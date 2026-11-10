Cine e favoritul pentru șefia interimară a Curții de Conturi. Vine din organizația PSD Buzău

Sorin Lazăr, actual consilier de conturi și fost vicepreședinte al PSD Buzău, este propunerea social-democraților pentru conducerea interimară a Curții de Conturi, potrivit unor surse politice consultate de Cotidianul. Alte variante luate în calcul de PSD au fost Ion Călin și Ion Mocioalcă. Decizia vine după plecarea fostului președinte Mihai Busuioc la Curtea Constituțională și expirarea restului de mandat al Mirelei Călugăreanu.

Sorin Lazăr este consilier de conturi la Curtea de Conturi a României din octombrie 2020. Înainte de numirea la Curtea de Conturi, acesta a fost deputat PSD și a ocupat funcții de conducere în Comisia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților, potrivit CV-ului său publicat pe site-ul Curții de Conturi.

Între 2017 și 2019, a fost vicepreședinte al comisiei, iar ulterior a devenit președintele acesteia, până în octombrie 2020.

Anterior activității parlamentare, Sorin Lazăr a fost vicepreședinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților (ANRP), între septembrie 2013 și decembrie 2016.

În sectorul privat, a ocupat funcții de conducere în domeniul IT și al serviciilor software. A fost director al sucursalei Buzău a Computerland România, director regional la CG&GC IT și manager de dezvoltare a afacerilor la BGM Business Solution.

Între 2009 și 2013, a fost și președinte al Consiliului de Administrație al societății Transbus SA.

Sorin Lazăr este absolvent al Facultății de Automatizări și Calculatoare din cadrul Institutului Politehnic Iași, promoția 1986.

Sorin Lazăr vine din organizația PSD Buzău, controlată de Ciolacu

Parcursul politic al lui Sorin Lazăr este strâns legat de organizația PSD Buzău, acolo unde o influență aparte o are fostul premier și actualul șef de CJ, Marcel Ciolacu.

Potrivit CV-ului său, acesta a fost membru al Consiliului Executiv al organizației județene PSD Buzău între 2010 și octombrie 2020.

În perioada 2019–2020, a ocupat funcția de vicepreședinte al organizației județene, iar între 2010 și 2019 a fost vicepreședinte al organizației municipale PSD Buzău.

Curtea de Conturi, fără președinte titular după plecarea lui Mihai Busuioc

Funcția de președinte al Curții de Conturi a devenit vacantă în iulie 2025, după plecarea lui Mihai Busuioc, numit judecător la Curtea Constituțională.

Conducerea instituției a fost preluată interimar de Mirela Călugăreanu, fostă președintă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Călugăreanu a condus ANAF în perioada guvernării PSD, fiind numită în funcție în timpul mandatului premierului Mihai Tudose. Ulterior, a revenit la conducerea instituției în perioada Guvernului Viorica Dăncilă.

Potrivit Legii nr. 94/1992, consilierii de conturi sunt numiți de Parlament pentru mandate de nouă ani, care nu pot fi prelungite sau reînnoite.

Doi grei PSD, cu ochii pe conducerea instituției

În PSD, mai mulți grei vizează postul. Primul este Marian Neacșu, vicepremier în Guvernul Luca Niculescu și un om cu greutate în partid.

La audierile din Parlament pentru postul de ministru de Interne în Guvernul Luca Niculescu – PSD, Marian Neacșu a fost întrebat dacă, odată ce acceptă portofoliul de vicepremier, a renunțat la dorința de a conduce Curtea de Conturi.

El a răspuns că, dacă se va ivi o oportunitate, „mă gândesc în mod foarte serios”.

„Nu știm când vor avea loc procedurile pentru desemnarea șefiei Curții de Conturi. În măsura în care se va ivi vreo oportunitate și se poate să se ivească începerea procedurilor pentru obținerea președinției Curții de Conturi, mă gândesc în mod foarte serios”, a declarat liderul social-democrat.

Surse politice din interiorul PSD, consultate de Cotidianul, spun că Neacșu are susținerea partidului pentru șefia Curții de Conturi. Nu același lucru spun despre un alt greu al partidului, respectiv Paul Stănescu.

Alt greu din PSD vrea postul

Postul de șef al Curții de Conturi este vizat și de Paul Stănescu, spun surse politice. Stănescu a fost secretar general al PSD în mandatul lui Ciolacu și un personaj cu influență în zona Olt.

Moștenirea politică a lui Paul Stănescu, cu afaceri de familie în agricultură, este întruchipată de Marius Oprescu, prim-vicepreședinte PSD, dar și de Florin Barbu, actualul ministru al Agriculturii.

Surse politice din conducerea PSD, consultate de Cotidianul, spun că informația privind posibilitatea ca el să treacă la AUR, partidul lui George Simion, a fost întocmai o mutare pe tabla de șah în negocierile pentru șefia Curții de Conturi.

„Nu îl va susține nimeni din PSD pe Paul Stănescu”, spun sursele citate.

Pe cine din PSD mai regăsim la Curtea de Conturi

Actualul vicepreședinte al Curții de Conturi este un fost lider PSD: Ion Mocioalcă. Baron local de Caraș-Severin și fost parlamentar PSD timp de 23 de ani, el a demisionat din Senat pentru a prelua funcția de vicepreședinte al Curții de Conturi.

Ion Mocioalcă a trecut o perioadă și în rândurile partidului creat de Victor Ponta, Pro România, ulterior a revenit în rândurile PSD. El este considerat un apropiat al lui Ilie Sârbu, fostul socru al lui Victor Ponta.

DNA a clasat dosarul lui Ion Mocioalcă, care era cercetat pentru presupuse infracțiuni de corupție, cu patru zile înainte ca acesta să fie numit vicepreședinte al Curții de Conturi, potrivit PressHub.

Pe lista de consilieri ai Curții de Conturi îl regăsim și pe Aurelian Bădescu, fost viceprimar în mandatul Gabrielei Firea. El a fost decorat de Klaus Iohannis cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler.