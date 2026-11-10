Principalele declarații ale președintelui

Am considerat util să avem un dialog la sfârșitul crizei politice. A fost o perioadă dificilă pentru români, am avut un an cu nivelul de trai care a scăzut, apoi a continuat să scadă și o incertitudine în care dezbaterile politice ale partidelor au degenerat.

A fost o perioadă în care am pierdut timp prețios noi toți, o perioadă emoțională. Și tocmai pentru că a fost o perioadă foarte inflamată au fost lucruri pe care nu le-am spus.

E un moment în care cu mai puțină emoție putem să ne uităm la poza de ansamblu și să ne uităm în viitor.

Voi răspunde în esență la patru întrebări. Prima: Care e situația financiară și de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating. A doua: De ce – deși am toată simpatia pentru simpatizanții AUR – aducerea AUR la guvernare ar fi însemnat o prăbușire economică și afectare a securității statului. A treia: de ce alegerile anticipate ar fi dus la o prăbușire economică rapidă. A patra: de ce e o iluzie că PNL și USR, cu scorul din Parlament, dacă ar fi avut sprijinul președintelui, ar fi putut guverna fără PSD.

Important este că am avut o rectificare și prin asta România a dovedit că și-a păstrat angajamentele financiare. Am avut o săptămână de obligațiuni care s-a desfășurat foarte bine. Am dovedit că România are încrederea pieței financiare.

Ce are de făcut guvernul viitor nu vreau să spun foarte multe. Cred că suntem într-un moment în care oamenii știu ce așteptări au de la clasa politică și invers.

De ce e crucială evaluarea agențiilor de rating

Prima întrebare, de ce e crucială evaluarea agențiilor de rating. Deficitul pe 2026 e de 150 de miliarde de lei. Înseamnă cât tot PNRR pe 5 ani, sau 2.500 km de autostradă de la zero, sau 45 de spitale regionale. Sunt bani pe care îi cheltuim fără să îi avem. Dintre ei, 60 de miliarde de lei sunt doar dobânzile la datoriile deja acumulate.

Trebuie să fim calmi, nu suntem singuri în această situație, dar e absolut obligatoriu ca traiectoria fiscală asumată față de piețe să fie păstrată. Orice abatere de la această traiectorie fiscală înseamnă că România nu e credibilă și este în risc să nu-și plătească datoriile. Ce s-ar întâmpla dacă agențiile de rating ne-ar reduce ratingul?

Există fonduri de investiții sau de pensii care în această ipoteză trebuie să se retragă din România, și asta înseamnă că trebuie să ne împrumutăm de la alții, mai scump. Și dacă nu sunt destui de la care să ne împrumutăm, trebuie să vină FMI. Dar FMI vine tot timpul cu condiții drastice de ajustare fiscală. Fie că vine sau nu, fie că sunt investitori sau nu curba de corectare a deficitului va fi mult mai agresivă decât acum.

Cele mai mari capitole de cheltuieli sunt salariile și pensiile, foarte greu de crezut că poți avea o reducere drastică a deficitului fără să te atingi de capitolele astea. Dacă cresc ratele cu care statul se împrumută crește tot. La oameni e dureros, dar la firme vedem că multe dintre ele sunt la limită și nu mai suportă o ridicare și mai multă a ratei cu care ele se împrumută și evident că așa cum s-a întâmplat în multe exemple de downgradare a dus la închideri de firme și șomaj. Cursul de schimb afectat și cât durează să ieși din asta: Am o situație că media este 6-7 ani. De fiecare dată când ai pierdut încrederea pieței financiare îți ia ani de zile. România a pierdut-o în 2008 și a recâștigat-o în 2014.

Aceasta a fost prima întrebare. Rezumatul: O situație financiară pe care trebuie să o privim cu calm, dar respectarea țintelor deficitului este obligatorie.

„De ce am exclus AUR de la guvernare

Întrebarea doi, de ce am exclus AUR de la guvernare. O să încep tangențial o discuție despre simpatizanții AUR, pentru care am toată simpatia. Și îmi pare rău că nu am avut mai multe ocazii de a dialoga și dialogul a fost înlocuit din toate părțile cu slogane. Am simpatie pentru că am fost în situația de a critica statul, de a participa la sute de proteste, de a da statul în judecată de sute de ori, de a nu câștiga și nu se întâmpla nimic, înțeleg foarte bine ce înseamnă să fii revoltat pe statul român. E principalul motiv pentru care simpatizanții AUR simpatizează AUR. Dacă ești partid politic care reprezinți milioane de oameni nu mai e suficient să protestezi.

Trebuie să dai garanția oamenilor că dacă ajungi să guvernezi ești suficient de încredere, predictibil și știi unde vrei să ajungi. AUR nu este în situația asta azi. O să exemplific: AUR la guvernare ar fi însemnat într-o săptămână retrogradarea ratingului de țară.

Nu trebuie să demonstrez nici eu, nici alții că AUR e un partid populist.

Toate cele trei mari agenții de rating o spun clar: venirea AUR la putere înseamnă scăderea ratingului de țară.

E suficient ca piața financiară să te numească populist și să se comporte cu tine ca atare și asta e situația. AUR e considerat partid populist de toată piața finaciară, investitori, piețe de rating. Am zeci de studii care spun că într-o țară în cate un partid populist ajunge la guvernare crește rata dobânzii cu care țara se împrumută.

Și revin că suntem la limită cu curba de ajustare fiscală care nu permite creștere a nivelului dobânzii azi. Toate agențiile de rating o spun cu subiect și predicat că accederea AUR la putere e motiv de scădere a ratingului. Economia, investițiile, finanțarea merg pe încredere. Și AUR nu prezintă încredere. Pe palier financiar: Nu au plan de țară sustenabil, spun că reduc taxele dar vor răscumpăra toate investițiile, vor reindustrializare.

Apoi când ai un partid a cărui carte de vizită este scandalul, inclusiv în Parlamentul României, e previzibil că odată ajuns la putere va crea conflicte și va afecta stabilitatea administrației. Avem toate declarațiile împotriva Occidentului, băncilor, investitorilor străini, împotriva unor țări cu invetiții în România. Dacă ești consultant economic și vine o companie franceză să investească în România, tu consultant îți amintești că ai un partid la guvernare care a spus că Franța e dictatură comparabilă cu Iranul, că România e colonie franceză și mai bine îi spui: „Mai bine nu România de data asta”. Și îi spui că a promis case cu 35.000 de euro, a luat datele din buletin ale românilor și după aia a zis că e marketing electoral.

AUR este un partid izolaționist

Și îi mai spui că nu ești sigur că în condiții de criză va ține România sigură. AUR e un partid izolaționist, spune că nu-l interesează cumva relațiile cu partenerii. Și dacă în economie e nevoie de încredere să te integrezi în lanțul de producție, în securitate încrederea e cu atât mai importantă. Nu poți să ai securitate fără să fii integrat într-o rețea de parteneri

A avea un parteneriat înseamnă că acel partener îți dezvăluie informații importante pentru propria sa securitate

AUR e un partid izolaționist, care spune că nu-l interesează relațiile cu partenerii. Și dacă în economie e nevoie de încredere ca să te integrezi în lanțuri de producție, în securitate încrederea e cu atât mai importantă.

Câteva exemple de raportare AUR la parteneri. SUA și NATO: Poți să ai încredere când a votat împotriva prezenței trupelor americane în România? Sau împotriva legii de doborâre a dronelor? Sau când a mulțumit că ai exclus țara lui din Visa Waiver? Sau când a spus că îl susține pe un anume Georgescu care spune că baza de la Kogălniceanu este pentru a ataca Rusia și scutul de la Deveselu e o rușine diplomatică pe care o va reevalua?

Pe UE: Cum poți cu AUR la guvernare să te integrezi în mecanisme europene pe flancul estic când acest partid spune: Conducerea degenerată de la Bruxelles, Idiocrația de la Bruxelles, comisari sovietici sau care taie tortul care reprezintă integritatea teritorială a unui stat european. Cum vei păstra Franța care coordonează eforturile de apărare când Franța ”e o dictatură ca Iranul” și tot ce am spus

Cum poți coordona procesul de aderare a Moldovei la UE când spui că Moldova e o dictatură susținută de Ursula von der Leyen

O prezență AUR la guvernare duce la partenerii noștri o întrebare legitimă: România va continua să-și respecte angajamentele pe care și le-a luat?

De ce alegerile anticipate ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei

Întrebarea 3: de ce alegerile anticipate ar fi dus la prăbușirea ratingului și a economiei?

Se bazează pe tot ce am spus mai devreme. Din nou, ce face o agenție de rating este să spună investitorului care este riscul de a investi într-o țară. Să spunem că suntem analist la o agenție de rating și suntem o țară care mai are 4-5 luni cu un guvern și partidele se vor înjura și mai abitir ca până acum, care mai avem un partid cu 40% în sondaje și s-a certat cu toată lumea, intern, extern, parteneri, bănci, țara se împrumută cu 150 miliarde lei pe an și tu analist de investiții tre să recomanzi unui investitor dacă să investească în țara respectivă sau să se reorienteze în altă parte în lumea largă. Care credeți că ar fi fost răspunsul pe care l-au și sugerat în evaluări?

De ce e o iluzie că PNL – USR ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD chiar dacă președintele îi susține

Ultima întrebare: De ce e o iluzie că PNL – USR ar putea să guverneze fără un dialog cu PSD chiar dacă președintele îi susține. În mod democratic o parte dintre români susțin PNL și USR, mulți dintre ei m-au votat și votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi și le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari: Cea mai bună opțiune e PNL – USR, perfect. Mai spun PSD e un partid nociv, își protejează clientela, perfect. Dar mai spun: Dacă președintele susținea, erau la guvernare PNL – USR. Asta e complet fals pentru că pur și simplu 30% e mai mic decât 50% și ca să guvernezi trebuie să ai 50% și niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența.

S-a mai spus că președintele putea să împiedice moțiunea de cenzură. Niciun președinte, în nicio țară democratică nu poate să împiedice sau să acționeze într-un fel sau altul.

Și am mai auzit două mari idei despre o posibilă guvernare PNL-USR. Să aducem la guvernare PSD și AUR, să eșueze și după aceea să aducem PNL și USR și am răspuns la întrebarea asta în detaliu mai devreme, însemna să aruncăm în aer țara asta.

A doua: Alegeri anticipate. Din nou, am răspuns, am arătat ce-ar fi însemnat pentru economia românească în momentul în care ne aflăm să facem alegeri anticipate: downgradare și scădere bruscă a nivelului de trai. Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în parlament ai două opțiuni: Reușești o coaliție majoritară, da, nu vei face tot ce ți-ai propus pentru că ești într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție și speri să faci mai mult în alegerile viitoare. Dar e ilogic să acuzi arbitrul că 30% e mai mic decât 50%, nu e treaba arbitrului.

Și vreau să mai spun un singur lucru, într-un registru personal: am văzut mulți oameni la televizor într-o echipă politică, o cheie eroică, ne luptăm cu PSD, guvernăm în același timp, ne luptăm cu Sistemul, cu președintele care susține și PSD și Sistemul, foarte bine până aici. Dacă n-ar fi fost alții în același timp să nu vină tot la președinte să spună: N-ai putea tu să vorbești cu PSD? Că noi nu putem. Sau una, sau alta, dacă avem o minimă decență.

Întrebări și răspunsuri:

Dacă procurorii șefi își fac treaba. Cazul zborurilor private: Procedura de numire a procurorilor șefi a fost prevăzută de lege. Nu sunt procurorii propuși de PSD. Au fost procurori care s-au înscris și consider că față de situația din ministerul public, alegerea este una bună. O să vedem rezultatele pe care ei le au. Din informațiile mele șefii de Parchete lucrează la un raport.

Măsuri comune cu Bulgaria în contextul incidentelor. Dacă schimbarea politică din Bulgaria va influența: N-o să mă pronunț pe situația politica din Bulgaria, respect partenerul nostru. Dna președinte va veni n decembrie în România. România Bulgaria și Turcia realizează operațiunea de deminare din Marea Neagră. La Ankara a fost extinsă la protejarea infrastructurii critice. Cooperăm pe înființarea HUB-ului de la Marea Neagră.

Dacă știe că la alegeri a fost votat ca fiind răul cel mai mic și se simte eliberat de angajamente: Am încercat să răspund prin această lungă prezentare. Eu sunt aceeași persoană pe care oamenii au votat-o. Față de contextul politic pe care românii l-au dat, am luat cele mai bune decizii cu 2 sau 3 obiective pe care le-am promis alegătorilor: că voi păstra direcția pro-occidentală și stabilitatea financiară.

Românii nu au încă acces la informații despre dosare din comunsim: Susțin orice formă de cunoaștere a istoriei recente, mai ales că mulți încearcă să o glorifice.

Dosarul Pașca – niciun reprezentant al statului nu apare ca inculpat în dosar: Dosarul Pașca nu este finalizat. A fost făcută o primă acuzație, investigațiile continuă.

Prescripție și decizii ale Curții de Justiție ale UE: Păcatul este la Parlament. Noi am avut o lege în Cod penal neclar în ceea ce privește perioada suplimentară de cercetare a infracțiunilor, CCR a spus că acel text de lege este neclar, apoi Parlamentul trebuia în 45 de zile să opereze modificarea, nu a operat-o.

***

Nicușor Dan a anunțat aseară că va susține o conferință de presă. Ultima dată când președintele a răspuns jurnaliștilor la Palatul Cotroceni a fost în luna aprilie, când a anunțat numirile șefilor marilor parchete.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a precizat președintele într-un mesaj postat pe rețelele sociale.

Nicușor Dan, conferință de presă după instalarea Guvernului Niculescu

Aceasta este prima conferință de presă pe care președintele României o susține după instalarea Guvernului Niculescu, care a încheiat criza politică de la București.

Subiectul central al întâlnirii cu jurnaliștii va fi criza politică pe care a traversat-o România și care i-a lăsat pe cetățeni cu mai multe semne de întrebare.

De la momentul demiterii lui Ilie Bolojan, președintele a desemnat patru candidați pentru funcția de prim-ministru. A patra nominalizare, cea a lui Luca Niculescu, a reușit să formeze un guvern alături de PSD.

Președintele a fost criticat de o parte a societății că s-ar fi implicat prea mult în negocierile pentru Guvern sau că ar fi ținut partea PSD.

Această conferință vine la o zi după declarațiile pe care șeful statului le-a susținut alături de Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, în timpul vizitei acesteia la București.

Principalele teme de discuție ale celor doi au vizat securitatea la Marea Neagră și investițiile în domeniul apărării. Ulterior, Ursula von der Leyen a părăsit Palatul Cotroceni și a mers la Palatul Victoria, acolo unde s-a întâlnit cu premierul Luca Niculescu.