VIDEO Un polițist a murit și altul a fost grav rănit în orașul spaniol Oviedo, după explozia unui rucsac suspect

Un polițist a murit și un altul a fost grav rănit, marți dimineață, în orașul Oviedo din nordul Spaniei, după ce un rucsac care conținea un dispozitiv exploziv a detonat în timpul unei intervenții. Agentul rănit și-a pierdut un picior și se află în stare foarte gravă. Incidentul a fost precedat de un schimb de focuri, în urma căruia o adolescentă de 17 ani a ajuns la spital.

Explozia s-a produs marți, 10 noiembrie, într-un cartier rezidențial din Oviedo, capitala regiunii Asturias. Polițiștii fuseseră chemați să intervină după un conflict între două familii, în timpul căruia un bărbat ar fi împușcat o tânără.

Potrivit BBC, care citează autoritățile locale și sindicatul polițiștilor JUPOL, agenții au descoperit un rucsac suspect la intrarea într-o clădire. În interior se afla un dispozitiv exploziv, care a detonat în timp ce polițiștii încercau să îl îndepărteze din imobil.

Cum s-a produs explozia în care a murit polițistul

Incidentul a început în jurul orei 7:30, când autoritățile au primit un apel privind un conflict violent într-un imobil din cartierul Villafría.

O adolescentă de 17 ani fusese împușcată și avea nevoie de îngrijiri medicale. Polițiștii au intervenit pentru a acorda ajutor victimei și pentru a identifica persoana responsabilă. Ulterior, agenții au observat un rucsac suspect, despre care existau indicii că ar putea conține explozibili.

La fața locului au fost mobilizate echipe specializate în detectarea și dezamorsarea dispozitivelor explozive, inclusiv unitatea TEDAX și polițiști însoțiți de câini antrenați pentru identificarea explozibililor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Poliției Naționale spaniole, Pedro Aguado, rucsacul a fost scos din clădire pentru a evita punerea în pericol a locatarilor. Dispozitivul a explodat însă în momentul în care era manipulat de echipa de intervenție. Deflagrația a provocat moartea unui subinspector din cadrul unității canine și rănirea gravă a unui specialist în dezamorsarea explozibililor.

Un polițist și-a pierdut un picior. Medicii încearcă să îi salveze viața

Sindicatul polițiștilor JUPOL a confirmat că agentul rănit face parte din unitatea TEDAX, specializată în intervenții asupra dispozitivelor explozive. În urma exploziei, acesta a suferit răni extrem de grave, iar medicii au fost nevoiți să îi amputeze un picior.

Polițistul a fost transportat la Spitalul Universitar Central din Asturias, unde se află în stare critică. Adolescenta împușcată înaintea exploziei a fost, de asemenea, internată. Potrivit autorităților locale, viața acesteia nu este în pericol.

Poliția Națională spaniolă a transmis un mesaj de condoleanțe familiei agentului decedat, iar sindicatul JUPOL și-a exprimat sprijinul pentru colegul rănit și pentru apropiații acestuia.

Suspectul este căutat de poliție

Autoritățile spaniole au declanșat o amplă operațiune pentru identificarea bărbatului suspectat că ar fi împușcat adolescenta și ar fi lăsat dispozitivul exploziv în clădire. Conform informațiilor transmise de Europa Press, suspectul nu fusese localizat la momentul declarațiilor oferite de poliție.

În cartierul în care s-a produs incidentul au fost mobilizate numeroase echipaje, iar zona a fost securizată pentru desfășurarea cercetărilor. Anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care a fost amplasat dispozitivul, cine l-a construit și dacă explozia a fost provocată intenționat în momentul intervenției.

Deși incidentul a fost prezentat de unele publicații drept un posibil atac terorist, autoritățile spaniole nu au confirmat, până în prezent, o motivație teroristă.