Cota de aprobare a președintelui Donald Trump se menține la 32%, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos

Cota de aprobare a președintelui american Donald Trump se menține la nivelul de 32%, aproape de cel mai slab rezultat din cariera sa politică, fiind puternic afectată de preocupările naționale legate de creșterea prețurilor și de înfrângerea înregistrată de Partidul Republican în alegerile legislative, arată datele unui sondaj Reuters/Ipsos publicat luni.

Cota de aprobare a lui Donald Trump rămâne la 32% li după alegerile midterms

Procentul cetățenilor americani care aprobă activitatea lui Donald Trump la Casa Albă a rămas constant la 32%, nivel nemodificat față de două cercetări sociologice precedente realizate de Reuters și Ipsos la sfârșitul lunii octombrie și începutul lunii noiembrie.

Acest rezultat este cu doar un punct procentual peste cota minimă istorică a carierei sale politice, înregistrată la mijlocul lunii octombrie, când sprijinul s-a situat la 31%.

Sondajul menționat a fost desfășurat online la nivel național în perioada 6-9 noiembrie, pe un eșantion de 1.705 adulți din Statele Unite, având o marjă de eroare de aproximativ două puncte procentuale.

Partidul Republican a pierdut controlul asupra ambelor camere ale Congresului Statelor Unite în urma alegerilor de la mijlocul mandatului din 3 noiembrie.

Democrații au obținut cel mai important succes în Camera Reprezentanților din 2008 încoace și au câștigat mandate în state tradițional conservatoare precum Kansas, Carolina de Sud și Texas, în timp ce unele curse electorale au rămas încă indecise.

Eșecul electoral republican este pus pe seama nemulțumirilor legate de costul vieții și de evoluția economică.

Percepția publică privind costul vieții, economia și politica de imigrație

Doar 21% dintre cetățenii americani evaluează pozitiv gestionarea costului vieții de către președinte. Războiul declanșat de administrația americană împotriva Iranului în luna februarie a provocat scumpirea carburanților și a afectat bugetele gospodăriilor. Nivelul redus de aprobare pe acest segment a afectat direct candidații republicani din Congres.

În același timp, politicile de imigrație ale președintelui beneficiază de o susținere de 38%, un scor superior celui obținut pentru gestionarea economiei, unde sprijinul public se oprește la 25%.

Un procent de 81% dintre alegătorii republicani susțin abordarea președintelui în domeniul imigrației, comparativ cu 50% care susțin politica sa privind costul vieții.

Administracția a intensificat deportările de imigranți de la revenirea la Casa Albă din ianuarie 2025 și l-a promovat săptămâna trecută pe Stephen Miller, unul dintre principalii artizani ai acestor măsuri, în funcția de șef al cancelariei prezidențiale (White House chief of staff).