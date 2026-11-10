VIDEO CTP revine la propunerea ca românii fără Bacalaureat să nu aibă drept de vot: Ar fi bine pentru igiena morală și mentală a acestui popor

Cristian Tudor Popescu susține în continuare că românii care nu au promovat examenul de Bacalaureat nu ar trebui să aibă drept de vot. Invitat într-o ediție a podcastului „Aproximativ TAKEOVER fără Gojira”, moderată de Mihai Bendeac, CTP a reluat o propunere făcută în 2018. El consideră că promovarea Bacalaureatului ar trebui să fie o condiție pentru participarea la alegeri, deoarece examenul ar certifica maturitatea cetățenilor.

În timpul discuției, Mihai Bendeac l-a întrebat pe jurnalist dacă poate aduce argumente împotriva introducerii unui prag psihometric obiectiv de competență pentru exercitarea dreptului de vot. Cristian Tudor Popescu a răspuns că a susținut deja un astfel de test, inclusiv pentru persoanele care vor să ajungă în Parlament.

Întrebat din nou dacă are vreun argument împotriva unei asemenea condiții, jurnalistul a răspuns:

„Nu am niciun argument împotrivă.”

CTP a explicat apoi că propunerea sa merge mai departe de testarea competențelor celor care ocupă funcții publice. În opinia sa, dreptul de vot ar trebui condiționat de promovarea examenului de Bacalaureat.

„Am spus că nu ar trebui să aibă drepturi să voteze dacă nu are bacalaureatul. Bineînțeles că a urmat un tsunami de înjurături”, a declarat jurnalistul.

El și-a justificat poziția prin faptul că Bacalaureatul era cunoscut în trecut drept examenul de maturitate. În opinia sa, această maturitate ar trebui demonstrată înainte ca un cetățean să poată participa la alegeri.

„Cel care nu îl absolvă, se va bucura în continuare de toate drepturile ca cetățean al acestei țări, cu excepția dreptului de a vota. Ceea ce am considerat că ar fi bine pentru igiena morală și mentală a acestui popor”, a afirmat Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul a făcut aceeași propunere în 2018

Nu este prima dată când Cristian Tudor Popescu susține condiționarea dreptului de vot de promovarea Bacalaureatului. În mai 2018, jurnalistul a prezentat aceeași idee într-o intervenție la Digi24, în cadrul unei discuții despre viitorul României și rolul educației în societate. La acea vreme, CTP susținea că fiecare cetățean ar trebui să promoveze Bacalaureatul pentru a putea vota după împlinirea vârstei de 18 ani.

„Propun ca, odată cu dreptul de vot la 18 ani, fiecare cetățean să mai aibă o obligație: să-și ia bacalaureatul. Dacă nu-l prezintă, nu e nicio problemă. Rămâne cetățean cu aceleași drepturi, dar nu votează”, declara jurnalistul la Digi24.

CTP argumenta atunci că examenul ar trebui regândit, astfel încât să evalueze nu doar cunoștințele școlare, ci și maturitatea celor care îl susțin. Jurnalistul respingea și ideea că o asemenea măsură ar reprezenta o discriminare. El susținea că toți cetățenii au posibilitatea de a urma o formă de învățământ și de a susține examenul. În viziunea sa, educația ar trebui să reprezinte principala direcție de dezvoltare a României, iar schimbările din societate ar trebui să înceapă prin îmbunătățirea sistemului de învățământ.