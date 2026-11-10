UPDATE: „Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București a decis, având în vedere și întrevederea cu reprezentanții Ministerului Culturii, suspendarea repetițiilor spectacolului „Tartuffe”, ca măsură de organizare a activității, până la identificarea soluției profesionale adecvate pentru continuarea proiectului. Publicul va fi informat cu privire la evoluția proiectului prin canalele oficiale ale teatrului”, a transmis TNB.

Știrea inițială

Actorul Tudor Cucu-Dumitrescu a anunțat că renunță la colaborarea cu Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București (TNB) și se retrage din distribuția spectacolului „Mary Stuart”, regizat de Andrei Șerban. Decizia vine pe fondul scandalului provocat de angajarea regizorului Felix Alexa, acuzat de hărțuire și abuz. Este al doilea actor care decide să se despartă de instituție în semn de protest, după demisia lui Conrad Mericoffer.

„Din cauza felului în care Teatrul Naţional gestionează această perioadă de criză, am decis să opresc colaborarea şi să ies din distribuţia spectacolului „Mary Stuart”. Util sau nu, mic sau mare, e singurul pas concret pe care îl pot face pentru a-mi exprima punctul de vedere în această perioadă de criză”, a scris Tudor Cucu-Dumitrescu pe Facebook.

Al doilea actor care pleacă de la TNB. Peste 2.000 de persoane cer intervenția Ministerului Culturii

Anunțul lui Tudor Cucu-Dumitrescu vine după ce actorul Conrad Mericoffer și-a dat demisia de la Teatrul Național București, tot în semn de protest față de situația din instituție. Într-un mesaj publicat pe Instagram, Mericoffer a explicat că preferă să renunțe la locul său de muncă decât să accepte modul în care sunt gestionate lucrurile în lumea teatrului.

„Nu am nimic de câştigat din chestia asta, am numai de pierdut. Dar prefer să fac Uber, să mă angajez recepţioner decât să exist într-o astfel de lume, într-o astfel de resemnare. Nu vreau să fiu în postura în care să-i spun copilului meu cum stau lucrurile, iar el să mă întrebe peste ani: dar dacă lucrurile aşa stau, de ce nu le-ai făcut altfel?”, a transmis actorul.

Între timp, peste 2.000 de persoane din lumea artistică au semnat o petiție prin care contestă angajarea regizorului Felix Alexa la TNB. Printre semnatari se numără actori, regizori, scenografi și producători. Petiția, intitulată „Responsabilitatea instituțiilor publice. Petiție privind angajarea regizorului Felix Alexa la TNB și răspunderea instituțională și managerială generată de această decizie”, solicită intervenția Ministerului Culturii.

Semnatarii cer un control privind procedura de angajare a regizorului, dar și verificarea modului în care instituția respectă obligațiile legale de prevenire și combatere a hărțuirii. De asemenea, aceștia solicită reevaluarea deciziei de angajare și prezentarea publică a măsurilor luate de conducerea teatrului.

Acuzațiile de hărțuire la adresa lui Felix Alexa

Controversa legată de angajarea regizorului are la bază acuzații de hărțuire, abuz și șantaj profesional apărute în investigațiile jurnalistice realizate de RISE Project. În cadrul proiectului „Catedra de Abuz”, jurnaliștii au documentat experiențele a 14 studenți și studente care au avut legătură cu Felix Alexa, regizor și profesor la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică (UNATC) din București.

Mărturiile, care descriu situații petrecute de-a lungul a aproape două decenii, includ acuzații privind avansuri nedorite, mesaje insistente, urmăriri, amenințări și șantaj profesional.

În urma dezvăluirilor, UNATC a introdus o interdicție privind relațiile dintre profesori și studenți. Felix Alexa a continuat însă să predea în cadrul universității. Regizorul a respins public acuzațiile formulate împotriva sa.