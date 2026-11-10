Cu o experiență de peste două decenii în presa de investigații, scoțând la lumină deficiențele instituțiilor publice din România, jurnalistul Ovidiu Vanghele a fost exclus de președintele Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni.

Fără să ofere prea multe explicații, președintele i-a ascultat întrebarea lui Ovidiu Vanghele, apoi a declarat: „În primul rând, îmi cer scuze pentru că v-am făcut să așteptați atât de mult. În al doilea rând, față de injuriile pe care mi le-ați adus, am dispus ca dumneavoastră să nu mai veniți la conferințe de presă la Palatul Cotroceni în acest mandat. Colegii mei miloși au sărit peste ordinul meu, peste dispoziția mea, v-o comunic eu, dar dumneavoastră nu o să mai veniți și nu o să mai puneți întrebări”.

Ovidiu Vanghele l-a întrebat pe președinte despre votul dat de procurorul general Cristina Chirac în cadrul Secției pentru Procurori a CSM împotriva propunerii de a fi sesizată Inspecția Judiciară în legătură cu o ingerință comisă chiar de șefa Parchetului General.

Antena 3, transmisiune live din Sala Unirii

Incidentul s-a petrecut în Sala Unirii, una dintre cele mai importante încăperi ale Palatului Cotroceni.

În timp ce Ovidiu Vanghele a fost dat afară, președintele a permis televiziunii Antena 3 să realizeze o transmisiune live din același spațiu.

Jurnaliștii acreditați pe lângă Administrația Prezidențială susțin faptul că această decizie este una fără precedent, având în vedere simbolistica pe care Sala Unirii o are.

Regula nescrisă a relației Administrației Prezidențiale cu reprezentanții mass-media spune că toate transmisiunile live și emisiunile se desfășoară în Centrul de Presă al Palatului Cotroceni.

După cum se poate vedea în videoclipul care însoțește acest material, la transmisiunea live din Sala Unirii, Antena 3 i-a adus în fața publicului pe jurnaliștii cu experiență ai televiziunii.

Situația a fost comentată și în studioul televiziunii și considerată un „moment” de Mihai Gâdea. Imaginea lui Ovidiu Vanghele a fost însă criticată de Mircea Badea care a precizat, făcând referire la jurnalist, că „este ceva rău”.

„Acum, pe domnul acesta îl știu de mult. Ceva rău…Nu am ce să discut despre el. E ceva rău. Domnul acesta a fost invitat la Controceni și filma de prin boscheți. Cred că a vrut să fie și spectaculos domnul Nicușor Dan. Sigur că puteau să-l refuze la intrare. «Du-te prietene. Ți-a fost ridicată acreditarea» și cu asta basta. Nu e spectaculos că i-a ridicat ăstuia acreditarea, ci că el era în aria de răspândire a lui Nicușor. Acum, asta e…„ , a declarat Mircea Badea.

Simbolistica Sălii Unirii

Sala Unirii este cea mai reprezentativă sală de recepție a Palatului Cotroceni. Aici sunt organizate cele mai importante ceremonii de stat, recepții oficiale și întâlniri ale președintelui.

Simbolistica sălii este legată de ideea de unitate și continuitate a statului român.