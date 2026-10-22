Radiografia lui CTP după schimbarea puterii. Ironii la adresa noului Guvern și a „drăgălelii” prezidențiale

Schimbarea de putere de la București a generat un comentariu din partea gazetarului CTP. Într-o postare pe pagina sa de pe o rețea de socializare, analistul a judecat ceremonia de la Cotroceni, gesturile noilor miniștri și discursul președintelui Nicușor Dan.

Un prim aspect remarcat de jurnalist este raportarea membrilor Cabinetului la jurământul religios. „La învestire, guvernul Niculescu s-a poziționat destul de variat față de Dumnezeu”, notează gazetarul, cu referire la extremele din rândul demnitarilor: de la miniștrii care au evitat semnul crucii, până la titularul de la Agricultură care „și-a făcut trei cruci înnădite”.

Totuși, CTP critică formula consacrată de la finalul ceremoniei. „«Așa să-mi ajute Dumnezeu!» a glăsuit toată lumea, cu mai mult sau mai puțin patos. Să-mi fie iertat, dar această expresie este o jignire adusă Celui de Sus. E o directivă dată de om lui Dumnezeu: Numai dacă fac cum am jurat, să mă ajuți negreșit”, explică jurnalistul, cu precizarea că formula populară „Doamne ajută!” ar reflecta o smerenie mult mai autentică.

Ironii pentru tonul președintelui și apărarea lui Bolojan

Atitudinea relaxată a președintelui Nicușor Dan din timpul ceremoniei a devenit, de asemenea, ținta ironiilor. Formula de adresare folosită de șeful statului către noii miniștri i-a trezit amintiri din perioada comunistă.

„Președintele Dan, tot numai zâmbet, s-a adresat, în premieră absolută, miniștrilor guvernului Niculescu: «Dragi membri ai guvernului…». În mintea mea cea rea, drăgăleala asta mi-a sunat ca: «Dhragi tovahrăși și phretini…»”, punctează CTP. El subliniază dificultatea de a asocia apelativul „dragă” cu figuri politice controversate din noul Guvern, precum miniștrii Zamfir, Barbu, Intotero sau Neacșu.

Pe de altă parte, Cristian Tudor Popescu i-a luat apărarea fostului premier Ilie Bolojan, vizat de critici pentru decizia de a vota noul Cabinet susținut de PSD. În ciuda atacurilor murdare lansate anterior de social-democrați, votul liderului PNL demonstrează o altă statură politică, afirmă gazetarul. Bolojan „s-a dovedit capabil de o rațiune mai înaltă în ce privește viitorul României și al PNL”, apreciază gazetarul.

Atac la Donald Trump pe tema războiului din Ucraina

Pe plan extern, analiza se încheie cu o critică acidă la adresa lui Trump și a comportamentelor sale. CTP amendează declarațiile recente ale lui Donald Trump, care a afirmat că Rusia „s-a purtat destul de bine” și nu a escaladat conflictul.

Jurnalistul a descris discursul liderului american drept o încurajare macabră a violenței. „Craniul vorbitor de la Washington reproșează Rusiei că nu a reușit să înghită Ucraina și să-i extermine pe ucraineni”, scrie analistul pe rețeaua de socializare.

În final, CTP reamintește retorica inițială a lui Vladimir Putin. Liderul de la Kremlin a asimilat invazia cu un act de violență dus la capăt cu o „cruzime îngrozitoare”. CTP susține că este un act pe care Trump pare să îl valideze indirect prin discursul său, concluzionează gazetarul.