aproximativ 2,12 milioane de voturi și 22,94%, câștigând primul tur al alegerilor prezidențiale. Nu câștigase președinția, dar câștigase ceva esențial pentru povestea sa: confirmarea electorală că putea învinge candidații marilor partide.
Din acel moment, atacurile împotriva lui puteau fi prezentate susținătorilor ca atacuri împotriva propriei lor alegeri. Până atunci, Georgescu fusese un candidat antisistem. După primul tur, era dovada vie a prăbușirii sistemului.
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Compromite sistemul cu ajutorul sistemului
Pe 2 decembrie 2024, CCR validează rezultatul primului tur; pe 6 decembrie, după declasificarea documentelor serviciilor, anulează întregul proces electoral. Instituțiile invocă integritatea scrutinului și presupuse ingerințe în procesul electoral, în timp ce Georgescu își formulează imediat povestea despre victoria confiscată.
Documentele declasificate și anchetele ulterioare nu sunt echivalente cu absența probelor, însă nici nu au produs, pentru întreaga societate, o explicație publică suficient de convingătoare a unei decizii fără precedent în istoria electorală postdecembristă.
Ironia completă avea să apară câteva săptămâni mai târziu. O investigație Snoop, bazată pe verificările ANAF, a arătat că o parte din promovarea care îl propulsase pe Georgescu pe TikTok pornise ca o campanie plătită de PNL, prin agenția Kensington Communication, sub hashtagul #echilibrusiverticalitate, și fusese apoi deturnată în favoarea lui. Liberalii au negat că ar fi finanțat promovarea lui Georgescu și au vorbit despre o campanie „trolată”. Indiferent de explicație, imaginea era greu de reparat: unul dintre partidele care cereau protejarea scrutinului plătise, fie și involuntar, o parte din infrastructura care îl crease pe candidatul antisistem.
Aceeași decizie a CCR l-a menținut pe Klaus Iohannis la Cotroceni până la depunerea jurământului de către noul președinte, deși mandatul său de cinci ani expira pe 21 decembrie. Un președinte fără capital politic rămânea în funcție prin interpretare constituțională, pentru o perioadă nedefinită. A plecat abia în februarie 2025. Regulile păreau, din nou, negociabile.
Anularea nu l-a transformat automat pe Georgescu într-o victimă, dar i-a oferit materialul politic necesar pentru a construi această identitate.
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Creează legenda „președintelui interzis”
Pe 9 martie 2025, Biroul Electoral Central respinge înregistrarea candidaturii lui Călin Georgescu pentru alegerile prezidențiale repetate, iar pe 11 martie Curtea Constituțională menține decizia.
Motivările BEC și ale CCR au invocat jurisprudența creată în cazul Dianei Șoșoacă. Precedentul din octombrie, insuficient dezbătut public, devenea astfel instrumentul prin care candidatul clasat pe primul loc în scrutinul anulat era exclus din reluarea alegerilor. Formula fusese testată pe un personaj marginal și aplicată apoi pe cel care conta.
Dacă anularea alegerilor produsese sentimentul unei victorii confiscate, respingerea candidaturii adăuga ceva mult mai puternic: imposibilitatea revanșei electorale imediate.
Aici se naște cu adevărat „președintele interzis”.
Apare astfel o formă nouă de legitimitate: omul nu mai este susținut doar pentru ceea ce promite, ci și pentru ceea ce instituțiile i-au făcut sau pentru ceea ce alegătorii cred că i-au făcut. Paradoxul este că sistemul i-a blocat accesul la competiție, dar i-a mărit puterea simbolică.
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Transformă ancheta în persecuție
Anchetele penale, controlul judiciar și, ulterior, arestarea preventivă adaugă un al treilea mecanism, diferit de anularea alegerilor și de respingerea candidaturii: transformarea justiției într-un element central al narațiunii politice despre persecuție.
Pe 29 septembrie 2026, instanța dispune arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, în ancheta privind o presupusă înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Pe 13 octombrie, Tribunalul București decide înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, hotărâre care nu era definitivă și a fost contestată de procurori. Georgescu neagă acuzațiile, iar măsurile preventive nu reprezintă condamnări.
Din punct de vedere juridic, fiecare dosar trebuie analizat separat, exclusiv pe baza faptelor și probelor. Din punct de vedere politic însă, susținătorii pot comprima întreaga cronologie într-o singură imagine: primul tur câștigat, scrutin anulat, candidatură respinsă, anchete, arest.
În ochii susținătorilor, Georgescu nu mai este doar președintele interzis. Devine eroul persecutat.
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De la candidat la revanșă
Reluarea alegerilor din mai 2025 a arătat cât valora deja capitalul simbolic al lui Georgescu. George Simion a intrat în cursă asumându-și explicit rolul de continuator (protejat), a mers la vot alături de Georgescu și a promis că, dacă va câștiga, îl va numi premier. Pe 4 mai, Simion a câștigat primul tur cu aproape 41% din voturi, aproape dublu față de scorul lui Georgescu din noiembrie. Pe 18 mai, el a pierdut turul al doilea în fața lui Nicușor Dan, cu aproximativ 46% la 54%.
Rezultatul a arătat ambele fețe ale personajului: electoratul lui Georgescu putea fi transferat, legitimitatea lui nu. Votul pentru Simion a fost, în bună parte, un vot pentru omul care nu se afla pe buletin.
Urmează punctul final al playbook-ului.
Astăzi, Călin Georgescu este personajul cu cea mai mare încredere și cu cea mai mare intenție de vot, probabil de peste două ori mai mare decât cea a președintelui în exercițiu. Călin Georgescu este asociat cu AUR, dar păstrează distanța față de partid. Dacă astăzi ar înființa sau ar anunța că susține un nou proiect politic, probabil jumătate din electoratul AUR l-ar urma.
Interdicția de a candida se poate transforma în marele său avantaj. Un politician obișnuit trebuie să câștige alegeri pentru a-și demonstra legitimitatea. Politicianul exclus poate pretinde că legitimitatea sa este atât de mare, încât sistemul nu îndrăznește să îl lase să candideze. Afirmația poate fi contestată factual, dar are o forță politică evidentă în interiorul unui public deja convins că instituțiile acționează împotriva lui.
„Președintele interzis” devine astfel mai util politic decât candidatul obișnuit. Din acest punct, Georgescu poate deveni un factor de influență în aproape orice configurație politică, chiar dacă nu mai intră personal în competiția electorală (să nu uităm că el a fost unul din factorii care a făcut AUR să nu voteze guvernul Veștea).
În Slow Horses, adevărul devine vizibil abia atunci când cineva descoperă manualul după care au fost organizate evenimentele. În România, cunoaștem succesiunea deciziilor, vedem consecințele lor și putem identifica instituțiile care le-au luat, dar nu știm încă dacă întregul mecanism a fost rezultatul unui plan, al mai multor operațiuni suprapuse, al unor jocuri interstatale sau al unei remarcabile acumulări de erori politice.
Așteptăm raportul promis de Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024. Poate vom afla dacă a existat un playbook și cine l-a scris. Până atunci, România rămâne țara în care s-au anulat alegeri prezidențiale, dar nimeni nu a răspuns pentru ce s-a întâmplat.
20 comentarii
Ieri la 15:46 am fost din nou blocat la caudine pentru ca demasc eternitatea statului securisto-bolsevic si fabricatele gen Dumnezeila!!! Am demascat si legionarismul fabricat inca din anii 1920 de doi narodnici- bolsevici notorii, Iorga ai AC Cuza, cei doi PROFI creatori de partide antisemite, predicatori la catedre si conferinte/simpozioane/congrese internationale…Odrasla lor fiind ucraineanu’ Zeleanski!!!
Pana la urma, toti s.crocii au fost priponiti pe dosarul final de evaziune fiscala. Asta este soarta „adevaratului presedinte ales” in tara in care alt presedinte, ales 25 de ani la rand, a fost pus la zid la Targoviste impreuna cu sinistra lui sotie. Concluzie: „poporul roman” nu stie sa aleaga. Danutz demis, Mirabela presedinte, ca nu-s casatoriti in fatza Bunului Inexistent !
România caracterizata de un citat ad litteram din Ciulinii Baraganului de Panait Istrati !:;
„!Bună tara, rea tocmeala, hat-o’ n cur de randuiala „
Ma bucur ca in sfarsit a inceput sa se scrie si despre aceste lucruri. Ca ar fi trebuit sa inceapa aceasta actiune de prin august 2012, cand la referendumul cu basescu, victoria nuland l-a trimis de urgenta pe philip gordon sa ii linisteasca pe „prostii” de romani, asta este alta problema. Ce ramane important din toate astea este ca cei care ne-au manipulat atata timp si care o fac in continuare cu aroganta, sa stie ca stim. Urmatoarea etapa ei o cunosc deja, unii dintre noi o cunosc si ei, marea majoritate doar a inceput sa o intuiasca.
E inutil să faceţi scenarii şi să consumați atâta energie pentru a cosmetiza un abuz unic ȋn Europa. Asta cu „manevrele” pe tik-tok era la îndemâna oricui, oricare candidat putea folosi reţelele de socializare pt. o expunere cȃt mai mare, nu e nimic ilegal… ba chiar, Ciolacu de ex. a avut o expunere mult mai mare decat Georgescu. Lucrurile sunt foarte simple şi se referă la votul oamenilor. Iar oamenii văd aşa: cam tot ce mişcă ȋn ţară a ajuns pe mȃna unor companii străine (comerţ, bănci, energie, pharma, telecomunicaţii, servicii diverse, industrie, agricultură etc), avem baze militare străine de parcă am fi sub ocupaţie. Străinii deţin pȃrghiile, tot ei fac marile profituri (romȃnii plătesc din ce ȋn mai scump) şi atunci e limpede că tot străinii decid cine trebuie să conducă ţara. Influenţa lor este omniprezentă. Alegerile au fost anulate la intervenţie străină (SUA şi Franţa au fost cele mai active). Bun, unii romȃni acceptă aceste lucruri (şi ştim şi de ce, nu-i ȋnvinuim). Alţii nu mai acceptă, ei consideră că s-a ajuns prea departe. Şi se pare că aceştia din urmă sunt mai mulţi, vom vedea la vot (dacă nu se va anula din nou, pȃnă iese cine trebuie). E atȃt de simplu…
Si eu cred ca autorul incearca sa justifice persecutiile la care este supus Georgescu, dar românii isi dau seama ca toata argumentatia este cusuta cu ață alba. De asemenea, interzicerea lui Georgescu si a Dianei Sosoaca să participe la procesul electoral a fost insuficient sau deloc argumentată, ceea ce demonstreaza ca nu mai exista democratie in aceasta țară.
Calin Georgescu este supus unei HARTUITI politice și PROCESE-POLITICE instrumentate de procurorii DIICOT la ordinul celui ilegal la Palatul Cotroceni adică „DUNGA ROSIE”!.
Stiam ca agentii sovietici de aici au cer e Bellu bramburit, insa insistentza Tica loasa pe „mafie” acolo unde e vorba de Comintern si Securitate, precum si de ideologia genocidului corespunzatoare ma determina sa-l amintesc pe cominternistul Trump vizavi de jurnalistul care l-a atins la lingurica…
@ Dacă așa funcționează la ”Roșu Împărat”, e poveste veche, rămasă și după poveștile lu’ Nistorescu ?
România e stat mafiot. Serviciile secrete primesc ordine de la mafioți. Mafioții au acaparat aproape tot: ONG-uri, partide „pro-occidentale”, parlament, guvern, Justiție, posturi de conducere bine plătite etc. Și presa ticăloasă, care ne aburește cu articole scrise de slugi ale mafioților. Cel care a scris mizeria de mai sus a făcut-o la ordin. Prea multe tâmpenii cu scop de manipulare. Dar mafia nu poate distruge sufletul poporului. Patriotismul nu e curent politic, e celula vie a nației. O să treacă și dictatura asta, dar rămâne istoria ticăloșiilor ei. Deocamdată băgați la cap, mafioților, Călin Georgescu e deținut politic pentru că e iubit de români.
In aceasta dictatură criminală cenzura e arma proștilor.
Dumnezeila nu a fost lasat din brate, altfel nu asistam la amanari/paraamanari ale sentintelor…Numai de-al de nea Vasile il mai tine in bratele zdravene de pro let…Nepotul/odrasla lu cominternistu Andre Breton
si-a indeplinit misiunea prin declaratia de altfel nespecifica in Comintern, care nu recunoaste nimic, dar a operat intre dusmanii ideologiei genocidului…
Eu am sesizat nedreptatea și ilegalitatea uriașe făcute Dianei sosoaca. Atunci mi.am dat seama că suntem Intr o mafie compusă, justiție, politic, servicii. De la interzicerea ei pentru niște vorbe, s a putut și se poate orice. Eu nu l as vota pe Georgescu, îmi displace recursul sau excesiv la elementul religios, dar cita persecuție se exercită acum e abominabil.
Guru s-a mai învârtit de un dosar – se vede că acționează aiurea, ceea ce arată că nu mai beneficiază de sfaturile „colegilor de la SIE”, s-or fi săturat și ăia de inepțiile pe care le debitează și l-au lăsat din brațe.
„…. îi permitea să se prezinte drept un om din afara sistemului……” In primul rand politicienii au scos in spatiul public cum ca a aparut din neant, e complet necunoscut………… Populatia il stia de la OTV, unii, iar altii, multi nu putini au preluat ce a afirmat din prima clipa politicul, organele ce doreau sa-l inlature. Asta am vazut noi in spatiul public.
Ce ni se transmite de fapt? Ca Georgescu nu ar fi creatia Comintern, ci a unei forte invizibile care a aplicat o „metoda MI5″…Ni se mai transmite ca Georgescu a fost „votat de peste doua milioane”de „romani” si nu
greblat pe tablete!!! Iti transmit eu o metoda Comintern: te faci ca ataci un individ prin a-l „prezenta omni prezent”, cu scopul real lobby-ist!!!
,, Așteptăm raportul promis de Nicușor Dan despre anularea alegerilor din 2024,,Eu nu mai astept raportul .,citesc din presa ce a declarat Thierry Breton ( fost europarlamentar francez )
: „Am făcut-o în România și, evident, va trebui să o facem, dacă va fi necesar, și în Germania”. Nici nu se fereste sa se autodenunte !
Există ceva mai grotesc,mai comic,mai extremist, decât guru calinache?Nu cred!
Există ceva și mai și: cristelnița gurului.
Greu de zis…deși este evident că e o casă în care cântă găina, competiția e strânsă. Pantaloni roșii se detașează la scrâșnit în engleză, dar aruncă și o doamna o petardă cu ”there was so much bruiaj” și revine în fruntea clasamentului.
Cand un singur om (Iohannis) hotaraste sa anuleze alegerile reverificate si legalizate de institutiile abilitate deoarece n-a castigat seful spagarilor PSD (Ciolacu), e mafie si terorism, nu e democratie.