INTERVIU Un profesor din Texas spune cine ar putea câștiga Casa Albă. „Trump are tendințe autoritare”

Victoria democraților în alegerile intermediare pentru Congresul SUA reprezintă mai degrabă o înfrângere a lui Donald Trump și a mișcării MAGA decât un simplu succes electoral al opoziției, consideră Chris Davis, profesor de istorie la Lone Star College din Houston, Texas, statul care a produs o surpriză în scrutinul de pe 3 noiembrie. „Amploarea victoriei din Texas este cu adevărat șocantă”, adaugă profesorul american, în interviul pentru Cotidianul.

Chris Davis este profesor de istorie și științe umaniste la Lone Star College din Houston, Texas. A absolvit Universitatea St. Thomas din Houston în 1999, cu o diplomă în limba și literatura engleză. Și-a continuat studiile în Europa. În 2004, a obținut un master în studii culturale la Universitatea Jagiellonă din Cracovia.

A studiat apoi la Universitatea Oxford, unde a obținut un master în cercetare istorică în 2006 și un doctorat în istorie modernă în 2013. A lucrat și ca asistent de cercetare la Centrul de Studii Europene din cadrul St Antony’s College, Universitatea Oxford.

Chris Davis a predat și în România, ca lector invitat la Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București.

– Domnule profesor Davis, vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Aș dori să vă întreb cum interpretați rezultatele alegerilor. Asistăm la o victorie a democraților sau la o înfrângere a lui Donald Trump?

Chris Davis: Cred că este o combinație între cele două, dar probabil mai degrabă a doua variantă: o înfrângere pentru Donald Trump și mișcarea MAGA și, chiar și la nivel statal și local, o respingere a formei actuale a Partidului Republican.

Corupția, „o temă importantă” a alegerilor din SUA

– Sunteți profesor la Lone Star College din Houston, Texas, un stat în care, dacă nu mă înșel, democrații nu au mai câștigat alegeri la nivelul întregului stat din anii ’90. Cum explicați acest vot într-un bastion tradițional republican?

Chris Davis: Amploarea victoriei din Texas este cu adevărat șocantă, chiar și pentru comentatorii politici și sociologi. Explicația are mai multe componente.

Alegătorii par să se fi săturat de comportamentul lui Trump. Inflația și prețurile benzinei sunt mai mari decât atunci când Joe Biden a părăsit funcția și, cu toate acestea, pentru mulți alegători, Trump părea mai preocupat să construiască sau să redenumească monumente în onoarea sa la Washington, D.C.

În plus, alegătorii tineri și cei independenți s-au orientat masiv către democrați.

Corupția, atât la nivel statal, cât și federal, a fost o temă importantă a acestor alegeri. Alegătorii au văzut cum averea familiei Trump a crescut cu miliarde de dolari, în timp ce aceasta investea în companii care ulterior câștigau contracte guvernamentale importante sau beneficiau de politicile administrației.

Și, bineînțeles, războiul din Iran este extrem de nepopular.

În plus, tacticile republicanilor, care au redesenat anul acesta circumscripțiile electorale pentru a-i avantaja, teoretic, pe alegătorii mai conservatori, s-au întors complet împotriva lor.

Aplicarea violentă și nediscriminatorie a politicilor de imigrație ale lui Trump a contribuit, de asemenea, la o reacție împotriva lui Trump și a Partidului Republican, în special în comunitățile hispanice și suburbane.

„Republicanii au avut candidați foarte slabi”

Ce altceva? Trump și republicanii din Texas au susținut puternic marile companii de inteligență artificială și construirea unor centre de date uriașe în Texas, lucru nepopular la nivel național, statal și local.

În cele din urmă, republicanii au avut candidați foarte slabi, mulți dintre ei aleși personal și susținuți de Trump. Printre aceștia s-a numărat candidatul republican pentru Senat, Ken Paxton, care fusese anterior pus sub acuzare pentru corupție, fusese prins având o relație extraconjugală și a refuzat să participe la dezbateri cu adversarul său democrat, James Talarico.

În schimb, democrații au propus candidați mai moderați în state precum Texas, Georgia și Kansas, oferind alternative mai atractive republicanilor în regiuni tradițional conservatoare.

Pentru majoritatea alegătorilor care au votat cu democrații în acest ciclu electoral, chiar și unul sau două dintre motivele enumerate mai sus au fost suficiente pentru a vota împotriva republicanilor.

Împreună, toate acestea au produs așa-numitul „val albastru”, care a adus democrații în funcții elective la o scară nemaiîntâlnită de o generație.

Interesant este că victoria democraților nu s-a limitat la alegerile cu vizibilitate mare, precum cele pentru senator, guvernator sau viceguvernator.

Democrații au câștigat și competiții importante la nivel statal și local, inclusiv majoritatea locurilor din legislativul statului și toate cele patru funcții de judecător la Curtea Supremă a statului aflate în joc.

„Trump este preocupat de moștenirea sa politică”

– Ce înseamnă această nouă dominație democrată în Congres pentru Donald Trump?

Chris Davis: Începând din ianuarie 2027, odată cu instalarea noului Congres controlat de democrați, Trump va trebui fie să facă compromisuri în privința priorităților legislative ale democraților, fie să își intensifice politicile și agenda politică, folosindu-se de dreptul de veto împotriva legilor cu care nu este de acord.

Nu a fost nevoit să se confrunte cu o asemenea situație în niciunul dintre cele două mandate prezidențiale ale sale.

În plus, probabil va trebui să gestioneze numeroase investigații privind activitatea administrației sale.

Noul Senat controlat de democrați nu va avea o „supermajoritate”, ceea ce înseamnă că Trump va putea în continuare să blocheze legi prin veto, obligându-i pe democrați să colaboreze cu republicanii și să facă compromisuri dacă vor să adopte reforme importante.

Va fi interesant de văzut cum va reacționa Trump la toate acestea.

S-ar putea concentra mai mult pe politica externă, așa cum fac adesea președinții americani în ultimii doi ani de mandat, și ar putea căuta un compromis în privința imigrației.

Un lucru este sigur: Trump este preocupat de moștenirea sa politică.

Prevăd că va continua să construiască proiecte și monumente în Washington, D.C., chiar dacă preocuparea sa constantă pentru acestea i-a îndepărtat pe mulți alegători care se confruntă cu dificultăți financiare.

„Trump va renunța la unele dintre tacticile mai agresive folosite pentru aplicarea politicilor sale de imigrație”

– Cum va influența victoria democraților politicile administrației Trump? Va adopta administrația o poziție mai dură sau se va îndrepta către o abordare mai moderată?

Chris Davis: Nu cred că victoria democraților va influența într-o măsură foarte mare politicile administrației Trump, deși cred, pe baza unor interviuri recente ale lui Trump, că va renunța la unele dintre tacticile mai agresive folosite pentru aplicarea politicilor sale de imigrație. Dar aceasta este o speculație.

Cred că o influență mai mare ar putea veni din partea republicanilor care vor candida pentru Congres și pentru președinție în 2028.

Dacă mai mulți republicani importanți, inclusiv unii care fac parte în prezent din propriul său cabinet sau pe care îi consideră rivali demni de luat în seamă, vor începe să critice administrația Trump, acesta ar putea să își tempereze unele politici, în special în privința Iranului.

Dar numai dacă va considera că acest lucru îi va afecta moștenirea politică și influența asupra viitorului candidat republican la președinție în 2028. Pe de altă parte, Trump cedează rareori presiunilor venite din oricare parte a spectrului politic.

„Moștenirea lui Trump este posibila bulă speculativă din domeniul AI”

Însă, dacă prețurile alimentelor, benzinei și locuințelor, precum și dobânzile, vor continua să crească, iar el nu va oferi o soluție viabilă și va respinge compromisurile cu democrații, atunci speranțele republicanilor de a reveni în 2028 și ulterior se vor diminua dramatic.

Un alt factor care ar putea influența major alegerile și moștenirea lui Trump este posibila bulă speculativă din domeniul inteligenței artificiale.

La fel ca în cazul crizei financiare din 2008, aceasta ar putea avea un impact major asupra pieței bursiere, deoarece evaluările unui număr restrâns de companii de inteligență artificială și tehnologie generează creșteri fără precedent… până când nu o vor mai face.

Cine va fi la putere dacă și când Statele Unite vor trece printr-o corecție majoră a pieței? Rămâne de văzut!

„Nu am încredere în dorința sau capacitatea lui Trump de a contribui la găsirea unei soluții pentru războiul dintre Rusia și Ucraina”

– Ce vă așteptați să facă Donald Trump în continuare, având în vedere că se va confrunta cu un Congres mult mai ostil decât în primii doi ani ai președinției sale?

Chris Davis: Mă aștept ca Trump să testeze mai întâi cât de multe poate face în continuare fără Congres. Cu democrații controlând ambele camere, adoptarea unor legi importante va fi dificilă, dacă nu este dispus să facă compromisuri.

Ar putea încerca să emită mai multe ordine executive, să adopte măsuri de reglementare, să facă numiri în funcții și, eventual, să caute o soluție pentru încheierea războiului cu Iranul.

Nu am încredere în dorința sau capacitatea sa de a contribui la găsirea unei soluții pentru războiul dintre Rusia și Ucraina. Totuși, va trebui să țină cont de controlul Congresului asupra finanțării, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare și finanțările suplimentare destinate armatei.

Din nou, cred că Trump se va concentra asupra moștenirii sale politice, așa cum o percepe el, și, eventual, asupra influenței sale în desemnarea candidatului republican pentru alegerile prezidențiale din 2028.

„Capcana” în care pot cădea democrații

– Ar putea rezultatele acestor alegeri să influențeze cursa prezidențială din 2028? Am putea vedea o revenire a democraților la Casa Albă?

Chris Davis: Da, aceste rezultate sporesc șansele unei victorii a democraților în 2028, deși aceasta nu este inevitabilă. Alegerile de la jumătatea mandatului sunt adesea considerate un referendum asupra președintelui în funcție și a partidului aflat la putere.

America va avea cu adevărat o guvernare divizată în următorii doi ani: democrații controlează ambele camere ale Congresului, în timp ce republicanii controlează președinția și Curtea Supremă. Prin urmare, multe vor depinde de atitudinea alegătorilor și de strategia democraților care vor prelua conducerea.

Vor propune aceștia legi eficiente și relevante, care să încerce să îndeplinească promisiunile făcute de Trump în campania electorală din 2024, și anume rezolvarea problemei costului vieții și încheierea „războaielor fără sfârșit”?

Sau vor cădea democrații în aceeași capcană ca în ciclurile electorale anterioare, concentrându-se asupra unor investigații interminabile, proceduri de suspendare și teme culturale care divizează societatea, în detrimentul problemelor economice și al unei guvernări stabile?

Prevăd că alegerile din 2028 vor avea candidați foarte diferiți, în special din partea democraților, și că s-ar putea desfășura în condiții economice și internaționale foarte diferite.

„Democrații intră în ciclul electoral din 2028 cu un avantaj, dar nu cu o victorie garantată”

Amploarea câștigurilor democraților contează atât pentru aceste alegeri, cât și pentru următoarele. Victoriile ample din Texas fac ca statul și voturile sale din Colegiul Electoral să devină cu adevărat disputabile în 2028.

Dacă performanța democraților din Texas se va repeta în următorul ciclu electoral, atunci republicanii vor avea probleme politice serioase pentru mulți ani. California, New York și Illinois sunt celelalte state mari ale țării. Dacă adăugăm Texasul în tabăra democrată, succesul republicanilor devine aproape imposibil.

Rezultatele acestui ciclu electoral îi vor obliga pe republicani să cheltuiască bani și energie în locuri pe care le-au considerat sigure timp de decenii, inclusiv în state precum Kansas, Louisiana, Mississippi, Georgia și Carolina de Sud.

Victoriile din Texas și din alte state care înclină în mod normal către republicani sugerează că democrații și-au extins sprijinul în rândul alegătorilor din suburbii, al tinerilor, al independenților și al unei părți a electoratului hispanic.

De asemenea, au demonstrat că niște candidați puternici pot concura cu succes mult dincolo de baza geografică tradițională a partidului. Acest lucru le oferă democraților o hartă electorală mai largă, precum și mai multe personalități cu vizibilitate națională.

Aș spune, așadar, că democrații intră în ciclul electoral din 2028 cu un avantaj semnificativ, dar nu cu o victorie garantată. Succesul lor va depinde de candidatul desemnat, de economie și de măsura în care aceste alegeri au reprezentat o realiniere politică autentică sau, în principal, o reacție împotriva lui Trump. Bănuiesc că a fost o combinație între cele două.

„Apetitul publicului pentru o nouă dramă politică legată de impeachment este aproape inexistent”

– Ar putea democrații să inițieze procedura de suspendare a lui Donald Trump? Și care sunt șansele ca un asemenea demers să aibă succes?

Chris Davis: Ar putea, într-adevăr, dar este puțin probabil să o facă. Au încercat deja de două ori să îl pună sub acuzare prin procedura de impeachment, fără succes.

Indiferent ce cred democrații și susținătorii lor despre justificarea unei încercări de a-l îndepărta pe Trump din funcție, experiența a arătat că un asemenea demers poate reprezenta o sinucidere politică pentru partidul care încearcă să suspende un președinte.

Bill Clinton a supraviețuit procedurii de impeachment și a revenit chiar mai puternic, în detrimentul republicanilor. Același lucru s-a întâmplat cu democrații în primul mandat al lui Trump.

Acestea fiind spuse, democrații ar putea încerca să inițieze proceduri de impeachment împotriva unor membri ai cabinetului Trump, începând cu secretarul Apărării, Pete Hegseth, ca un fel de premiu de consolare.

În orice caz, apetitul publicului pentru o nouă dramă politică legată de impeachment este aproape inexistent. Majoritatea analiștilor politici, atât de dreapta, cât și de stânga, consideră că orice încercare de a-l suspenda pe Trump s-ar întoarce împotriva democraților.

Trump „are tendințe autoritare”

– L-ați descrie pe Donald Trump drept un lider politic autoritar?

Chris Davis: Aș spune că are tendințe autoritare. Sprijinul său, atât explicit, cât și implicit, pentru lideri autoritari precum Vladimir Putin este îngrijorător și, pentru mulți americani, greu de explicat. De asemenea, a folosit ordinele executive mai mult decât orice alt președinte din istorie.

Acestea fiind spuse, cred că unul dintre rezultatele cu adevărat pozitive ale recentelor alegeri este faptul că sistemul democratic american, imperfect așa cum este, a rezistat.

Mulți americani au fost îngrijorați în ultimii ani de regresul democratic, și pe bună dreptate, precum și de faptul că acest experiment de 250 de ani numit democrația americană se află într-un declin grav.

Cu siguranță, sistemul are probleme, unele foarte mari. Dar, cel puțin deocamdată, pare rezistent. Instanțele și-au făcut treaba. Tacticile de redesenare a circumscripțiilor electorale s-au întors împotriva celor care le-au folosit. Restricțiile privind votul nu au făcut decât să îi încurajeze pe oameni să iasă la urne. Și chiar Trump și baza sa MAGA au recunoscut că alegerile au fost libere și corecte.

„Punctul slab al lui Ossoff” și atuurile lui James Talarico

– Ce șanse are Jon Ossoff să devină candidatul Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 2028?

Chris Davis: Jon Ossoff ar fi un candidat credibil, dar nu l-aș descrie drept favorit clar.

Un avantaj evident este că provine din sudul Statelor Unite și reprezintă Georgia, un stat care a devenit esențial pe harta electorală națională.

Un democrat care poate câștiga în sud și poate atrage alegătorii din suburbii și pe cei independenți poate construi un argument solid privind capacitatea sa de a câștiga la nivel național.

Timp de o generație, democrații au fost percepuți ca un partid al elitelor, reprezentând interesele clasei mijlocii superioare și fiind, prin urmare, rupți de clasa muncitoare și de America profundă.

Candidați precum Jon Ossoff și James Talarico, care nu poartă povara ideologică asociată liberalilor de pe coastele de est și de vest, oricât de nedreaptă ar putea fi această percepție, ar putea semnala o schimbare a modului în care democrații sunt priviți în zonele cu valori și opțiuni electorale mai conservatoare.

O altă diferență importantă în cazul acestei noi generații de democrați este capacitatea lor de a se adresa sensibilităților religioase ale Americii, în principal iudeo-creștine. Punctul slab al lui Ossoff este faptul că rămâne relativ necunoscut în rândul electoratului american la nivel național.

Și, în funcție de condițiile politice și economice din 2028, un guvernator ar putea fi mai atractiv decât un senator, datorită experienței executive dobândite la nivel statal.

Oricine va candida va trebui, de asemenea, să construiască un sprijin puternic în rândul alegătorilor afro-americani și hispanici, precum și al femeilor din suburbii.

*Nota redacției: Interviul a fost realizat în limba engleză, motiv pentru care Cotidianul își asumă responsabilitatea pentru traducere.