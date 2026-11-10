PSD blochează numirile la Curtea de Conturi. Funcția de președinte ar fi păstrată pentru Marian Neacșu

Parlamentul menține blocate numirile pentru conducerea Curții de Conturi. O treime dintre mandatele consilierilor au expirat deja. Printre acestea se numără și funcția de președinte al instituției.

Majoritatea parlamentară a preferat validarea unui nou interimar în locul unui mandat plin. Libertatea notează că PSD a făcut demersurile necesare pentru un președinte provizoriu. Mandatul fostului președinte interimar, Mirela Călugăreanu, a ajuns la final.

Funcție păstrată pentru Marian Neacșu

Surse politice explică pentru Libertatea prelungirea acestei situații anormale de provizorat. Această tactică are scopul de a ține funcția liberă pentru Marian Neacșu.

El ocupă în prezent portofoliul de vicepremier și ministru de Interne. Numirea sa oficială ar urma după clarificarea negocierilor pentru viitoarea guvernare. Noul președinte al Curții de Conturi va primi un mandat complet de nouă ani.

Val de interimate la stat

Situația este similară și la Autoritatea de Audit a Curții de Conturi. Camelia Pricopie va asigura șefia interimară a acestei structuri.

Funcția de vicepreședinte este de asemenea vacantă la această autoritate. Această poziție a fost ocupată anterior de Florin Tunaru. Mai mulți consilieri și-au încheiat recent activitatea în cadrul instituției de control. Printre aceștia se numără Aurel Dumitru și Bogdan Nicolae-Stan.

Opoziția contestă legalitatea procedurii

Reprezentanții PNL și USR contestă prelungirea acestor mandate interimare. Surse liberale au declarat pentru sursa citată că legea nu este clară în acest sens. Cele două partide vor solicita declanșarea procedurii normale de numire în Parlament.

Curtea de Conturi nu este singura instituție afectată de mandate expirate. Jumătate dintre membrii Consiliului Național al Combaterii Discriminării se află în aceeași situație de un an.

De asemenea, mandatul Renatei Weber la Avocatul Poporului a expirat în iulie 2024. Ea continuă să asigure interimatul de peste doi ani. Nicio nouă conducere nu a fost numită de partidele parlamentare. Interimatul este permis de lege doar pentru o perioadă scurtă, timp în care Parlamentul trebuie să desemneze un nou președinte.