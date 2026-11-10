Ministerul Finanțelor pune la dispoziție 2 miliarde de lei pentru stingerea datoriilor administrațiilor locale. Primăriile au termen până pe 25 noiembrie

Ministerul Finanțelor a aprobat și publicat normele prin care administrațiile locale pot beneficia de un mecanism de compensare a datoriilor, în valoare de 2 miliarde de lei. Măsura permite stingerea simultană a restanțelor autorităților locale către furnizori și a obligațiilor fiscale pe care aceștia le au către stat. Primăriile și consiliile județene pot depune cererile până pe 25 noiembrie 2026.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat ordinul care stabilește regulile de aplicare a mecanismului, prevăzut în ordonanța privind rectificarea bugetară din 2026. Măsura vizează datoriile înregistrate la 30 septembrie 2026 de administrațiile locale, instituțiile finanțate din bugetele acestora și spitalele publice aflate în subordinea autorităților locale.

Compensarea se va face prin Trezoreria Statului, fără transferuri efective de bani către firme. Practic, datoria unei primării către un furnizor va fi stinsă în același timp cu obligațiile fiscale ale firmei respective.

Peste 97% din arieratele statului provin din bugetele locale

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, la sfârșitul lunii august 2026, arieratele bugetelor locale ajunseseră la 612,9 milioane de lei. Suma era cu 3,7% mai mare decât în luna precedentă și reprezenta peste 97% din totalul arieratelor bugetului general consolidat, de 630,6 milioane de lei. Din totalul datoriilor restante ale administrațiilor locale, aproape 166 de milioane de lei aveau o vechime mai mare de un an.

Problema nu este una nouă. La sfârșitul anului 2025, arieratele locale scăzuseră de la 798,8 milioane de lei, în noiembrie, la 573,6 milioane de lei, în decembrie. Ulterior, acestea au crescut din nou, ajungând la 644,3 milioane de lei în ianuarie și la 672,9 milioane de lei în februarie 2026. La aceste sume se adaugă și plățile restante mai recente, cu o vechime sub 90 de zile, precum și anumite datorii către furnizorii de energie termică și operatorii de transport public.

Restanțele administrațiilor locale afectează inclusiv firmele care au executat lucrări sau au prestat servicii pentru primării. În lipsa plăților, unele companii ajung să acumuleze, la rândul lor, datorii către stat.

„Peste 97% din arieratele statului sunt la primării, consilii județene și spitale gestionate la nivel local, iar în spatele lor sunt firme care au lucrat pentru comunități și au ajuns, neplătite, cu datorii la ANAF. La rectificare am pus 2 miliarde pe masa și stingem simultan datoria primăriei către firmă și datoria firmei către stat. Nu dăm bani, stingem datorii – iar banii se întorc la buget sub formă de taxe colectate. Am construit acest mecanism pentru a rupe un cerc vicios: primării care nu își pot plăti furnizorii, companii care, neplătite, nu își pot plăti taxele, și arierate care se refac de la un an la altul. Cele 2 miliarde de lei sprijină atât mediul de afaceri, cât și autoritățile publice locale, prin Trezorerie: sting datoriile administrațiilor locale, curăță situația fiscală a companiilor care au lucrat pentru comunități și se întorc, în aceeași zi, la bugetul de stat sub formă de taxe colectate. Este o măsură care sprijină colectarea, mediul de afaceri și statul deopotrivă. Îi încurajez pe primari și pe președinții consiliilor județene să depună cererile cât mai repede, termenul fiind 25 noiembrie.”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Ce datorii pot fi compensate prin mecanismul de 2 miliarde de lei

Potrivit Ministerului Finanțelor, mecanismul acoperă mai multe categorii de obligații financiare. În primul rând, pot fi stinse datoriile către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, înregistrate în contabilitate la 30 septembrie 2026 și raportate conform legii. Sunt incluse și sumele datorate furnizorilor de energie termică în sistem centralizat, pentru diferența dintre prețul reglementat și cel facturat populației.

De asemenea, pot fi compensate obligațiile către operatorii de transport public local, reprezentând compensații pentru serviciile prestate.

Mecanismul permite și stingerea anumitor obligații fiscale ale administrațiilor locale, instituțiilor publice și spitalelor din subordine. Acestea includ datorii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale și bugetele fondurilor speciale.

Pentru firmele care au lucrat cu administrațiile locale, măsura poate însemna reducerea datoriilor fiscale, inclusiv a accesoriilor acestora. Totodată, poate ajuta companiile să evite executarea silită și să își mențină eșalonările la plată.

În cazul administrațiilor locale, compensarea permite achitarea restanțelor fără ca sumele respective să fie plătite direct din bugetele proprii.

Cum se depun cererile. Termenul-limită este 25 noiembrie

Pentru a beneficia de mecanism, fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să încheie un acord cu furnizorul căruia îi datorează bani. Documentul trebuie să stabilească suma care urmează să fie compensată, în funcție de datoriile fiscale ale furnizorului. Acestea trebuie confirmate printr-un certificat de atestare fiscală. Ulterior, administrația locală depune cererea la direcția regională sau administrația județeană a finanțelor publice, împreună cu documentele justificative. Termenul-limită pentru depunerea solicitărilor este 25 noiembrie 2026, inclusiv.

După depunerea documentelor, procedura presupune mai multe etape:

Structurile teritoriale ale Ministerului Finanțelor verifică dosarele în cel mult două zile lucrătoare

Ministerul Finanțelor repartizează sumele pe județe și pe municipiul București în maximum trei zile lucrătoare, în ordinea primirii solicitărilor și în limita celor 2 miliarde de lei

În cel mult o zi lucrătoare, fondurile sunt repartizate administrațiilor locale

Autoritățile locale au la dispoziție trei zile lucrătoare pentru depunerea ordinelor de plată la Trezoreria Statului

După verificarea și confirmarea sumelor, obligațiile fiscale sunt stinse cel târziu în următoarea zi lucrătoare. Contribuabilii sunt informați în termen de zece zile lucrătoare

Ministerul Finanțelor precizează că sumele repartizate, dar neutilizate până la 21 decembrie 2026, vor fi retrase, conform prevederilor ordonanței privind rectificarea bugetară. Ordinul care reglementează procedura, împreună cu normele metodologice și formularele necesare, a fost publicat în Monitorul Oficial, prin OMF nr. 1527 din 6 noiembrie 2026.

Responsabilitatea pentru corectitudinea sumelor solicitate revine ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale. Cererile și operațiunile de compensare vor fi verificate de structurile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, Trezoreria Statului și organele fiscale.